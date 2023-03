WSBK Mandalika Superpole: Yamaha-Duo vorn, BMW in Startreihe zwei!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) die Bestzeit in der Superpole gesichert. Razgatlioglu umrundete den Kurs in 1:32.037 Minuten und war 0,069 Sekunden schneller als Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli. Komplettiert wird die erste Startreihe von Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati).

Das Qualifying für das WSBK-Event in Mandalika ist eine der wichtigsten Superpole-Sessions der Saison 2023, weil das Überholen auf dem Kurs auf Grund der schmalen Ideallinie so schwierig ist.

Die FT2-Bestzeit von Ducati-Pilot Michael Rinaldi (1:32.468 Minuten) war vor der Superpole die schnellste Rundenzeit des Wochenendes. Das Feld schrumpfte von 22 auf 21 Fahrer, denn Remy Gardner (GRT-Yamaha) konnte auf Grund eines Magen-Darm-Infekts nicht fahren.

Ducati nach dem ersten Versuch auf Kurs zur Pole

Nach dem ersten Schlagabtausch in der Superpole führte Alvaro Bautista die Wertung an. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:32.202 Minuten. Toprak Razgatlioglu lag nach dem ersten Versuch 0,029 Sekunden hinter Bautista.

Michael Rinaldi befand sich als Dritter auf Kurs zur ersten Startreihe. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) war Neunter und Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) wurde auf der 14. Position gelistet.

Toprak Razgatlioglu schob sich beim zweiten Versuch mit einer 1:32.037er-Runde an die Spitze. Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli war nur 0,069 Sekunden langsamer und übernahm die zweite Position.

Probleme für Michael Rinaldi und Alvaro Bautista

Michael Rinaldi musste zu Beginn seines zweiten Stints ins Kiesbett ausweichen. In Kurve 11 ging der Italiener über das Limit, konnte sich aber auf die Strecke zurückkämpfen und einen neuen Versuch starten. Der Spitzenreiter vom Freitag konnte sich aber nicht weiter verbessern und rutschte aus den Top 3.

Michael Ruben Rinaldi gelang beim zweiten Versuch keine perfekte Runde Foto: Ducati

Und auch für Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista lief der zweite Versuch nicht nach Plan. Der Spanier lief auf BMW-Pilot Garrett Gerloff auf und verbremste sich später in Kurve 1. Bautista konnte sich nicht steigern und machte den starken Wind verantwortlich.

Die beiden Werks-Yamahas behaupteten sich an der Spitze. Toprak Razgatlioglu stellte auch beim zweiten WSBK-Event der laufenden Saison die Pole sicher und feierte diese mit eine Serie von Stoppies. Andrea Locatelli steht im ersten Rennen und im Sprintrennen auf der zweiten Startposition. Alvaro Bautista vervollständigt die erste Startreihe.

BMW-Pilot Loris Baz fährt in die zweite Startreihe

Michael Rinaldi führt die zweite Startreihe an, die von Jonathan Rea (Kawasaki) und Loris Baz (Bonovo-BMW) komplettiert wird. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) bilden die dritte Startreihe.

Loris Baz nutzte Toprak Razgatlioglu als Orientierung und fuhr in die Top 6 Foto: Gold and Goose

Michael van der Mark beendete die Superpole als zweitbester BMW-Pilot und führt als Zehntplatzierter die vierte Startreihe an, in der auch BMW-Teamkollege Scott Redding und GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter stehen.

Die schnellste Honda landete in der fünften Startreihe. Xavi Vierge war als 13. deutlich schneller als HRC-Teamkollege Iker Lecuona, der nur von der 16. Position in die beiden ersten Rennen gehen wird.

Philipp Öttl läuft auf Jonathan Rea auf

Philipp Öttl erlebte keine gute Superpole. Der Deutsche lief auf Jonathan Rea auf und verlor Zeit. Mit 1,350 Sekunden Rückstand landete Öttl auf der 15. Position.

Update: Jonathan Rea wurde auf Grund der Szene mit Philipp Öttl strafversetzt. Der Rekord-Champion rutscht von Startplatz fünf auf Startplatz acht. Dadurch rücken Loris Baz auf P5, Axel Bassani auf P6 und Danilo Petrucci auf P7 vor. "Mister Superpole" Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) tut sich weiterhin schwer. Der WSBK-Rückkehrer fuhr in der Superpole nur zu Startplatz 17 und lag mehr als zwei Sekunden zurück.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Mandalika wird um 6:30 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.