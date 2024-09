WSBK Magny-Cours (Lauf 2): Bulega-Sieg macht die WM spannend!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) das zweite Hauptrennen gewonnen. Da sich Bulega bereits im Sprint am Vormittag durchsetzen konnte, machte er am Sonntag mit einem Schlag 37 Punkte auf WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) gut, der verletzungsbedingt ausfiel.

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) beendete das finale Rennen des WSBK-Wochenendes in Frankreich auf der zweiten Position. Platz drei ging an Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), der sein erstes WSBK-Podium als BMW-Pilot feiern konnte.

Das Feld der Superbike-WM schrumpfte vor dem finalen Rennen in Magny-Cours auf 20 Fahrer. Neben Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea (Yamaha) (warum Rea nicht starten konnte) fiel auch Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) aus.

Im Sprintrennen (zum Rennbericht) kam Bautista bereits in Runde eins zu Sturz und brach sich dabei eine Rippe. Somit war kein ehemaliger Superbike-Weltmeister am Start.

Drama in Runde eins: Alex Lowes fällt durch Problem weit zurück

Nicolo Bulega ging nach dem Sieg im Sprint von der Pole ins Rennen. Alex Lowes (Kawasaki) und Danilo Petrucci komplettierten die erste Startreihe. Bulega kam von der Pole sehr gut weg und führte das Feld durch die erste Runde.

Alex Lowes reihte sich auf der zweiten Position ein, bekam in Kurve 7 aber ein Problem und verließ die Ideallinie. Der Kawasaki-Pilot schaute in Richtung linke Fußraste, setzte das Rennen wieder fort, lag aber außerhalb der Punkteränge. Lowes startete eine Aufholjagd.

Bulega nutzte die Situation und fuhr eine Lücke heraus. Der Italiener hatte nach zwei Runden bereits gut 1,5 Sekunden Vorsprung auf Landsmann Petrucci, der eine große Verfolgergruppe anführte. Petrucci nutzte die Zweikämpfe hinter ihm, um sich auf Position zwei frei zu fahren.

Wenig Spannung an der Spitze, harte Duelle um die dritte Position

Michael van der Mark hatte sich von Startplatz acht auf die dritte Position vorgekämpft, musste diese aber zwischenzeitlich an Axel Bassani abtreten. Auch Garrett Gerloff mischte beim Kampf um Platz drei mit. Um die dritte Position wurde hart gekämpft, während Bulega an der Spitze und Petrucci auf der zweiten Position einsame Rennen fuhren.

Eine Long-Lap-Penalty warf Axel Bassani weit zurück. Der Kawasaki-Pilot wurde bestraft, weil er zu Rennbeginn die Schikane abgekürzt hat. Garrett Gerloff war der große Nutznießer. Der US-Amerikaner schob sich auf die vierte Position und setzte sich wenig später gegen BMW-Markenkollege Michael van der Mark durch.

An der Spitze kontrollierte Bulega einen soliden Vorsprung von knapp drei Sekunden auf Petrucci, der einsam auf der zweiten Position seine Runden drehte. Alex Lowes zeigte eine beeindruckende Aufholjagd und lag nach zwei Dritteln der Renndistanz bereits in den Top 6. Durch einen Fehler von Honda-Pilot Iker Lecuona übernahm Alex Lowes kampflos die fünfte Position.

Nicolo Bulega erlebt perfekten Sonntag und macht die WM spannend

Der Sieg von Nicolo Bulega wurde in der Schlussphase des Rennens nicht gefährdet. Der Superbike-Rookie stellte einen souveränen Sieg sicher und holte am Sonntag die Maximalpunktzahl von 37 Zählern. Damit verringerte Bulega den Rückstand in der Fahrerwertung auf 55 Punkte.

Platz zwei ging an Danilo Petrucci, der ein sehr einsames Rennen fuhr. Garrett Gerloff komplettierte das Podium. Somit standen ein Werksfahrer und zwei Independent-Fahrer auf dem Podest.

Die Aufholjagd von Alex Lowes endete auf Platz vier. Der Kawasaki-Pilot setzte sich in der Schlussphase gegen Michael van der Mark durch, der den Erfolg vom Vortag nicht wiederholen konnte und schlussendlich Fünfter wurde.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) setzte sich in der Schlussphase gegen die beiden Werks-Hondas von Xavi Vierge und Iker Lecuona sowie Bonovo-BMW-Pilot Scott Redding durch. Als Sechster war Gardner der bestplatzierte Yamaha-Pilot. Redding kam auf Platz sieben über den Zielstrich, wurde aber auf Grund einer Tracklimits-Strafe auf P8 versetzt.

Vierge rutschte auf P7 vor als Achter gewertet. Lecuona erhielt ebenfalls eine Strafe. Dadurch rückte Yamaha-Werkspilot Andrea Locatellit von P10 auf P9 vor. Lecuona komplettierte die Top 10.

Axel Bassani wurde nach der Long-Lap durchgereicht und kam als Elfter ins Ziel. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) fuhr ein unauffälliges Rennen und kam auf P12 ins Ziel. Die finalen Punkte gingen an Alessandro Delbianco (GRT-Yamaha), Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) und Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati).

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) verpasste die Punkteränge als 16. nur knapp.

Die WSBK-Saison 2024 wird in zwei Wochen in Cremona (Italien) fortgesetzt.