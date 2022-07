WSBK Most 2022: TT-Sieger Peter Hickman springt im BMW-Team ein

Audio-Player laden

Das BMW-Werksteam tritt am bevorstehenden Rennwochenende der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) vom 29. bis 31. Juli in Most (Tschechien) mit Scott Redding und mit Peter Hickman an. Hickman vertritt den verletzten Michael van der Mark, der zuletzt mehrmals von Ilja Michaltschik vertreten worden war.

Hickmann ist mehrmaliger Sieger der Isle of Man TT. So gewann er auf der Insel unter anderem in diesem Jahr drei Rennen. In der laufenden WSBK-Saison wird das Most-Wochenende für Hickman der zweite Einsatz nach Donington, aber der erste im BMW-Werksteam.

Bei seinem Heimspiel am vergangenen Wochenende trat Hickman mit einer Wildcard für das BMW-Kundenteam FHO an. Hickmans allererster WSBK-Einsatz im BMW-Werksteam wird Most aber nicht. Denn in Donington 2019 griff er schon einmal in den Lenker einer werksseitig eingesetzten BMW - damals als Ersatz für Markus Reiterberger.

In der WSBK-Saison 2019 fuhr Hickman in Donington schon einmal für das BMW-Werksteam Foto: BMW

Diesmal ist Hickman der Ersatz für van der Mark, dessen Rückkehr nach aktuellem Stand der Dinge für das Frankreich-Wochenende in Magny-Cours (9. bis 11. September) geplant ist. Und Michaltschik? Der Ukrainer steht am Most-Wochenende nicht zur Verfügung. Denn nur eine Woche später (5. bis 7. August) absolviert er im Langstreckenteam von BMW die 8 Stunden von Suzuka und bereitet sich frühzeitig auf diese vor.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.