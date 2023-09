WSBK Magny-Cours (Lauf 2): Bautista dominiert, Redding torpediert Aegerter!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) das zweite Hauptrennen gewonnen. Bautista feierte einen souveränen Sieg. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) musste hart gegen Jonathan Rea (Kawasaki) kämpfen, um Platz zwei sicherzustellen. Das Rennen wurde nach einer Kollision zwischen Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Scott Redding (BMW) neu gestartet.

Bereits beim ersten Start des zweiten Hauptrennens standen nicht alle Fahrer im Grid. Lediglich 23 Fahrer gingen an den Start, denn Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes musste auf Grund einer Knieverletzung aussetzen.

Sprint-Sieger Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Rennen. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Alvaro Bautista und Jonathan Rea. Die Temperaturen waren mit 34°C Lufttemperatur hochsommerlich.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Alvaro Bautista für sich. Toprak Razgatlioglu kam schlecht weg und reihte sich hinter Jonathan Rea auf der dritten Position ein. Beim Anbremsen von Kurve 5 bremste sich Rea in Führung, doch Bautista konterte. Bautista kam als Führender vor Rea und Razgatlioglu aus der ersten Runde.

Rote Flaggen: Scott Redding torpediert Dominique Aegerter

Ab der dritten Runde fiel es Rea schwerer, Bautista zu folgen. Razgatlioglu fuhr die schnellste Rennrunde und musste an Rea vorbeigehen, um Bautista nicht entkommen zu lassen.

In Kurve 5 kam es zu einer Kollision zwischen Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Scott Redding (BMW). Aegerter lag auf der Fahrbahn und signalisierte, dass er Schmerzen an der Hand hat.

Der Schweizer musste mit einer Trage abtransportiert werden. Redding verließ die Unfallstelle aus eigener Kraft. Die Rennleitung entschied, das Rennen abzubrechen und sprach gegen Redding eine doppelte Long-Lap-Penalty aus.

Kurz vor dem Abbruch kam Honda-Pilot Iker Lecuona in der finalen Schikane zu Sturz, konnte seine Fireblade aber aufrichten und an die Box zurückbringen. Nach einigen Minuten stand Dominique Aegerter wieder auf seinen Beinen und stieg aus eigener Kraft in den Krankenwagen, der ihn für weitere Untersuchungen ins Medical Center brachte.

Alvaro Bautista entscheidet auch den Neustart für sich

Beim Neustart stand Alvaro Bautista auf der Pole. Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu hatten ebenfalls freie Sicht. Den kurzen Sprint zur ersten Kurve gewann erneut Bautista, der das Feld vor Rea und Razgatlioglu durch die erste Kurve führte. Danilo Petrucci war der große Verlierer des zweiten Starts. Von Startplatz vier rutschte Petrucci aus den Top 10.

Am Ende der ersten Runde bremste sich Razgatlioglu aggressiv an Rea vorbei und kam als Zweiter hinter Bautista aus dem ersten Umlauf. Bautista hatte aber bereits eine Lücke von 0,7 Sekunden herausgefahren. Am Ende der zweiten Runde hatte sich der Vorsprung bereits auf 0,9 Sekunden vergrößert.

Jonathan Rea verwickelt Toprak Razgatlioglu in ein Duell

Und es kam noch schlimmer für Razgatlioglu. Rea startete in der dritten Runde eine Attack und durch das Duell verlor Razgatlioglu weitere Zehntelsekunden, was Bautista voll in die Karten spielte. An der Spitze fuhr Bautista die schnellste Rennrunde. Nach drei Runden führte der Spanier mit 1,5 Sekunden.

BMW-Werkspilot Michael van der Mark kam in Kurve 5 zu Sturz. Bereits in der ersten Runde landete BSB-Champion Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) im Kiesbett, konnte das Rennen aber auf der letzten Position fortsetzen.

In Runde sechs startete Jonathan Rea ein weiteres Manöver gegen Toprak Razgatlioglu und übernahm die zweite Position. Von hinten kam Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi näher, der sich ebenfalls noch Chancen auf ein Podium ausrechnete. Bautista kontrollierte das Rennen an der Spitze und hatte 3,5 Sekunden Vorsprung.

Weltmeister Alvaro Bautista dreht einsam seine Runden

Zur Rennhalbzeit führte Bautista mit 5,2 Sekunden vor Rea und Razgatlioglu, die weiterhin in Schlagdistanz lagen. Rinaldi musste abreißen lassen und kämpfte gegen Landsmann Andrea Locatelli (Yamaha). Locatelli ging an Rinaldi vorbei und befand sich auf Kurs zu Platz vier. Dahinter hatte sich Danilo Petrucci gegen Ducati-Markenkollege Axel Bassani durchgesetzt und war Sechster.

Sieben Runden vor Rennende war das Rennen für BMW-Pilot Scott Redding beendet. Der Brite hatte sich nach zwei Long-Lap-Penaltys bereits wieder in die Punkte vorgekämpft, musste seine BMW M1000RR aber mit Defekt abstellen.

Spannendes Duell um Platz zwei zwischen Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea

Toprak Razgatlioglu bremste sich sechs Runden vor Rennende an Jonathan Rea vorbei und übernahm die zweite Position. Rea rutschte von der Fußraste und konnte keinen Konter starten. Zwei Runden später setzte sich Rea gleich zwei Mal vor Razgatlioglu, doch der Türke hatte beide Male eine Antwort parat. Zwei Runden vor Rennende probierte es Rea erneut, zog aber wieder den Kürzeren.

Der Sieg von Bautista wurde nicht gefährdet. Der Titelverteidiger holte sich nach zwei schwierigen Rennen den Sieg im finalen Rennen und vergrößerte seinen Vorsprung auf Razgatlioglu, der das spannende Duell mit Rea für sich entschied.

Philipp Öttl erneut in den Top 10

Platz vier ging an Andrea Locatelli. Garrett Gerloff brachte BMW in die Top 5. Axel Bassani, Danilo Petrucci, Remy Gardner (GRT-Yamaha), Xavi Vierge (Honda) und Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) komplettierten die Top 10.

Philipp Öttl beendete alle drei Rennen in den Top 10 Foto: Team Go Eleven

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi schied fünf Runden vor Rennende mit einem Defekt aus. Somit blieb der Italiener am Sonntag komplett ohne Punkte, denn bereits im Sprintrennen kam Rinaldi nach einer Kollision mit Teamkollege Bautista nicht ins Ziel.

Die WSBK-Saison 2023 wird in zwei Wochen in Aragon (Spanien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ducati.