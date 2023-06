WSBK Misano Superpole-Rennen: Petrucci sorgt für Abbruch, Bautista gewinnt!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista wurde im Sprintrennen der Superbike-WM in Misano (Italien) als Sieger gewertet. Das 10 Runden lange Superpole-Rennen musste nach einer Kollision von Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Iker Lecuona (Honda) abgebrochen werden. Vor dem Abbruch duellierten sich Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um den Sieg.

Alvaro Bautista ging von der Pole ins Sprintrennen und teilte sich die erste Startreihe mit Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi (Ducati). Bautista übernahm nach dem Start die Führung, wurde aber bereits nach wenigen Kurven von Razgatlioglu attackiert.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) stürzte in der zweiten Kurve nach einer Berührung mit Danilo Petrucci. GRT-Teamkollege Remy Gardner konnte nicht ausweichen und krachte in Aegerter. Gardner wurde im Kiesbett wild durchgeschüttelt.

Gardner blieb nach der Kollision im Kiesbett liegen und musste später ins Medical Center eingeliefert werden, Aegerter sprintete zu seiner Yamaha und versuchte, das Rennen fortzusetzen. Petrucci erhielt noch im Laufe des Rennens eine Long-Lap-Penalty für das Manöver.

Das Rennen wurde nach dem Crash fortgesetzt. An der Spitze duellierten sich Razgatlioglu und Bautista. Dahinter gab es ein Duell zwischen Michael Rinaldi und Ducati-Markenkollege Axel Bassani. Jonathan Rea (Kawasaki) fuhr auf Position fünf.

Toprak Razgatlioglu verlor kurz vor dem Abbruch die Führung Foto: Yamaha

In Runde drei ging Bautista an Razgatlioglu vorbei. Eine Runde später startete Razgatlioglu in Kurve 4 einen neuen Angriff und übernahm die Führung. Razgatlioglu riskierte viel, um sich an der Spitze zu behaupten. Bautista nutzte den Topspeed-Vorteil seiner Ducati und zog vier Runden vor Rennende erneut vorbei.

In der gleichen Runde kam es zu einer Kollision zwischen Danilo Petrucci und Iker Lecuona. Die beiden ehemaligen MotoGP-Piloten kollidierten in Kurve 8. Bereits am Samstag war Petrucci in Kurve 8 gestürzt. Das Rennen wurde abgebrochen. Petrucci und Lecuona mussten ins Medical Center eingeliefert werden. Beide schlugen hart auf den Asphalt auf.

Das Rennen wurde nicht neu gestartet. Das Ergebnis wurde basierend auf dem Stand der letzten Sektormessung definiert. Alvaro Bautista hatte Glück, dass er rechtzeitig an Toprak Razgatlioglu vorbeizog. Somit setzte der WM-Führende seine Siegesserie fort. Im 14. Rennen feierte Bautista den 13. Saisonsieg.

Razgatlioglu wurde durch den Abbruch um eine finale Chance für einen Angriff gebracht. Nach dem Rennen war der Türke enttäuscht und schlug wütend auf den Tank seiner Yamaha. Und auch Michael Rinaldi war mit Platz drei nicht komplett zufrieden.

Platz vier ging an Axel Bassani, der sich gegen Jonathan Rea durchsetzen konnte. Alex Lowes (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha), Xavi Vierge (Honda) und Garrett Gerloff (BMW) kamen auf den Positionen sechs bis neun ins Ziel und kassierten Punkte.

Nur zweitbester BMW-Pilot: Scott Redding verpasste die Punkte Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) ging als Zehnter leer aus. Ebenfalls keine Punkte sammeln konnten die beiden BMW-Werkspiloten Scott Redding auf P11 und Tom Sykes auf P20.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Misano wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.