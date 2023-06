WSBK Misano (Lauf 2): Bautista-Sieg, Rinaldi kollidiert mit Razgatlioglu

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Misano den Sieg im zweiten Hauptrennen gesichert. Bautista fuhr einem weiteren souveränen Sieg entgegen und feierte zum dritten Mal in Folge ein perfektes Wochenende mit drei Siegen. Hinter Bautista ging es dramatisch zu. Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi fuhr an das Hinterrad von Toprak Razgatlioglus Yamaha und schied aus.

Alvaro Bautista stand durch den Sieg im Sprintrennen (zum Rennbericht vom Superpole-Rennen) auch im finalen Rennen auf der Pole. Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi komplettierten die erste Reihe.

Loris Baz (Bonovo-BMW) musste nach einem Problem an seiner BMW auf das Ersatzmotorrad umsteigen. Der BMW-Motor der Einsatzmaschine ging bereits in der Runde in die Startaufstellung in Rauch auf.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Toprak Razgatlioglu für sich. Der Türke übernahm in den ersten Kurven die Führung. Alvaro Bautista wurde in Kurve 4 von Teamkollege Michael Rinaldi überrascht, der sich auf die zweite Position schob. Auf der Gegengeraden zog Bautista wieder an Rinaldi vorbei.

Dahinter kam es in der ersten Runde zu einem harten Zweikampf zwischen Jonathan Rea (Kawasaki) und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati). Rea schob Bassani von der Linie und übernahm die vierte Position. Bassani verlor durch das Manöver zwei Positionen, denn auch Alex Lowes (Kawasaki) konnte durchschlüpfen.

Toprak Razgatlioglu riskiert viel gegen die beiden Werks-Ducatis

In Runde zwei zog Bautista an Razgatlioglu vorbei. Der Spanier beschleunigte deutlich besser aus Kurve 6 und hatte leichtes Spiel. Auch Rinaldi übte Druck auf Razgatlioglu aus und ging in Runde drei vorbei. Am Ausgang von Kurve 6 waren die Ducatis klar überlegen.

Das Duell zwischen Razgatlioglu und Rinaldi spielte Bautista in die Karten. Binnen einer Runde hatte der Seriensieger eine Sekunde Vorsprung herausgefahren. Der Vorsprung vergrößerte sich von Runde zu Runde.

Hinter Rinaldi und Razgatlioglu konnte sich Bassani erneut an den beiden Werks-Kawasakis vorbeikämpfen und startete die Verfolgung von Razgatlioglu. Durch kleine Fehler verlor Bassani immer wieder etwas Zeit.

Zu Beginn deutete vieles auf einen weiteren Ducati-Doppelerfolg hin Foto: Ducati

Rea versuchte, den Anschluss an die Ducati mit der Nummer 47 zu halten. Lowes fuhr lange Zeit auf Platz sechs, schied nach einem Drittel der Renndistanz aber durch einen Sturz in Kurve 4 aus. Der Brite blieb unverletzt.

Bautista fuhr an der Spitze ein einsames Rennen. Teamkollege Rinaldi drehte auf Position zwei seine Runden, konnte sich aber nicht von Razgatlioglu absetzen. Bassani und Rea hatten bereits zur Rennhalbzeit mehr als zehn Sekunden Rückstand.

Drei Sekunden langsamer: Scott Redding rutscht aus den Top 15

Absolut enttäuschend verlief das Rennen für Scott Redding. Der BMW-Werkspilot rutschte zur Rennhalbzeit aus den Punkten. Redding fuhr drei Sekunden pro Runde langsamer und war leichte Beute für seine Gegner. Markenkollege Garrett Gerloff behauptete sich immerhin in den Top 10, doch BMW war in Misano nur fünfte Kraft.

Sieben Runden vor Rennende bremste sich Razgatlioglu in Kurve 8 an Rinaldi vorbei und übernahm die zweite Position. Für Lokalmatador Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) war das Rennen nach einem Sturz vorzeitig beendet.

Michael Rinaldi kollidiert mit Toprak Razgatlioglus Hinterrad

Sechs Runden vor Rennende verschätzte sich Rinaldi beim Anbremsen von Kurve 1. Der Italiener berührte mit seinem Vorderrad das Hinterrad von Razgatlioglus Yamaha und kam zu Sturz. Dadurch rückte Landsmann Bassani auf Platz drei vor.

Bautista bekam vom Drama hinter ihm nichts mit und cruiste zu einem weiteren Sieg. Der Weltmeister hatte einen Vorsprung von zehn Sekunden herausgefahren und feierte beim Ducati-Heimspiel den 14. Sieg im 15. Rennen.

Razgatlioglu fuhr das Rennen nach dem Ausfall von Rinaldi ohne Druck zu Ende und kassierte 20 Punkte für Platz zwei. Nach Assen und Barcelona musste Razgatlioglu in Misano zum dritten Mal in Folge mit ansehen, wie Bautista alle drei Rennen an einem Wochenende gewinnt. In der Meisterschaft liegt Razgatlioglu deutlich zurück.

Axel Bassani fährt auf das Podium und empfiehlt sich für 2024

Bassani schaffte im finalen Rennen den Sprung aufs Podium und war damit bester Independent-Fahrer. Rea hatte keine Antwort parat und schaffte es in Misano in keinem der drei Rennen auf das Podium. Platz fünf ging an Honda-Pilot Xavi Vierge, der aber bereits 22 Sekunden zurücklag.

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli beendete das Rennen auf Platz sechs. Danilo Petrucci musste sich knapp geschlagen geben und wurde als Siebter gewertet. Garrett Gerloff brachte BMW in die Top 8. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) wurde Neunter, Remy Gardner (GRT-Yamaha) komplettierte die Top 10.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) konnte das starke Top-6-Finish vom Samstag nicht wiederholen und kam auf P11 ins Ziel. Loris Baz fuhr mit der Ersatzmaschine auf P12. Dahinter folgten seine BMW-Markenkollegen Tom Sykes und Scott Redding, die aber 38 beziehungsweise 52 Sekunden zurücklagen. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) kassierte den finalen Punkt. Nur 16 Fahrer kamen ins Ziel.

Die WSBK-Saison 2023 wird in vier Wochen in Donington (Großbritannien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ducati.