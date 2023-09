WSBK Magny-Cours FT1: Kawasaki, BMW und Yamaha in den Top 3

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) de Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Von Beginn an führte Rea die Wertung an und war schlussendlich der einzige Fahrer, der unter 1:37 Minuten fahren konnte. Ebenfalls schnell unterwegs waren BMW-Pilot Garrett Gerloff und Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu. Noch nicht so richtig in Schwung kamen die Ducati-Piloten.

Beim Start des ersten Trainings nach der Sommerpause fanden die 23 WSBK-Piloten ideale Bedingungen vor und konnten bei blauem Himmel und Sonnenschein ihre Runden drehen.

Am Wochenende werden für Magny-Cours ungewohnt hohe Temperaturen vorausgesagt. Bereits im FT1 kletterte das Thermometer bis auf 28°C. Der Asphalt erwärmte sich auf 37°C.

Kawasaki-Duo vorn, Probleme bei Danilo Petrucci

Zu Beginn des FT1 gaben die beiden Werks-Kawasakis das Tempo vor. Jonathan Rea und Alex Lowes fuhren sofort niedrige 1:37er-Zeiten. Rea notierte noch im ersten Stint die erste 1:36er-Zeit des Wochenendes und führte die Wertung mit einer 1:36.900er-Runde an.

Für Ducati-Pilot Danilo Petrucci begann das Wochenende in Magny-Cours nicht nach Plan. Der Italiener rollte nach 13 Minuten mit einem Defekt aus und verlor dadurch viel Trainingszeit. Und auch Lokalmatador Loris Baz (Bonovo-BMW) verlor Trainingszeit, weil es an der M1000RR ein Problem mit der Elektronik gab.

Jonathan Rea behauptete sich weiter an der Spitze. Sechs Minuten vor dem Ende des FT1 schob sich BMW-Pilot Garrett Gerloff auf die zweite Position. In den finalen Minuten waren einige Fahrer mit persönlichen und auch absoluten Bestzeiten unterwegs.

Wilder Sturz von Axel Bassani sorgt für rote Flaggen

Zwei Minuten vor dem Ende des FT1 wurde die Session vorzeitig abgebrochen. Ducati-Pilot Axel Bassani war in Kurve 7 gestürzt und lag in der Sturzzone. Der Italiener verlor in der Schikane die Kontrolle über seine Panigale V4R und flog vom Motorrad, das sich später einige Male überschlug.

Die Session wurde nicht erneut gestartet. Somit blieb Jonathan Rea mit seiner 1:36.900er-Runde der Spitzenreiter. Garrett Gerloff deutete mit P2 das Potenzial der BMW M1000RR an. Toprak Razgatlioglu brachte Yamaha in die Top 3. Auf der vierten Position folgte Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli. Kawasaki-Pilot Alex Lowes komplettierte die Top 5.

Rückstand beim Weltmeister: Keine Ducati in den Top 5

Weltmeister Alvaro Bautista war als Sechster bester Ducati-Pilot. Der WM-Leader lag 0,567 Sekunden zurück. Knapp dahinter folgte Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi. Scott Redding (BMW), Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) vervollständigten die Top 10.

Alvaro Bautista beendete das FT1 nur auf P6 Foto: Ducati

Xavi Vierge war als Zwölfter bester Honda-Pilot. An der Werks-Honda kommt an diesem Wochenende ein neues Chassis zum Einsatz, das auf Grund der Super-Concessions eingesetzt werden darf. HRC-Teamkollege Iker Lecuona landete nur auf P15.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) beendete das FT1 mit 1,214 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit auf der 13. Position. Nur 0,014 Sekunden dahinter folgte Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) auf der 14. Position.

Das FT2 der Superbike-WM in Magny-Cours wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Kawasaki.