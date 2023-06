WSBK Misano FT3: Ducati-Duo vorn, Philipp Öttl in den Top 5

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Misano (Italien) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der Superbike-Weltmeister umrundete den Kurs in 1:33.352 Minuten und fuhr die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi folgte auf Platz zwei und lag 0,245 Sekunden zurück.

Bautista fuhr wie im FT2 am Freitagnachmittag eine Reihe schneller Runden. Für das erste Rennen am Samstagnachmittag ist der Spanier der große Favorit. Teamkollege und Lokalmatador Rinaldi dürfte der größte Herausforderer sein. Im FT3 war Rinaldi der einzige Fahrer, der in Schlagdistanz zu Bautista lag. Gegen Ende des FT3 ging Rinaldi etwas über das Limit und musste durch den Kies fahren. Der Italiener konnte die Session aber fortsetzen.

Jonathan Rea (Kawasaki) konnte sich am Samstagmorgen deutlich steigern. Der Rekord-Champion beendete das finale Training auf der dritten Position. Auf die Bestzeit verlor Rea aber mehr als sechs Zehntelsekunden. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes beendete das FT3 auf der zwölften Position.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) zeigte im FT3 ebenfalls eine deutliche Steigerung. Der Australier erlebte einen durchwachsenen Freitag, machte aber in der Nacht zum Samstag einige Fortschritte. Seine Markenkollegen Andrea Locatelli, Toprak Razgatlioglu und Dominique Aegerter landeten nur auf den Positionen acht, neun und elf.

Philipp Öttl gelang im FT3 eine sehr gute Runde Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) schaffte im FT3 den Sprung in die Top 5 und war damit bester Ducati-Kundenfahrer. Der Deutsche kam bis auf 0,785 Sekunden an die Bestzeit von Bautista heran. Auf den Positionen sechs und sieben folgten seine Markenkollegen Axel Bassani (Motocorsa) und Danilo Petrucci (Barni).

Iker Lecuona war der einzige Honda-Pilot in den Top 10. Der Spanier lag 0,903 Sekunden zurück und wurde auf P10 geführt. Teamkollege Xavi Vierge landete nur auf P14.

Scott Redding war als 13. bester BMW-Pilot. Redding startete mit Verspätung ins FT3 und kam nur auf elf Runden. Der ehemalige Vizeweltmeister lag 1,355 Sekunden zurück. Teamkollege Tom Sykes folgte mit über zwei Sekunden Rückstand auf der 17. Position.

Bonovo-Pilot Garrett Gerloff kam im FT3 zeitig zu Sturz und konnte nur zwei Runden fahren. Am Freitag war Gerloff bester BMW-Pilot. Bonovo-Teamkollege Loris Baz landete im FT3 auf der 16. Position und geriet mit Puccetti-Kawasaki-Ersatzpilot Tito Rabat aneinander. Baz fuhr langsam auf der Ideallinie und zog sich den Zorn von Rabat zu.

Die Superpole wird um 11:10 Uhr gestartet. Lauf eins beginnt um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.