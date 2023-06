WSBK Misano (Lauf 1): Ducati-Doppelerfolg in Gelb, Aegerter auf P6!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Misano das Samstags-Rennen gewonnen. Bautista fuhr einem souveränen Start/Ziel-Sieg entgegen. Komplettiert wurde der Ducati-Erfolg von Teamkollege Michael Rinaldi, der Zweiter wurde. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) musste sich klar geschlagen geben. Der Türke fuhr auf Position drei ein einsames Rennen.

Alvaro Bautista ging von der Pole ins Samstags-Rennen. Der Weltmeister teilte sich die erste Startreihe mit Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi. Unmittelbar vor dem Start des ersten Rennens präsentierte Ducati die Speziallackierung für die Misano-Rennen. Die Werks-Ducatis gingen mit einer gelben Lackierung an den Start. Bautista und Rinaldi trugen farblich passende Lederkombis.

Beim Start gab es ein Problem an der Yamaha R1 von BSB-Champion Bradley Ray (Motoxracing). Der Brite hob seine Hand und sorgte für einen Startabbruch. Die Helfer kehrten in die Startaufstellung zurück. Fünf Minuten später gingen die Fahrer in eine zweite Aufwärmrunde. Beim zweiten Startversuch lief alles nach Plan.

Das Ducati-Werksduo setzt sich bereits zu Beginn des Rennens ab

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Bautista für sich. Rinaldi schob sich auf die zweite Position. Razgatlioglu kam als Dritter aus der ersten Runde, Dahinter bekämpften sich Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) um Platz vier. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beobachtete die Zweikämpfe von Position sieben aus.

An der Spitze setzten sich die beiden Werks-Ducatis bereits nach zwei Runden deutlich vom Rest des Feldes ab. Bautista und Rinaldi fuhren niedrige 1:34er-Zeiten. Razgatlioglu und die Fahrer dahinter notierten nur mittlere 1:34er-Zeiten.

Danilo Petrucci stürzt auf Position vier liegend

Bautista kontrollierte die Führung. Dahinter fuhr Rinaldi einsam auf der zweiten Position. Razgatlioglu konnte den Werks-Ducatis nicht folgen und wurde von Petrucci unter Druck gesetzt. Zu Beginn der zweiten Rennhälfte wurden Petruccis Rundenzeiten aber langsamer und Razgatlioglu setzte sich klar ab.

Bassani drehte auf Position fünf einsam seine Runden. Dahinter duellierten sich Aegerter und Rea um Platz sechs. Rea riskierte viel, um Aegerter hinter sich zu halten. Sechs Runden vor Rennende stürzte Petrucci auf Position vier liegend.

Wenig Drama an der Spitze: Ducati dominiert in Lauf eins

Weniger dramatisch verlief das finale Renndrittel für Bautista, der einem dominanten Sieg entgegenfuhr. Im 13. Rennen der WSBK-Saison 2023 feierte Bautista seinen zwölften Sieg. Mit Ausnahme des Sprintrennens in Mandalika ist Bautista bisher ungeschlagen.

Platz zwei ging an Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi, der ebenfalls ein fehlerfreies Rennen fuhr. Der Lokalmatador fuhr vor den Augen von Ducati-CEO Claudio Domenicali, Ducati-Corse-Chef Luigi Dall'Igna und Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti einen wichtigen zweiten Platz ein, der ihm die Zukunft im Ducati-Werksteam sichern könnte.

Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea ohne Chance

Komplettiert wurde das Podium von Toprak Razgatlioglu, der den Ducati-Doppelerfolg nicht verhindern konnte. Für die WM-Ambitionen des Ex-Champions war der Rennverlauf in Misano ein weiterer Rückschlag, denn aus eigener Kraft hat Razgatlioglu momentan keine Chance, Rennen zu gewinnen.

Toprak Razgatlioglu fuhr ein einsames Rennen und wurde Dritter Foto: Yamaha

Platz vier ging an Axel Bassani, der damit bester Independent-Fahrer war. Das Duell zwischen Jonathan Rea und Dominique Aegerter wurde erst in der letzten Runde entschieden. Rea nutzte seine Erfahrung und setzte sich gegen den Rookie aus der Schweiz durch.

Platz sieben ging an Alex Lowes. Iker Lecuona war als Achter bester Honda-Pilot, hatte aber mehr als 23 Sekunden Rückstand. Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Xavi Vierge (Honda) komplettierten die Top 10.

Keiner der vier BMW-Piloten in den Top 10

Somit schaffte es keiner der vier BMW-Piloten in die Top 10. Scott Redding war als Elfter bester BMW-Pilot. Bei der Zieldurchfahrt lag Redding mehr als 29 Sekunden zurück. Ebenfalls enttäuschend verlief das Rennen für Andrea Locatelli, der seine Werks-Yamaha nur auf P12 ins Ziel brachte.

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) und Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) kassierten die finalen Punkte für die Positionen 13 bis 15. Tom Sykes ging beim BMW-Comeback-Rennen leer aus, genau wie Markenkollege Loris Baz.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen um 11:00 Uhr und das zweite Hauptrennen um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von WorldSBK.