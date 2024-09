WSBK Magny-Cours (Lauf 1): Michael van der Mark setzt BMW-Serie fort!

BMW-Werkspilot Michael van der Mark hat sich bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) den Sieg im ersten Rennen gesichert. Bei schwierigen Bedingungen leistete sich der routinierte Niederländer keinen Fehler und stellte für BMW den Sieg sicher.

Somit bleibt BMW weiterhin ungeschlagen, obwohl Speerspitze Toprak Razgatlioglu nach seinem Horrorsturz am Freitag verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt war. Michael van der Marks Triumph am Samstag war der 14. BMW-Sieg in Folge.

Komplettiert wurde das Podium von Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati). Im Laufe des Rennens gab es viele Führungswechsel. Zwei Fahrer stürzten in Führung liegend.

Große Ungewissheit im Grid: Welche Reifen sind die richtigen?

In der verregneten Superpole (zum Bericht) stellte Alex Lowes (Kawasaki) den ersten Startplatz sicher. Nicolo Bulega (Ducati) stürzte in der Superpole, qualifizierte sich aber trotz des Abflugs in Kurve 5 für Startplatz zwei. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Scott Redding (Bonovo-BMW). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) ging nur von Startplatz 17 aus Reihe sechs ins Rennen.

Die Reifenwahl bescherte den Fahrern und Teams großes Kopfzerbrechen. Der Kurs war nass, doch an einigen Stellen hatte sich bereits eine trockene Linie gebildet. Ein Teil des Fahrerfeldes riskierte Trockenreifen, einige andere entschieden sich für Intermediates.

Nicolo Bulega und Jonathan Rea müssen ins Medical-Center

Beim Start übernahm Nicolo Bulega mit seiner mit Intermediates bereiften Ducati die Führung, verlor diese aber bereits in Kurve 5 an Polesetter Alex Lowes, der mit Slicks ins Rennen gestartet war. Lowes setzte sich sofort ab, nachdem er in Führung ging.

Noch am Ende der ersten Runde kamen Nicolo Bulega und Jonathan Rea (Yamaha) in der Schikane zu Sturz. Sie fuhren direkt hintereinander, stürzten aber unabhängig voneinander. Beide mussten ins Medical-Center eingeliefert werden. Auch Andrea Locatelli (Yamaha) und Ivo Lopes (MIE-Honda) stürzten in der Anfangsphase des Rennens. Locatelli setzte das Rennen fort und sollte schlussendlich noch in die Top 8 fahren.

Komplettes Chaos nach einsetzendem Regen

Einsetzender Regen brachte nach wenigen Runden alles durcheinander. Die mit Slicks bereiften Fahrer kamen zum Reifenwechsel an die Box und holten sich Regenreifen ab. Der mit Intermediates ins Rennen gestartete Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) übernahm die Führung.

Yamaha-Ersatzpilot Alessandro Delbianco fuhr auf Position zwei. Delbianco kam nach fünf Runden an die Box, weil die Bedingungen immer schwieriger wurden. Dadurch vergrößerte sich Gerloffs Vorsprung auf mehr als eine halbe Minute.

Michael van der Mark und Alex Lowes duellierten sich um Platz zwei und fuhren mit Regenreifen zehn Sekunden schneller als Garrett Gerloff an der Spitze. Mittlerweile war es viel zu nass für Intermediates. Gerloff kam zu Sturz, weil seine Intermediates die Wassermengen nicht mehr verdrängen konnten.

Der US-Amerikaner behauptete dennoch die Führung, kam aber an die Box zum überfälligen Reifenwechsel. Dabei verletzte Gerloff die vorgeschriebene Mindestzeit und erhielt nach dem Rennen eine Strafe, die ihn weit zurückwarf. Er sollte das Rennen auf der letzten Position beenden, aber dennoch Punkte holen.

Michael van der Mark übernahm kampflos die Führung. Alex Lowes lag aber weiterhin in Schlagdistanz zur führenden BMW. Alvaro Bautista hatte sich bereits auf die dritte Position vorgekämpft und fuhr fünf Sekunden hinter dem Führungsduo.

Die Wassermengen wurden immer intensiver. Besonders die Bremszone von Kurve 5 war kritisch. Scott Redding (Bonovo-BMW) kam in Kurve 5 zu Sturz, setzte das Rennen aber fort. An der Spitze hatte Alex Lowes die Führung übernommen. Michael van der Mark verlor kurz vor der Halbzeit des Rennens immer mehr den Anschluss. Auch Alvaro Bautistas Rückstand wurde größer.

Führungswechsel nach Sturz von Alex Lowes

Alex Lowes war das nächste Opfer der Bedingungen. Die Kawasaki mit der Nummer 22 rutschte in Kurve 13 ins Kiesbett. Lowes setzte das Rennen auf der siebten Position fort. Michael van der Mark erbte die Führung und befand sich auf Kurs zum Sieg.

Alvaro Bautista auf Position zwei hatte bereits zehn Sekunden Rückstand auf die führende BMW. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) fuhr auf der dritten Position vor Ducati-Markenkollege Andrea Iannone (GoEleven).

Scott Redding hatte sich nach seinem Sturz wieder auf P5 vorgekämpft. Zu Beginn des finalen Renndrittels schob sich Redding an Iannone vorbei und übernahm die vierte Position. Der Brite war zu diesem Zeitpunkt des Rennens der schnellste Fahrer im Feld.

Auch Alex Lowes ging später an Iannone vorbei und schob sich in die Top 5. Sieben Runden vor Rennende löste sich die Verkleidung an Lowes' Verkleidung. Der Brite gab das Rennen auf und stellte seine Kawasaki am Streckenrand ab.

Großer Befreiungsschlag für Michael van der Mark

In den finalen Runden kamen Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) zu Sturz. An der Spitze gab es keine Veränderungen. Michael van der Mark bescherte BMW den Sieg im ersten Magny-Cours-Rennen. Es war Van der Marks erster Sieg seit dem Erfolg im Sprintrennen bei der Superbike-WM in Portimao vor vier Jahren.

Alvaro Bautista zeigte im Samstags-Rennen eine starke Aufholjagd und kämpfte sich von P17 auf P2 vor. Damit machte der Titelverteidiger 20 Punkte auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu gut. Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci komplettierte das Podium.

Scott Redding beendete das Rennen trotz Sturz auf Platz vier. Andrea Iannone komplettierte die Top 5. Iker Lecuona (Honda) wurde auf P6 gewertet, hatte aber bereits mehr als 50 Sekunden Vorsprung. Teamkollege Xavi Vierge wurde Siebter.

Nur zwölf Fahrer sehen die Zielflagge

Andrea Locatelli wurde mit einem Top-8-Ergebnis für das Weiterfahren nach dem Sturz belohnt. Damit war der Italiener der bestplatzierte Yamaha-Pilot. Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) kam auf P9 ins Ziel, Alessandro Delbianco komplettierte die Top 10.

Axel Bassani (Kawasaki) beendete das Rennen nach einem Sturz auf P11. Garrett Gerloff wurde als Zwölfter gewertet. Der Rest des Feldes kam nicht in die Wertung. Auch Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) konnte das Rennen nicht beenden.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen (11:00 Uhr) und das zweite Hauptrennen (15:30 Uhr).