WSBK Magny-Cours: Regen bringt FT1 durcheinander, Lowes im Trockenen vorn

Das erste Freie Training nach der Sommerpause der Superbike-WM fiel einem Regenschauer zum Opfer. Pünktlich um 10:30 Uhr öffnete in Magny-Cours die Boxengasse und signalisierte damit den Start der zweiten Saisonhälfte.

Das erste Freie Training der Supersport-300-WM am Freitagmorgen fand noch auf komplett trockener Strecke statt. Bereits nach vier Minuten des FT1 der Superbike-WM regnete es in einigen Sektoren. Gemeldet wurden einzelne Tropfen. Mit Ausnahme von Jonathan Rea (Kawasaki) blieben vorerst alle Spitzenfahrer auf der Strecke.

Der Regen wurde intensiver. Der Kurs war schlagartig nass. Die Fahrer kehrten geschlossen an die Box zurück. Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi verlor bei den schwierigen Bedingungen mit Slicks die Kontrolle und kam zu Sturz. Mit der Hilfe der Marshalls konnte der Italiener das Motorrad wieder starten und an die Ducati-Box bringen.

Transfergerüchte im Rahmen des Wochenendes in Magny-Cours

Im Rahmen des WSBK-Wochenendes in Magny-Cours verdichteten sich die Gerüchte, dass Rinaldi seinen Platz im Ducati-Werksteam verlieren wird. Der WSBK-Laufsieger wird mit einem Wechsel zu GRT-Yamaha in Verbindung gebracht. Und auch Noch-MotoGP-Pilot Remy Gardner wird mit GRT-Yamaha in Verbindung gebracht.

Durch den Regen wurde der Fahrbetrieb unterbrochen. Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes führte die Wertung zu diesem Zeitpunkt mit einer 1:39.107er-Runde an. Michael Rinaldi war Zweiter vor Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Zu WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) auf der vierten Position klaffte bereits eine Lücke von einer Sekunde. Philipp Öttl (Go-Eleven-Ducati) folgte auf der siebten Position. Besonders aussagekräftig war die Reihenfolge nicht, da vor dem Regenschauer nur wenige Runden gefahren wurden.

Reichlich Fahrbetrieb im finalen Drittel der Session

Die Teams änderten die Abstimmungen der Bikes und montierten Regenreifen. 19 Minuten vor dem Ende des FT1 fuhren eine Reihe von Fahrern wieder auf die Strecke und sammelten bei Sonnenschein Erfahrungen auf nasser Strecke.

Die Regenzeiten aus den ersten Minuten des FT1 konnten auf nasser Strecke natürlich nicht erreicht werden. Die Fahrer fuhren mit Regenreifen etwa 14 Sekunden langsamer als auf trockener Strecke. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli erlebte einen harmlosen Sturz.

Für den Rest des Tages kündigt der Wetterbericht gute Bedingungen an. GRT-Yamaha-Pilot Garrett Gerloff sowie die Bonovo-BMW-Piloten Loris Baz und Eugene Laverty verzichteten auf Runden im FT1.

Das FT2 der Superbike-WM in Magny-Cours wird um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.