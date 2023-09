WSBK Magny-Cours (Superpole-Rennen): Razgatlioglu-Sieg, Ducatis kollidieren!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Magny-Cours (Frankreich) das Superpole-Rennen gewonnen. Razgatlioglu hatte nach einer Kollision der beiden Werks-Ducatis von Alvaro Bautista und Michael Rinaldi freie Fahrt und verringerte seinen Rückstand in der Meisterschaft.

BMW-Pilot Garrett Gerloff stand auf der Pole und teilte sich die erste Startreihe mit den Werks-Ducatis von Alvaro Bautista und Michael Rinaldi. Den Sprint zur ersten Kurve entschied Alvaro Bautista für sich.

Michael Rinaldi übernahm die zweite Position. Toprak Razgatlioglu hatte beim Anbremsen von Kurve 5 eine Schrecksekunde, behauptete sich aber auf Position drei.

BMW-Drama: Scott Redding kegelt Garrett Gerloff aus dem Rennen

Wenige Kurven später kam es zu einer Kollision von zwei BMW-Markenkollegen. Scott Redding geriet mit Garrett Gerloff aneinander. Die beiden bestplatzierten BMW-Piloten landeten im Kies. Redding, der das Rennen mit Rückstand fortsetzen konnte, erhielt für das Manöver eine Long-Lap-Penalty.

An der Spitze konnte sich Alvaro Bautista nicht absetzen. Toprak Razgatlioglu setzte sich zuerst gegen Michael Rinaldi durch und duellierte sich danach mit Alvaro Bautista um die Spitze. Der Türke kam als Führender aus der zweiten Runde.

Michael Rinaldi zog ebenfalls an Alvaro Bautista vorbei, der einige Probleme hatte und zu Beginn der dritten Runde von Jonathan Rea unter Druck gesetzt wurde. Michael Rinaldi war gut aufgelegt und übernahm in der dritten Runde die Führung von Toprak Razgatlioglu. Rinaldi, Razgatlioglu und Bautista fuhren 1:36er-Zeiten. Rea konnte dieses Tempo nicht mitgehen und verlor den Anschluss an die Top 3.

Die beiden Werks-Ducatis kollidieren in Kurve 5

In der fünften Runde kam es in Kurve 5 zu einer kontroversen Szene. Razgatlioglu bremste sich an Rinaldi vorbei, der sein Motorrad leicht aufrichtete. Teamkollege Bautista wollte die Lücke nutzen, verschätzte sich dabei aber und kollidierte mit Rinaldis Motorrad. Der Italiener kam zu Sturz und war aus dem Rennen.

Durch dieses Manöver setzte sich Razgatlioglu klar ab. Rea profitierte vom Chaos und übernahm die zweite Position. Bautista musste hart kämpfen, denn zwischenzeitlich lag der WM-Leader nur auf Position vier hinter Yamaha-Pilot Andrea Locatelli.

An der Spitze verwaltete Razgatlioglu einen Vorsprung von 2,5 Sekunden. Dahinter hatte sich Bautista wieder auf die zweite Position geschoben. Die Rennleitung sprach für die Kollision in Kurve 5 keine Strafe auf und stufte den Vorfall als Rennunfall ein.

Yamaha, Ducati und Kawasaki in den Top 3

Razgatlioglu fuhr einem weiteren Sieg entgegen und feierte den Erfolg mit einem langen Wheelie. Bautista wurde als Zweiter gewertet. Rea komplettierte die Top 3 im Sprintrennen.

Platz vier ging an Andrea Locatelli. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) war als Fünfter bester Independent-Fahrer. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) fuhr in die Top 6. Lokalmatador Loris Baz (Bonovo-BMW) war als Siebter bester BMW-Pilot.

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) beendete den Sprint auf P8 und der finale Punkt ging an Xavi Vierge (Honda). Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) scheiterte knapp an den Punkten und wurde Zehnter.

Das zweite Hauptrennen wird um 15:15 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.