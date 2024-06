WSBK Misano (Sprint): Razgatlioglu bezwingt Bulega, Bautista crasht!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Misano das Superpole-Rennen gewonnen. Mit dem Sieg baute Razgatlioglu seine Führung in der Meisterschaft weiter aus.

Komplettiert wurde das Podium durch Nicolo Bulega (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) sammelte keine Punkte. Zur Rennhalbzeit stürzte Bautista in Kurve 10 und kam nur auf P17 ins Ziel.

Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega und Remy Gardner (GRT-Yamaha) bildeten am Samstagvormittag die erste Startreihe. Alle Fahrer verwendeten den SC1-Vorderreifen. Mit Ausnahme von Gaststarter Michele Pirro (Ducati), gingen alle Fahrer mit dem SCQ-Reifen ins Rennen. Pirro setzte auf die härtere SCX-Mischung.

Aggressive Startphase von Nicolo Bulega

Nicolo Bulega bog als Führender in die ersten Kurve, konnte seine Linie aber nicht halten. Toprak Razgatlioglu übernahm die Führung vor Alex Lowes. Nicolo Bulega kollidierte bei der Rückkehr auf die Strecke mit Alex Lowes, verlor dabei seinen rechten Flügel und reihte sich auf der dritten Position vor Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista ein.

Vor Curvone wurde Lowes von Bulega überholt. Kurz darauf zog Bulega auch an Razgatlioglu vorbei und übernahm die Führung. Für Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) war das Rennen bereits nach wenigen Kilometern beendet. Der Brite schied erneut durch Sturz aus. Wenig später kollidierten Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) in Kurve 10.

An der Spitze setzten sich Bulega und Razgatlioglu ab, die hohe 1:32er-Zeiten fuhren. Alex Lowes behauptete sich vor Alvaro Bautista. In Runde vier setzte sich Razgatlioglu erneut an die Spitze. Mit einer 1:32.776er-Runde stellte Razgatlioglu einen neuen Rundenrekord auf.

Sturz in Kurve 10: Alvaro Bautista rutscht ans Ende des Feldes

Alvaro Bautista kam in Runde sechs zu Sturz. Der Vorjahressieger verlor in Kurve 10 die Kontrolle über seine Werks-Ducati. Dabei wurde der rechte Lenkerstummel verbogen. Bautista setzte das Rennen fort, lag aber außerhalb der Top 20. Seine Aufholjagd sollte auf P17 enden. Das zweite Hauptrennen am Nachmittag muss Bautista aus der vierten Reihe in Angriff nehmen.

Razgatlioglu festigte seine Führung und kontrollierte einen Vorsprung von über einer Sekunde auf Bulega. Und auch Lowes auf Position drei fuhr ein einsames Rennen. In den finalen Runden gab es in den Top 3 keine Änderungen.

Toprak Razgatlioglu fährt ungefährdet zum fünften Saisonsieg

Razgatlioglu stellte seinen fünften Laufsieg der Saison sicher und fügte Ducati beim WSBK-Heimspiel eine weitere Niederlage zu. "Ich bin sehr glücklich, denn es war der zweite Sieg an diesem Wochenende. Jetzt kommt noch ein Rennen, aber das ist das schwierige Rennen", schaut der Türke auf das zweite Hauptrennen am Nachmittag.

BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu will beim Ducati-Heimspiel drei Siege feiern Foto: Motorsport Images

Nicolo Bulega gegen Rennende keine Gefahr für Toprak Razgatlioglu

Bulega rettete die Ducati-Ehre, musste sich aber klar geschlagen geben. "Es ist nicht schlecht", kommentiert der Italiener. "Wenn ich in den Top 3 bin, freue ich mich sehr über das Ergebnis."

Nicolo Bulega konnte das Tempo gegen Rennende nicht halten Foto: Motorsport Images

Kawasaki nur knapp hinter BMW und Ducati

Mit Platz drei stellte Lowes ein gutes Ergebnis sicher. "Ich fühle mich gut", bemerkt der Brite. "Dieses kurze Rennen hat es mir erlaubt, mehr mit dem Vorderreifen zu attackieren. Im langen Rennen muss ich etwas vorsichtiger sein, aber vielleicht bin ich ihnen am Nachmittag etwas näher."

Alex Lowes zeigte im Sprint eine starke Leistung Foto: Kawasaki

Lokalmatador Andrea Locatelli war als Vierter bester Yamaha-Pilot. Somit waren mit BMW, Ducati, Kawasaki und Yamaha vier Hersteller in den Top 4 vertreten. Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) komplettierte die Top 5 und war bester Independent-Pilot.

Von P15 in die Punkte: Jonathan Rea meldet sich nach Sturz zurück

Axel Bassani (Kawasaki), Iker Lecuona (Honda), Jonathan Rea (Yamaha) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) vervollständigten die Punkteränge. Nach dem schweren Sturz am Samstag meldete sich Rea eindrucksvoll zurück und kämpfte sich von P15 in die Top 8 vor. Das zweite Hauptrennen kann der sechsmalige Weltmeister somit aus Reihe drei in Angriff nehmen.

Jonathan Rea kam als Achter ins Ziel Foto: Yamaha

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) kam auf der 19. Position ins Ziel und ließ lediglich Markenkollege Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) hinter sich.

Um 14:00 Uhr folgt das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Misano ( zur TV-Übersicht ).

