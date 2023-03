WSBK Mandalika (Superpole-Rennen): Razgatlioglu gewinnt, Bautista crasht!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) das Superpole-Rennen gewonnen. Damit beendete Razgatlioglu die Siegesserie von Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati), der nach einer kontroversen Szene mit Jonathan Rea (Kawasaki) zu Sturz kam und keine Punkte sammeln konnte.

Das Sprintrennen sorgte für einige aufregende Szenen und musste nach einem Zwischenfall in der ersten Runde neu gestartet werden. Für die Ducati-Werkspiloten verlief das Superpole-Rennen überhaupt nicht nach Plan. Deutlich besser kamen die Werkspiloten von Yamaha und Kawasaki zurecht, die die Top 4 untereinander ausmachten.

Toprak Razgatlioglu stand auf der Pole und teilte sich die erste Startreihe mit Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli und WM-Leader Alvaro Bautista. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) ging von P12 ins Rennen, Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand auf P15.

Beim Start des Sprintrennens gingen alle 22 Fahrer an den Start. Remy Gardner (GRT-Yamaha) musste vom Ende des Feldes starten, weil er am Samstag auf Grund eines Magen-Darm-Infekts alle Sessions verpasst hatte.

Dramatische Szenen in der ersten Runde führen zum Abbruch

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Toprak Razgatlioglu beim ersten Start für sich und führte das Feld durch die ersten Kurven. In der ersten Runde ereignete sich ein Zwischenfall, bei dem Loris Baz (Bonovo-BMW) und Alex Lowes (Kawasaki) zu Sturz kamen.

Alex Lowes war vor der zweiten Kurve mit Danilo Petrucci (Barni-Ducati) aneinander geraten. Daraufhin stürzte Lowes und crashte in die BMW von Loris Baz. Vor allem die Kawasaki von Lowes wurde schwer beschädigt. Die Rennleitung schaute sich Vorfall an.

Loris Baz informierte die Streckenposten, dass sich Öl auf der Strecke befindet, doch das Rennen wurde fortgesetzt. In der zweiten Runde kam Jonathan Rea an der gleichen Stelle zu Sturz, weil er auf einer Flüssigkeit vom Sturz in der ersten Runde ausrutschte. Das Rennen wurde abgebrochen. Alle Fahrer kehrten an ihre Boxen zurück.

Bei Kawasaki stand bereits ein Ersatzmotorrad für Jonathan Rea bereit. In der Superbike-WM gibt es im Gegensatz zur MotoGP nur ein Motorrad pro Fahrer, doch die Regeln gestatten, ein Motorrad zurückzuziehen und ein Ersatzmotorrad einzusetzen.

In den Boxen von Kawasaki und Bonovo-BMW wurde eifrig gearbeitet, damit Jonathan Rea, Alex Lowes und Loris Baz am Neustart teilnehmen können. Zudem kam in Kurve 2 reichlich Bindemittel zum Einsatz. Die Renndistanz für den Neustart wurde auf acht Runden verkürzt. Die Startaufstellung entsprach dem Ergebnis der Superpole.

Schmerzhaftes Aus für Loris Baz

Beim Neustart schob sich Alvaro Bautista in Kurve 1 an die Spitze, doch Toprak Razgatlioglu konterte und übernahm die Führung. Michael Rinaldi fuhr auf Position drei vor Jonathan Rea und Andrea Locatelli. Rea setzte sich noch in der ersten Runde auf die dritte Position. Und auch Locatelli zog an Rinaldi vorbei.

In der zweiten Runde gerieten Alex Lowes und Loris Baz erneut aneinander. Lowes traf das rechte Bein von Baz, der in die Auslaufzone ausweichen musste. Vor dem Zwischenfall fuhr der Franzose in den Top 8 und war bester BMW-Pilot. Bei der Rückkehr an die Box musste Baz von seinen Mechanikern vom Motorrad getragen werden.

Alvaro Bautista stürzt nach Manöver von Jonathan Rea

An der Spitze setzten sich Razgatlioglu, Bautista und Rea ab. Fünf Runden vor Rennende kam es zu einer Schrecksekunde für Bautista. Rea setzte sich mit einem aggressiven Manöver neben die Ducati des Weltmeisters. Dadurch kamen Rea und Bautista auf den schmutzigen Teil der Strecke. Rea konnte einen heftigen Rutscher abfangen, doch Bautista stürzte.

Dadurch konnte sich Razgatlioglu klar an der Spitze absetzen. Rea fiel bis auf die vierte Position zurück. Locatelli und Lowes befanden sich auf Podestkurs und duellierten sich um den zweiten Platz.

Ungefährdeter Sieg von Toprak Razgatlioglu

Razgatlioglu fuhr zum ersten Saisonsieg und machte zwölf Punkte auf Bautista gut. Platz zwei ging an Yamaha-Teamkollege Locatelli, der das Duell mit Lowes für sich entschied. Rea wurde als Vierter gewertet.

Toprak Razgatlioglu holte sich den ersten Sieg in der WSBK-Saison 2023 Foto: Yamaha

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) kam als Fünfter ins Ziel und war damit bester Ducati-Pilot. Xavi Vierge (Honda) beendete das Rennen auf Platz sechs und war erneut der schnellere der Honda-Werkspiloten, denn Iker Lecuona kam nur auf P16 ins Ziel.

Michael Ruben Rinaldi zeigte ein enttäuschendes Rennen Foto: Gold and Goose

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi zeigte ein enttäuschendes Rennen. Der Italiener kam nur auf der siebten Position ins Ziel und blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Beide Werks-BMWs in den Punkterängen

Die beiden BMW-Werkspiloten Michael van der Mark und Scott Redding komplettierten die Top 9 und kassierten somit die finalen Punkte.

Dominique Aegerter ging als Zehnter leer aus. Und auch Philipp Öttl konnte im Sprintrennen keine Punkte sammeln. Der Deutsche wurde als 13. gewertet.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Mandalika wird um 6:30 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.