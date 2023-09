WSBK Magny-Cours (Lauf 1): Razgatlioglu gewinnt nach Bautista-Problem

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Magny-Cours das erste Rennen gewonnen. Der Weltmeister der Saison 2021 setzte sich klar durch und machte viele Punkte auf Titelverteidiger Alvaro Bautista (Ducati) gut, der nach einer kontroversen Szene in Runde drei ans Ende des Feldes zurückfiel und danach eine beeindruckende Aufholjagd zeigte.

BMW-Pilot Garrett Gerloff startete von der Pole ins Samstags-Rennen. Komplettiert wurde die erste Startreihe von den beiden Werks-Ducatis. Alvaro Bautista stand auf Startplatz zwei, Michael Rinaldi ging von der dritten Position ins Rennen.

Der ursprüngliche Start musste wegen technischen Problemen abgebrochen werden. Die Motorräder wurden wieder aufgebockt und die Mechaniker zogen die Reifenwärmer auf. Die Fahrer suchten sich erneut ein schattiges Plätzchen, denn die Lufttemperatur betrug 33°C.

Ducati-Werksduo nach dem Start vorn

Die Renndistanz wurde auf 20 Runden verkürzt. Nach einigen Minuten starteten die 24 WSBK-Piloten zu einer zweiten Aufwärmrunde. Beim zweiten Startversuch lief alles nach Plan. Die beiden Werks-Ducatis schoben sich an die Spitze.

Alvaro Bautista führte das Feld durch die ersten Kurven. Polesetter Garrett Gerloff verlor einige Positionen. Jonathan Rea (Kawasaki) fing in Kurve 5 einen heftigen Rutscher ab und und wurde bis auf die siebte Position durchgereicht.

Toprak Razgatlioglu ging in der ersten Runde aggressiv zu Werke und kämpfte sich von Startplatz vier bis auf die zweite Position vor. In der zweiten Runde bremste sich Razgatlioglu an Bautista vorbei und übernahm die Führung.

Alvaro Bautista fällt bis ans Ende des Feldes zurück

In Runde drei rollte Bautista nach fünf Kurven aus und fuhr neben die Linie. Der Spanier brachte seine Ducati wieder in Gang und setzte das Rennen auf der letzten Position fort. Bautista verlor durch die kontroverse Szene etwa 18 Sekunden.

Razgatlioglu führte vor Rinaldi, Gerloff und Rea. Die Top 4 lagen innerhalb von 0,8 Sekunden. In Runde fünf schob sich Rea in Kurve 5 an Gerloff vorbei, doch Gerloff konterte. Durch die Positionswechsel konnten sich Razgatlioglu und Rinaldi absetzen.

Michael Rinaldi übernimmt die Führung von Toprak Razgatlioglu

Doch Razgatlioglu verlor wenig später die Führung, weil er in der Schikane geradeaus fahren musste. Rinaldi lag nach fünf Runden vorn. Dahinter wurde hart um Platz drei gekämpft. Nach Jonathan Rea ging auch Alex Lowes an Garrett Gerloff vorbei.

Nach sieben Runden war das Rennen von Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) vorzeitig beendet. Der Italiener stürzte in Kurve 3. An der Spitze führte Rinaldi das Feld an. Razgatlioglu studierte den Italiener und schonte seine Reifen für die zweite Rennhälfte.

Michael Rinaldi führte das Rennen lange Zeit an Foto: Motorsport Images

Bautista hatte sich zur Rennhalbzeit bis auf die 16. Position vorgekämpft und lag in Schlagdistanz zu den Punkterängen. Der Champion war der schnellste Fahrer im Feld. Nach der zehnten Runde zog Bautista an der BMW von Michael van der Mark vorbei und übernahm die 15. Position.

Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi duellieren sich um die Spitze

In Runde zwölf wechselte die Führung in Kurve 5. Toprak Razgatlioglu bremste sich in Führung, doch Michael Rinaldi konterte beim Beschleunigen. Zwei Runden später wiederholte sich das Schauspiel in Kurve 5.

Razgatlioglu probierte es einige Kurven später erneut, doch Rinaldi wehrte sich mit allen Mitteln. In der Schikane musste Rinaldi geradeaus fahren und kam bei der Rückkehr auf die Strecke der Yamaha von Razgatlioglu gefährlich nah.

Razgatlioglu zog das Tempo an und versuchte, sich von Rinaldi abzusetzen. Der Plan ging auf. Razgatlioglu fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Rinaldi musste sich geschlagen geben und kam auf der zweiten Position ins Ziel. Platz drei ging an Rea, der sich in der zweiten Rennhälfte von Lowes und Gerloff absetzen konnte.

Rauch an der Kawasaki: Alex Lowes verliert einige Positionen

Gerloff setzte sich zwei Runden for Rennende gegen Lowes durch. Doch für Lowes kam es noch schlimmer. Die Kawasaki rauchte immer wieder beim Beschleunigen. Lowes schaute nach unten und erkannte, dass es ein Problem gibt. Der Brite verlor einige Positionen.

Um Platz fünf wurde hart gekämpft. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) lieferten sich ein spannendes Duell und wechselten mehrfach die Positionen. Schlussendlich setzte sich Petrucci durch und wurde Fünfter. Locatelli kam auf Position sechs ins Ziel.

Starke Vorstellung: Philipp Öttl fährt in die Top 9

Scott Redding beendete das Rennen auf der siebten Position vor Alex Lowes. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) fuhr auf Platz neun ins Ziel. Alvaro Bautistas Aufholjagd endete auf Platz zehn. Kurz vor Rennende zog der Titelverteidiger an Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) vorbei, der Elfter wurde.

Philipp Öttl kam vor Alvaro Bautista ins Ziel Foto: Team Go Eleven

Die finalen Punkte gingen an Xavi Vierge (Honda), Loris Baz (Bonovo-BMW), Iker Lecuona (Honda) und Remy Gardner (GRT-Yamaha). Michael van der Mark (BMW) ging als 16. leer aus.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen (11:00 Uhr) und das zweite Hauptrennen (15:15 Uhr) (zur TV-Übersicht).

