WSBK Magny-Cours FT3: Razgatlioglu im Trockenen vor BMW-Duo, Rea stürzt!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Magny-Cours die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Nachdem die 24 WSBK-Piloten am Freitag kaum Erfahrungen auf trockener Strecke sammeln konnten, verbesserte sich die Situation am Samstagmorgen. Die Rundenzeiten waren deutlich schneller als am Vortag.

Toprak Razgatlioglu führte die Wertung im FT3 lange Zeit souverän an. BMW-Pilot Scott Redding kam bei seinem finalen Versuch bis auf 0,571 Sekunden heran und beendete das finalen Freie Training auf der zweiten Position. Lokalmatador Loris Baz (Bonovo-BMW) komplettierte das aus BMW-Sicht erfreuliche Ergebnis und wurde Dritter.

WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) folgte im FT3 auf der vierten Position. Kawasaki-Pilot Alex Lowes komplettierte die Top 5. Teamkollege Jonathan Rea beendete das FT3 nur auf der sechsten Position und stürzte in der finalen Minute des Trainings.

Michael Rinaldi (Ducati), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Andrea Locatelli (Yamaha) und Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) vervollständigten die Top 10. Öttl hatte als Zehnter 1,188 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit und war deutlich stärker als im Regen am Freitag.

Jonathan Reas Sturz in der Schlussphase war nicht der einzige Zwischenfall im FT3. Ex-MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin musste ins Medical Center eingeliefert werden, nachdem er mit seiner Honda Fireblade zu Sturz kam.

Die Superpole bei der Superbike-WM in Magny-Cours wird um 11:10 Uhr gestartet. Der Start zum ersten Rennen erfolgt um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

