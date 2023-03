WSBK Mandalika FT2: Ducati-Werksduo an der Spitze, Lebenszeichen von BMW

Audio-Player laden

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi hat sich bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Rinaldi setzte sich knapp gegen Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista durch, der im FT2 in Kurve 1 stürzte. BMW zeigte einen klaren Aufwärtstrend und schaffte dank Michael van der Mark den Einzug in die Top 5.

Die Bedingungen verbesserten sich deutlich im Vergleich zum FT1 (zum FT1-Bericht). Die Piloten der Supersport-WM, die unmittelbar vor der Superbike-WM fuhren, konnten sich vom FT1 zum FT2 um etwa drei bis vier Sekunden steigern.

Im ersten Training der Superbike-WM war Michael Rinaldi mit einer 1:34.613er-Runde der schnellste Fahrer. Die FT1-Bestzeit des Italieners wurde in der zweiten Session bereits nach wenigen Minuten unterboten. Jonathan Rea (Kawasaki), Michael Rinaldi und Alvaro Bautista fuhren schon zu Beginn 1:33er-Zeiten.

Alvaro Bautista stürzt und fährt danach die Bestzeit

Nach sieben Minuten Trainingszeit erlebte Bautista eine Schrecksekunde. In Kurve 1 kam der Spanier zu Sturz, konnte seine Ducati aber aus eigener Kraft an die Box zurückbringen. Die Verkleidung wurde beschädigt und musste gewechselt werden. Nach einer kurzen Pause fuhr der WM-Führende wieder auf die Strecke.

Bautista setzte sich bereits mit der ersten gezeiteten Runde nach dem Sturz an die Spitze und signalisierte damit, dass sich der Zwischenfall in Kurve 1 nicht auf das Selbstvertrauen ausgewirkt hat. Mit seiner 1:33.131er-Runde kratzte Bautista an der ersten 1:32er-Zeit des Wochenendes.

Puccetti-Kawasaki-Pilot Tom Sykes verzichtete auf die erste Hälfte des FT2. Der Weltmeister der Saison 2013 stieg bereits im FT1 spät ein und ging auch das zweite Training ruhig an, weil er sich eine Magenverstimmung zugezogen hat und deshalb geschwächt ist. Sykes hatte über drei Sekunden Rückstand und lag auf der vorletzten Position.

Ex-Champion Tom Sykes kämpft mit einer Magenverstimmung Foto: Kawasaki

Zwei Minuten vor dem Ablaufen der Zeit übernahm Toprak Razgatlioglu mit einer 1:32.625er-Runde die Führung und war der erste Fahrer, der die Marke von 1:33 Minuten unterbieten konnte. Lange Zeit konnte sich Razgatlioglu aber nicht an der Spitze behaupten. Alvaro Bautista verbesserte die Bestmarke auf 1:32.499 Minuten.

Ducati-Werksduo knapp vor Toprak Razgatlioglu

Beim finalen Versuch notierten mehrere Fahrer absolute Sektor-Bestzeiten. Michael Rinaldi übernahm mit einer 1:32.468er-Runde die Führung. Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista konnte sich noch einmal verbessern, scheiterte aber um 0,029 Sekunden an der Zeit von Rinaldi. Die beiden Werks-Ducatis beendeten das FT2 auf den beiden ersten Positionen.

Toprak Razgatlioglu war erster Verfolger der beiden Werks-Ducatis an der Spitze. Der Türke war 0,157 Sekunden langsamer als Rinaldi. Die Top 3 des FT2 lagen deutlich vor dem Rest des Feldes.

Kawasaki nicht in Schlagdistanz, BMW in den Top 5

Jonathan Rea hatte als Vierter bereits 0,735 Sekunden Rückstand. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes beendete das FT2 auf der siebten Position. Die privaten Kawasakis von Tom Sykes und Oliver König lagen weit zurück und belegten mit über 3,5 Sekunden Rückstand die Positionen 20 und 21.

Jonathan Rea lag mehr als 0,7 Sekunden zurück Foto: Kawasaki

Ein positives Signal war die Performance von Michael van der Mark, der BMW in die Top 5 brachte. Bei der Schlussoffensive kam Van der Mark mit seiner BMW M1000RR bis auf 0,745 Sekunden an die Bestzeit heran und war mit Abstand bester der vier BMW-Piloten.

Michael van der Mark fuhr mit seiner BMW M1000RR in die Top 5 Foto: BMW Motorrad

BMW-Teamkollege Scott Redding wurde mit 1,277 Sekunden Rückstand auf der zehnten Position gewertet und stand erneut im Schatten von Van der Mark. Die beiden Bonovo-BMW-Piloten Loris Baz und Garrett Gerloff beendeten das FT2 auf den Positionen 13 und 14.

Dominique Aegerter und Philipp Öttl mit Rückstand

Die deutschsprachigen Piloten verpassten im FT2 den Einzug in die Top 10. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das FT2 auf der zwölften Position und lag 1,369 Sekunden zurück. Teamkollege Remy Gardner hinterließ als Sechster einen starken Eindruck und war bester Rookie und bester Independent-Fahrer.

WSBK-Rookie Dominique Aegerter landete im FT2 auf P12 Foto: Yamaha

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) beendete das FT2 auf der 16. Position. Der Deutsche konzentrierte sich auf Longruns und war mit 19 Runden einer der fleißigsten Fahrer. Der Rückstand von Öttl betrug 1,892 Sekunden.

Honda außerhalb der Top 10: Iker Lecuona stürzt mehrfach

Honda war im FT2 nur fünfte Kraft. Xavi Vierge und Iker Lecuona scheiterten am Einzug in die Top 10. Vierge lag als Elfter 1,325 Sekunden zurück. Für Teamkollege Lecuona verlief der Freitag mit Stürzen im FT1 und im FT2 bisher nicht nach Plan.

In der vergangenen Saison verletzte sich Lecuona in Mandalika schwer und verpasste den Rest der Saison. Am Freitag stürzte der Spanier im FT1 in Kurve 16 und brachte keine gezeitete Runde zusammen. Im FT2 kam Lecuona in Kurve 10 zu Sturz und fand sich nur auf P17 der Wertung wieder. Es herrschte großer Frust bei der Rückkehr an die Honda-Box. Lecuona schimpfte über die Gripverhältnisse.

Danilo Petrucci beendete den Freitag nur auf P15 Foto: Barni

MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci (Barni-Ducati) erlebte ebenfalls einen schwierigen Freitag. Der Italiener beendete das FT2 nur auf der 15. Position. Auf Markenkollege Michael Rinaldi verlor er über 1,6 Sekunden.

Das dritte Freie Training der Superbike-WM in Mandalika wird am Samstag um 1:30 Uhr (MEZ) gestartet. Die Superpole beginnt um 3:40 Uhr (MEZ) und Lauf 1 wird um 6:30 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

