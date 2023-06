WSBK Misano FT1: Razgatlioglu vor Ducati-Duo, Aegerter in den Top 4!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Misano (Italien) das erste Freie Training als Spitzenreiter beendet. Der Türke umrundete den Kurs in 1:34.154 Minuten und stellte damit die FT1-Bestzeit auf. Ebenfalls schnell unterwegs waren die beiden Werks-Ducati-Piloten Michael Rinaldi und Alvaro Bautista. Und auch Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) erlebte einen vielversprechenden Start ins Wochenende.

Bereits zu Beginn der ersten Session des fünften WSBK-Events der laufenden Saison um 10:30 Uhr fanden die 25 Fahrer ideale Bedingungen vor. Einige Fahrer und Teams kamen gut vorbereitet nach Misano: Ducati, Yamaha, BMW und Honda absolvierten nach dem Barcelona-Wochenende einen Test in Misano. Kawasaki verzichtete auf diese Gelegenheit und teste in Jerez.

Bonovo-BMW-Pilot Loris Baz rollte nach wenigen Minuten des ersten Trainings aus und verlor dadurch wertvolle Trainingszeit. Später stellte sich heraus, dass ein Kühlschlauch an der BMW M1000RR locker war und Baz das Motorrad deshalb abstellte.

Nach einer Viertelstunde führte Toprak Razgatlioglu die Wertung mit einer 1:34.400er-Runde an. Dahinter folgten die beiden Werks-Ducatis von Alvaro Bautista und Michael Rinaldi. Zur Halbzeit des FT1 schob sich Rinaldi an die Spitze. Der Lokalmatador unterbot Razgatlioglus Zeit um 0,004 Sekunden.

Toprak Razgatlioglu setzt sich gegen die beiden Werks-Ducatis durch

Toprak Razgatlioglu befand sich in der Schlussphase des FT1 auf Bestzeit-Kurs, lief dann aber auf Yamaha-Markenkollege Remy Gardner auf. In der darauf folgenden Runde verbremste sich Razgatlioglu in der ersten Kurve. Doch in der Runde danach gelang dem Ex-Champion eine starke Zeit. Mit 1:34.154 Minuten schob sich Razgatlioglu an die Spitze.

Weltmeister Alvaro Bautista verzichtete auf eine Schlussoffensive. Der Champion beendete das FT1 auf der dritten Position. Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi landete im FT1 auf der zweiten Position.

Lokalmatador Michael Ruben Rinaldi war von Beginn an schnell Foto: Ducati

Dominique Aegerter war als Vierter bester Independent-Fahrer. Der Schweizer fuhr erstmals nach seiner Armpump-Operation und deutete mit einer 1:34.706er-Runde an, dass er fit ist. Aegerter verwies Yamaha-Markenkollege Andrea Locatelli auf die fünfte Position. GRT-Teamkollege Remy Gardner landete nur auf der 14. Position.

Dominique Aegerter empfiehlt sich für den Platz im Yamaha-Werksteam Foto: Yamaha

Auf Position sechs folgte die erste Kawasaki. Alex Lowes kam bis auf 0,662 Sekunden an die Bestzeit heran. Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea landete im FT1 nur auf der achten Position.

Tom Sykes mit starker Vorstellung beim BMW-Comeback

Garrett Gerloff war als Siebter bester der vier BMW-Piloten. Lange Zeit lag Ersatzpilot Tom Sykes in den Top 8 und befand sich auf Kurs, bester BMW-Pilot zu sein. Der Brite wurde schlussendlich noch auf die zwölfte Position durchgereicht.

Tom Sykes kommt sehr gut mit der BMW M1000RR zurecht Foto: BMW Motorrad

Werkspilot Scott Redding beendete das FT1 auf der elften Position und fuhr exakt die gleiche Rundenzeit wie Tom Sykes auf Position zwölf. Loris Baz beendete das FT1 auf der 16. Position. Nach dem Defekt zu Beginn konnte Baz noch 15 Runden drehen.

Schwieriger Auftakt für die Ducati-Kundenteams

Die beiden Honda-Werkspiloten schafften den Sprung in die Top 10. Xavi Vierge war als Neunter minimal schneller als HRC-Teamkollege Iker Lecuona. Die beiden MIE-Hondas landeten wie gewohnt im hinteren Teil des Feldes. Hafizh Syahrin wurde 22. und Ersatzpilot Ryo Mizuno landete mit über fünf Sekunden Rückstand auf P24.

Holprig verlief der Start ins Misano-Wochenende für die Ducati-Kundenfahrer. Danilo Petrucci (Barni) landete nur auf P13. Axel Bassani (Motocorsa) beendete das FT1 auf der 15. Position und Philipp Öttl (GoEleven) wurde auf P17 gelistet.

Das zweite Freie Training der Superbike-WM in Misano wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.