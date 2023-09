WSBK Magny-Cours FT3: Bautista klar vorn, Öttl und Aegerter in den Top 10

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der Spanier fuhr konstant schnelle Rundenzeiten und schob sich beim finalen Versuch mit einer Fabelrunde an die Spitze. Ebenfalls schnell war BMW-Pilot Garrett Gerloff. Enttäuschend verlief die Session für Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Am Freitag war Jonathan Rea der schnellste Fahrer. Im FT1 umrundete der Kawasaki-Pilot den Kurs in 1:36.900 Minuten. Bei den niedrigeren Temperaturen am Vormittag funktionierte die Kawasaki deutlich besser als bei den hochsommerlichen Bedingungen am Nachmittag.

Bei Ducati war es zumindest am Freitag umgedreht. Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi war im FT2 der Schnellste und reihte sich in der kombinierten Wertung knapp hinter Jonathan Rea ein.

Kawasaki, Ducati und BMW zwischenzeitlich vorn

Für Axel Bassani begann das finale Training nicht nach Plan. Der Italiener kehrte bereits in der ersten Runde langsam an die Box zurück. An der Ducati gab es ein technisches Problem.

In der Motocorsa-Box wurde eifrig am Motorrad gearbeitet. Doch der Fehler wurde nicht behoben und Bassani verpasste die komplette Session.

Kawasaki-Pilot Alex Lowes schob sich nach zehn Minuten Trainingszeit mit einer 1:36.842er-Zeit an die Spitze und fuhr die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Damit bestätigte der Brite, dass die Kawasaki bei kühleren Bedingungen konkurrenzfähiger ist.

Nach der Hälfte der Trainingszeit landete Remy Gardner (GRT-Yamaha) im Kies. Der Australier blieb unverletzt und konnte die Session später fortsetzen. Für das GRT-Team verläuft das Wochenende bisher durchwachsen. Am Freitag sorgte Dominique Aegerter für rote Flaggen, weil der Motor seiner R1 in Rauch aufging.

In der zweiten Hälfte des FT3 gab es eine Reihe von Verbesserungen. Ducati-Pilot Alvaro Bautista fuhr eine Reihe schneller Rundenzeiten, aber auch BMW-Pilot Garrett Gerloff war schnell. Es wurden mittlere und tiefe 1:36er-Runden gefahren.

Alvaro Bautista übernimmt die Rolle des Favoriten

Beim finalen Versuch notierte Alvaro Bautista die erste 1:35er-Runde des Wochenendes. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:35.895 Minuten und stellte die FT3-Bestzeit auf. Garrett Gerloff wurde mit 0,427 Sekunden Rückstand als Zweiter gewertet. Michael Rinaldi rundete die Top 3 ab.

Jonathan Rea folgte auf P4, hatte aber bereits 0,673 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Scott Redding komplettierte mit seiner BMW die Top 5. Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (GRT-Yamaha), Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) vervollständigten die Top 10.

Philipp Öttl rollte in der Auslaufrunde mit einem Defekt aus Foto: Motorsport Images

Als Neunter zeigte Öttl eine starke Vorstellung, doch in der Auslaufrunde musste der Deutsche seine Ducati mit einem Defekt abstellen. Bis zur Superpole hat das GoEleven-Team viel Arbeit vor sich, um das Motorrad wieder einsatzbereit zu machen.

Keine Verbesserung: Yamaha-Werksduo außerhalb der Top 10

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zeigte eine unauffällige Session und konnte seine Freitags-Zeit nicht verbessern. Der Türke reihte sich mit 1,230 Sekunden Rückstand auf der elften Position ein. Und auch Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli war langsamer als am Freitag und wurde auf P12 gewertet.

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu rutschte aus den Top 10 Foto: Yamaha

Und auch Honda sucht weiter nach dem Anschluss. Werkspilot Iker Lecuona war als 13. bester der vier Honda-Piloten. Teamkollege Xavi Vierge beendete das FT3 auf der 17. Position.

Um 11:10 Uhr folgen die Superpole und um 14:00 Uhr wird Lauf eins gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.