WSBK Magny-Cours: Warum Alvaro Bautista in Lauf eins plötzlich ausrollte

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista ging als Favorit ins erste Rennen des Wochenendes in Magny-Cours (zum Rennbericht), kam aber lediglich auf Position zehn ins Ziel. Der Tag begann für Bautista nahezu perfekt. Im FT3 fuhr der Spanier konstant starke Zeiten und holte die Bestzeit. In der Superpole war lediglich BMW-Pilot Garrett Gerloff schneller. Doch im Rennen wurde Bautista dann durch ein Problem bis ans Ende des Feldes zurückgeworfen.

In der dritten Runde des Rennens verließ Bautista am Ausgang von Kurve 5 die Ideallinie und signalisierte, dass er ein Problem hat. Der Motor seiner Panigale V4R lief nicht mehr und musste neu gestartet werden. Durch das Problem verlor Bautista etwa 18 Sekunden. Seine Aufholjagd endete auf Platz zehn.

"Es war ein merkwürdiger Samstag", bilanziert der Weltmeister. "Mein Gefühl am Morgen war gut. Ich fuhr in der Superpole eine gute Runde. Das Motorrad war fantastisch. Wir wählten in der letzten Sekunde den weichen Hinterreifen. Am Morgen fühlte ich mich damit sehr wohl und dachte, dass es eine gute Wahl für das Rennen sein könnte."

Elektronik spielt verrückt: Keine volle Leistung nach dem Start

"Mein Start war gut, doch ich spürte, dass der Motor einige Probleme verursacht. Es fühlte sich an, als ob die Leistung zu gering ist. In den ersten Runden hatte ich nicht den gewohnten Druck vom Motor. Als ich in Kurve 5 wieder ans Gas gehen wollte, ging der Motor aus", schildert der Ducati-Pilot.

Bautista war irritiert, erkannte aber, dass das Rennen noch nicht beendet ist. "Ich sah auf dem Display, dass das Motorrad noch aktiv ist. Lediglich der Motor war ausgeschaltet. Ich sah die Nachricht, dass das Motorrad gestartet werden kann", berichtet Bautista.

"Der Motor sprang wieder an und das Motorrad funktionierte wieder normal. Ich hatte wieder die gewohnte Leistung. Alles war normal. Ich fuhr das Rennen und bin happy mit meiner Performance", erklärt der WM-Leader, der sich von Platz 24 bis in die Top 10 kämpfte.

Aufholjagd bereitete Alvaro Bautista "viel Spaß"

"Ich hatte viel Spaß, weil ich die anderen Fahrer einholen und überholen konnte. Doch es war schade, denn ohne das Problem hätten wir um den Sieg kämpfen können. Doch im Rennsport kann alles passieren", weiß der langjährige Grand-Prix-Pilot.

Auf Sieger Toprak Razgatlioglu hatte Bautista nach 20 Runden einen Rückstand von 13,2 Sekunden. Zieht man die 18 Sekunden durch das Problem in Runde drei sowie die verlorene Zeit auf Grund der Überholmanöver ab, dann wäre Bautista seiner Favoritenrolle vermutlich gerecht geworden.

