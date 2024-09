WSBK Magny-Cours (Sprint): Bautista nach Sturz "unfit" - Bulega gewinnt!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat bei der Superbike-WM in Magny-Cours das Superpole-Rennen gewonnen. Der Italiener setzte sich in einem Duell mit Kawasaki-Pilot Alex Lowes knapp durch und überquerte mit 0,115 Sekunden Vorsprung die Ziellinie. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) komplettierte die Top 3.

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) schied bereits in Runde eins durch einen Sturz aus. Untersuchungen nach dem Rennen deckten eine Fraktur im linken Brustkorb auf. Der Titelverteidiger verpasst den Rest des Sonntags.

Alex Lowes startete von der Pole ins Sprintrennen und teilte sich die erste Startreihe mit Nicolo Bulega und Scott Redding (Bonovo-BMW). Neben Toprak Razgatlioglu (BMW) fehlte auch Jonathan Rea (Yamaha). Nach dem Sturz im ersten Rennen wurde Rea als "nicht fit" eingestuft (warum der Rekord-Champion nicht teilnehmen konnte).

Der Kurs war beim Start des Sprintrennens zum Großteil abgetrocknet, doch es gab noch feuchte Stellen. Die Lufttemperatur lag bei 20°C, der Asphalt hatte sich auf 24°C erwärmt. Alle Fahrer verwendeten Trockenreifen. Mit der SCQ- und SCX-Option kamen die beiden weichsten Mischungen zum Einsatz.

Alex Lowes behauptete nach dem Start die Führung, verlor diese aber noch in Runde eins an Nicolo Bulega. Michael van der Mark (BMW) fuhr auf der dritten Position und setzte Alex Lowes zu Rennbeginn stark unter Druck.

Sturz in Runde eins: Alvaro Bautista im Medical-Center

Alvaro Bautista, der nach dem verpatzten Qualifying nur von Startplatz 16 ins Rennen ging, kam in Runde eins zu Sturz und wirkte nach dem Abflug benommen. Der Spanier flog in Kurve 7 bei hohem Tempo ab, nachdem er sich beim Anbremsen verschätzt hatte.

Nach einer Weile konnte Bautista die Unfallstelle aus eigener Kraft verlassen und wurde mit dem Rettungswagen ins Medical-Center gebracht. Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega behauptete die Führung. Dahinter duellierten sich Alex Lowes und Michael van der Mark und wechselten mehrfach die Positionen.

Kurz vor der Rennhalbzeit kollidierten Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) beim Kampf um die fünfte Position. Petrucci bremste sich in der Haarnadel an Locatelli heran und brachte seinen Landsmann zu Sturz. Der Vorfall wurde untersucht. Für Locatelli war das Rennen vorzeitig beendet.

Nicolo Bulega und Alex Lowes duellieren sich um den Sieg

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte zog Alex Lowes das Tempo an und steigerte den Druck auf Nicolo Bulega, der weiterhin führte. Michael van der Mark musste bereits abreißen lassen und kämpfte mit Honda-Pilot Xavi Vierge um den finalen Platz auf dem Podium. Auch Danilo Petrucci und Scott Redding lagen in Schlagdistanz zu Van der Mark.

Redding profitierte vom Duell zwischen Petrucci und Vierge und schob sich zwischenzeitlich auf die vierte Position. Doch in der Verfolgergruppe war das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Auch an der Spitze ging es eng zur Sache. Drei Runden vor Rennende übernahm Lowes in Kurve 5 kurzzeitig die Führung, doch Bulega konterte beim Weg zu Kurve 7. In der vorletzten Runde probierte es Lowes in Kurve 13, Bulega hatte aber erneut eine Antwort parat. Die letzte Runde musste die Entscheidung bringen.

Bulega verteidigte die Führung und stellte seinen ersten Sprintsieg sicher. Es war Bulegas zweiter WSBK-Laufsieg. Lowes konnte in der finalen Runde keine Attacke starten und gab sich mit Platz zwei zufrieden. Nach dem Rennen bestätigte Lowes, dass es auf Grund der feuchten Stellen sehr riskant war, ein Manöver zu starten.

In der Verfolgergruppe setzte sich Petrucci durch und behielt die Position, da die Verantwortlichen keine Strafe für das Manöver gegen Locatelli aussprachen. Petrucci entschuldigte sich im Parc Ferme bei Locatelli.

Samstags-Sieger Michael van der Mark wird bis auf P8 durchgereicht

Scott Redding verpasste das Sprintpodium als Vierter nur knapp. Xavi Vierge bescherte Honda ein Top-5-Ergebnis, musste in der letzten Runde aber abreißen lassen. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) beendete das Rennen auf der sechsten Position. Somit schafften die beiden Bonovo-Piloten den Sprung in die Top 6 und stellten ein sehr gutes Teamergebnis sicher.

Iker Lecuona (Honda) beendete den Sprint auf der siebten Position. Michael van der Mark fiel bis auf die achte Position zurück und hatte bei der Zieldurchfahrt knapp acht Sekunden Rückstand. Der finale Punkt ging an Remy Gardner (GRT-Yamaha), der bestplatzierter Yamaha-Pilot war.

Axel Bassani (Kawasaki) und Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) gingen leer aus und verpassten die Chance, sich einen guten Startplatz für Lauf zwei zu sichern. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) zeigte mit P14 ein gutes Rennen.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Magny-Cours wird um 15:30 Uhr gestartet.