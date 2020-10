WSBK Magny-Cours FT3: Yamaha vorn, Rea verliert nach Sturz die Orientierung

Das dritte Freie Training der Superbike-WM in Magny-Cours sorgte für eine witzige Szene. Weltmeister Jonathan Rea versuchte nach einem Sturz in Kurve 7 wieder zurück an die Box zu fahren, verirrte sich dabei aber im Rettungsweg-Netz der Strecke und musste mehrere Streckenposten nach dem Weg fragen.

Rea konnte im FT3 keine gezeitete Runde fahren. Als der Kawasaki-Werkspilot kurz vor dem Ende der 20-minütigen Session auf die Strecke fuhr, stürzte er bereits auf der Einführungsrunde.

Beim Sturz blieb Rea unverletzt. Und auch die Kawasaki ZX-10RR mit der Nummer 1 trug nur kleine Beschädigungen davon. Bis zur Superpole um 11:00 Uhr haben die Mechaniker genug Zeit, um die Maschine wieder komplett herzurichten.

Die Bestzeit im FT3 (zum Ergebnis) ging an Yamaha-Pilot Loris Baz. Der Franzose umrundete den Kurs in 1:48.707 Minuten und war damit 0,420 Sekunden schneller als Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), der am Freitag die Wertung anführte, reihte sich auf der dritten Position ein und lag 0,741 Sekunden zurück.

Honda-Werkspilot Leon Haslam folgte auf Position vier und war deutlich schneller als Teamkollege Alvaro Bautista, der als 18. nicht einmal die 107-Prozent-Hürde knacken konnte. Knapp acht Sekunden fehlten Bautista auf die Bestzeit.

Chaz Davies komplettierte im FT3 die Top 5 und war bester Ducati-Pilot. Teamkollege Scott Redding beendete das finale Freie Training vor der Superpole nur auf der zehnten Position.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.