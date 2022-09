WSBK Magny-Cours Superpole-Rennen: Razgatlioglu-Sieg nach Clash mit Bautista

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Magny-Cours den Sieg im Superpole-Rennen gesichert. Der Superbike-Weltmeister setzte sich gegen Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) durch.

In der Schlussphase kollidierten Razgatlioglu und Bautista. Beide blieben sitzen, doch beim Zusammenstoß wurde die Verkleidung an Bautistas Motorrad stark beschädigt.

Jonathan Rea startete von der Pole ins Sprintrennen und teilte sich die erste Startreihe mit Toprak Razgatlioglu und Scott Redding (BMW). WM-Leader Alvaro Bautista startete von der vierten Position ins Rennen über zehn Runden. Mit Ausnahme der beiden Honda-Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge, die mit dem SCQ-Reifen ins Rennen gingen, setzten alle Fahrer auf den SCX-Reifen.

Beim Start setzte sich Jonathan Rea durch. Toprak Razgatlioglu kam schlecht weg und verlor einige Positionen. Beim Sprint zu Kurve 5 schob sich Alvaro Bautista dank der Leistung seiner Ducati an die Spitze.

Alvaro Bautista kam als Führender aus Runde eins vor Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding, Alex Lowes (Kawasaki), Michael Rinaldi (Ducati), Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Loris Baz (Bonovo-BMW), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) und Xavi Vierge. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati), der von Startplatz zehn ins Rennen gegangen war, rutschte auf die 14. Position ab.

Toprak Razgatlioglu kämpft sich an die Spitze

Bautista behauptete sich an der Spitze, doch Razgatlioglu auf Position drei war der schnellste Fahrer im Feld. Die Top 3 konnten sich leicht absetzen. Redding führte die Verfolgergruppe an, in der auch Lowes, Rinaldi und Bassani fuhren.

Am Ende von der vierten Runde schob sich Razgatlioglu an Rea vorbei und übernahm die zweite Position. Wenig später übte Razgatlioglu Druck auf Bautista aus. In Runde sechs übernahm Razgatlioglu die Führung. Der Türke bremste sich in Kurve 13 vorbei - in der Kurve, in der er am Vortag ins Kiesbett fuhr.

Drei Runden vor Rennende setzte sich Bautista auf dem Weg zu Kurve 5 erneut an die Spitze, doch Razgatlioglu konterte auf der Bremse. Rea beobachtete das Duell von Position drei aus und lag nach wie vor in Schlagdistanz.

Alvaro Bautista fährt in das Heck von Toprak Razgatlioglus Motorrad

Zwei Runden vor Rennende fuhr Bautista in Kurve 5 in das Heck von Razgatlioglus Yamaha. Dabei brach der rechte Winglet an der Verkleidung ab. Es wurde ein großes Loch in die Verkleidungskanzel gerissen. Auch ein Ausgleichsbehälter wurde abgerissen.

Rea nutzte die Szene und übernahm die zweite Position. Razgatlioglu ging mit 1,5 Sekunden Vorsprung in die letzte Runde. Bautista gab den Kampf um Platz zwei trotz der beschädigten Verkleidung nicht auf und übernahm in der letzten Runde auf der Geraden vor Kurve 5 erneut die zweite Position.

Razgatlioglus Sieg war ungefährdet. Der Türke kam mit 1,891 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Bautista setzte sich in der letzten Runde gegen Rea durch und wurde Zweiter.

Einige bekannte Namen gehen leer aus

Platz vier ging an Alex Lowes, der sich gegen Scott Redding durchsetzte. Axel Bassani kam erneut vor Ducati-Markenkollege Michael Rinaldi ins Ziel und empfahl sich ein weiteres Mal für den Aufstieg ins Ducati-Werksteam. Garrett Gerloff und Loris Baz kassierten die finalen Punkte im Superpole-Rennen.

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli ging als Zehnter leer aus. Und auch Philipp Öttl konnte als Zwölfter keine Punkte sammeln. Honda verpasste im Sprintrennen die Punkteränge. Iker Lecuona wurde Elfter, Xavi Vierge stürzte in Kurve 5. Ebenfalls ohne Punkte blieb BMW-Werkspilot Michael van der Mark.

Das zweite Hauptrennen bei der Superbike-WM in Magny-Cours wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.