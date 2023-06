WSBK Misano: Bautista trotz Sturz auf Pole, Abbruch nach Motorplatzer

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Misano (Italien) die Poleposition gesichert. In der Superpole stellte Bautista in 1:33.017 Minuten einen neuen Rundenrekord auf. Ein Motorschaden an der BMW von Gabriele Ruiu sorgte für einen Abbruch der Session und kostete einigen Fahrern die zweite fliegende Runde.

Vor der Superpole war Alvaro Bautistas FT3-Bestzeit (1:33.352 Minuten) die schnellste Runde des Wochenendes (zum FT3-Bericht). Wie in den Sessions zuvor fanden die 25 Piloten perfekte Bedingungen vor.

Bereits zu Beginn der Superpole kam Alex Lowes zu Sturz. Der Kawasaki-Werkspilot stürzte in Kurve 1, konnte die Session aber fortsetzen. Durch die gelben Flaggen wurde Alvaro Bautistas erste fliegende Runde gestrichen.

Alvaro Bautista nach dem ersten Versuch nur Dritter

Bei der zweiten fliegenden Runde des ersten Stints schob sich Alvaro Bautista kurzzeitig an die Spitze. Doch Toprak Razgatlioglu war einen Tick schneller als der Weltmeister. In 1:33.182 Minuten stellte Razgatlioglu bereits beim ersten Versuch einen neuen Rundenrekord auf. Und auch Danilo Petrucci war schneller als Alvaro Bautista und schob sich auf die zweite Position.

Doch noch war das letzte Wort noch nicht gesprochen. Alvaro Bautista startete als erster Spitzenfahrer den zweiten Versuch. Mit einer 1:33.017er-Runde unterbot Bautista die Zeit von Razgatlioglu um 0,165 Sekunden.

Abbruch nach Motorschaden an der BMW von Gabriele Ruiu

In der darauf folgenden Runde befand sich Bautista auf Kurs zur ersten 1:32er-Runde. Doch ein Sturz in Kurve 8 verhinderte eine weitere Rekordrunde.

Wenig später musste die Superpole abgebrochen werden, weil der Motor von Gabriele Ruius BMW in Rauch aufging. Die Rennleitung traf die Entscheidung, die Superpole mit 1:45 Minuten Restdauer nicht noch einmal neu gestartet wird.

Somit stellte Alvaro Bautista die Pole sicher. Toprak Razgatlioglu befand sich beim finalen Versuch ebenfalls auf Bestzeitkurs, musste die Runde aber wegen dem Zwischenfall abbrechen. Komplettiert wird die erste Startreihe von Michael Rinaldi. Somit stehen zwei Ducatis und eine Yamaha in der ersten Reihe.

Danilo Petrucci scheitert knapp an der ersten Startreihe

In der zweiten Reihe folgen zwei weitere Ducatis. Danilo Petrucci beendete die Superpole auf P4 und führt Reihe zwei an. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) folgt auf P5. Rekord-Champion Jonathan Rea vervollständigt die zweite Reihe mit seiner Kawasaki.

Kann Danilo Petrucci um einen Platz auf dem Podium kämpfen? Foto: Barni

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) führt als Siebter die dritte Reihe an. Iker Lecuona (Honda) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) folgen auf den Positionen acht und neun. Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha) und Scott Redding (BMW) bilden die vierte Startreihe. Redding kam beim finalen Versuch zu Sturz.

Philipp Öttl in Startreihe fünf, "Mister Superpole" weit zurück

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) konnte das starke FT3-Ergebnis nicht bestätigen und beendete die Superpole auf P13. Der Deutsche führt die fünfte Startreihe an, in der auch Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) stehen.

Tom "Mister Superpole" Sykes kam beim BMW-Comeback nicht über P18 hinaus. Auf die Polezeit von Bautista verlor Sykes 1,477 Sekunden.

Lauf eins der Superbike-WM in Misano beginnt um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.