WSBK Magny-Cours FT2: Jonathan Rea souverän vorn, Alvaro Bautista stürzt!

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM im Magny-Cours die FT2-Bestzeit gesichert. Auf nasser Strecke war Rea der mit Abstand schnellste Fahrer. Für WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) hielt das Training am Nachmittag eine Schrecksekunde bereit.

Die Bedingungen in Magny-Cours waren ähnlich durchwachsen wie am Vormittag. Im FT1 führte Kawasaki-Pilot Alex Lowes die Wertung an. Doch in der ersten Session konnten auf trockener Strecke nur drei Runden gefahren werden, bevor der Regen einsetzte und weitere Verbesserungen verhinderte. Lowes holte sich die wenig aussagekräftige Tages-Bestzeit.

Im FT2 war der Kurs von Beginn an nass. Nach einer Viertelstunde flog Yamaha-Pilot Garrett Gerloff in Kurve 12 via Highsider ab. Gerloff hatte sich offensichtlich keine Verletzungen zugezogen, die R1 des US-Amerikaners wurde beim Sturz aber beschädigt.

Kurz vor der Halbzeit des FT2 führte Ducati-Pilot Axel Bassani die Wertung mit einer 1:50.812er-Runde an. Damit war der Motocorsa-Pilot beinahe eine Sekunde schneller als sein schnellster Verfolger. FT1-Spitzenreiter Alex Lowes lag auf Position zwei, WM-Leader Alvaro Bautista komplettierte die Top 3.

Jonathan Rea wartet lange ab und fährt danach Bestzeit

Jonathan Rea griff erst nach 20 Minuten ins Geschehen ein. Der Rekord-Weltmeister war von Beginn an schnell und befand sich bereits auf seiner zweiten gezeiteten Runde auf Bestzeitkurs. Der Sturz von Gerloff sorgte mit etwas Verzögerung für eine kurze Unterbrechung. Die Marshalls erhielten die Chance, den Kurs von den Crashteilen zu säubern.

Im finalen Drittel der Session schob sich Jonathan Rea mit einer 1:50.504er-Runde an die Spitze und bestätigte damit, dass er für mögliche Regenrennen sehr gut gerüstet ist, auch wenn er einen großen Teil der Trainingszeit ausließ.

Der WM-Führende stürzt in der Schlussphase des FT2

Elf Minuten vor dem Ende des FT2 stürzte Alvaro Bautista beim Anbremsen von Kurve 15. Bautista schlug hart auf die rechte Seite, rannte nach dem Sturz aber schnell wieder zu seinem Motorrad, um es aus eigener Kraft an die Box zurückzubringen. Nach einem kurzen Stopp an der Ducati-Box konnte Bautista die Session fortsetzen.

Alvaro Bautista konnte das FT2 nach seinem Sturz fortsetzen Foto: Ducati

Jonathan Rea hatte die Bestzeit auf 1:49.379 Minuten heruntergeschraubt und war damit der einzige Fahrer, der unter 1:50 Minuten fuhr. Der Kawasaki-Pilot beendete das FT2 wenige Minuten vor dem Ablaufen der Uhr und gab sich mit dem Erreichten zufrieden.

Keiner der anderen Fahrer gefährdete Reas FT2-Bestzeit in den finalen Minuten. Axel Bassani hatte als Zweiter bereits über eine Sekunde Rückstand. Alex Lowes als Dritter lag über 1,6 Sekunden zurück. Alvaro Bautista und Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi komplettierten die Top 5.

Beide Werks-BMWs in den Top 10

BMW-Pilot Scott Redding reihte sich hinter Garrett Gerloff auf der siebten Position ein. Und auch BMW-Markenkollege Michael van der Mark schaffte den Sprung in die Top 10. Der Rückkehrer wurde auf der neunten Position geführt.

Philipp Öttl hatte im FT2 einige Probleme, das Tempo der Spitze mitzugehen. Der Deutsche landete mit 4,146 Sekunden Rückstand auf Position 18.

Das FT3 der Superbike-WM in Magny-Cours wird am Samstagmorgen um 9:00 Uhr gestartet. Es folgen die Superpole und Lauf eins (zur TV-Übersicht).

