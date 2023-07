WSBK Most FT1: BMW-Bestzeit, Aegerter auf P4, Öttl auf P7 bester Ducati-Pilot

BMW-Werkspilot Scott Redding hat sich bei der Superbike-WM im tschechischen Most die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Redding fuhr gegen Ende der Session mit Trockenreifen eine Reihe starker Zeiten und bescherte BMW eine Trainings-Bestzeit.

Zu Beginn des FT1 wurde Regen in allen Sektoren gemeldet. Nur ein Viertel der Fahrer ging beim Start der Session auf der Strecke. Kawasaki-Pilot Jonathan Rea gab das Tempo vor. Ducati-Pilot Alvaro Bautista wartete zu Beginn ab und nahm erst nach gut zehn Minuten die Arbeit auf. Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu stieg ebenfalls erst später ein, schob sich aber direkt in die Top 3.

Der Kurs trocknete im Laufe der Sessions ab, es bildete sich nach einer Viertelstunde an einigen Stellen eine trockene Linie. Nach wie vor waren Regenreifen die Wahl der Fahrer. Zur Halbzeit der Session führte Jonathan Rea die Wertung mit einer 1:45.365er-Runde an.

Toprak Razgatlioglu schiebt Alvaro Bautista von der Linie

Auf der Strecke lief Toprak Razgatlioglu auf WM-Rivale Alvaro Bautista auf. In Kurve 13 zog Razgatlioglu mit einem sehr aggressiven Manöver an der Ducati des WM-Leaders vorbei und drückte den Spanier dabei von der Linie. Razgatlioglu übernahm zu diesem Zeitpunkt die Führung in der Wertung.

Im Lager von BMW ging man das FT1 sehr ruhig an. Michael van der Mark drehte drei Runden, kehrte dann aber an die Box zurück. Seine Markenkollegen Scott Redding, Garrett Gerloff und Loris Baz warteten ab, bis sich die Bedingungen verbessern.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) schob sich 17 Minuten vor dem Ende des FT1 mit einer 1:44.903er-Runde an die Spitze der Wertung. Der Regen ließ nach und die Sonne trocknete den Kurs ab. Zwölf Minuten vor dem Ende des FT1 fuhr Scott Redding mit Slicks auf die Strecke.

Der Kurs trocknet weiter ab und ermöglicht den Einsatz von Slicks

Bereits bei seiner ersten fliegenden Runde mit Trockenreifen schob sich Redding souverän an die Spitze. Der BMW-Werkspilot umrundete den Kurs in 1:41.411 Minuten. Wenig später übernahm Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) die Spitzenposition. Der Schweizer fuhr als erster Fahrer unter 1:40 Minuten. Doch Aegerter konnte sich nur kurz über die Spitzenposition freuen. Die Rundenzeiten purzelten in den finalen Minuten.

Toprak Razgatlioglu lag zwischenzeitlich vorn und beendete das FT1 auf P2 Foto: Yamaha

Schlussendlich gelang es Scott Redding, sich die FT1-Bestzeit zu sichern. Der Brite umrundete den Kurs beim finalen Versuch in 1:33.926 Minuten. Toprak Razgatlioglu beendete das FT1 auf Position zwei vor Kawasaki-Pilot Alex Lowes.

Dominique Aegerter zeigte mit P4 eine starke Leistung beim Trainingsauftakt. GRT-Teamkollege Remy Gardner komplettierte die Top 5. Auf P6 folgte eine weitere Yamaha. Werkspilot Andrea Locatelli war der vierte Yamaha-Pilot in den Top 6.

Philipp Öttl bester Ducati-Pilot, Alvaro Bautista nur auf P17

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) war als Siebter bester Ducati-Pilot. Xavi Vierge (Honda), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Eric Granado (MIE-Honda) komplettierten die Top 10.

Philipp Öttl erlebte einen vielversprechenden Auftakt in Most Foto: Team Go Eleven

Die beiden Werks-Ducatis beendeten das FT1 nur auf den Positionen 11 und 17. Michael Rinaldi hatte mehr als drei Sekunden Rückstand, Alvaro Bautista lag mehr als zwölf Sekunden zurück. Und auch Jonathan Rea wurde am Ende durchgereicht. Der Brite verzichtete auf finale Runden mit Slicks und wurde auf P16 gewertet.

Mit Ausnahme vom Highsider von MIE-Honda-Ersatzpilot Hannes Soomer in der Zielkurve gab es im FT1 keine Stürze. Soomer wurde nach seinem Abflug ins Medical Center eingeliefert.

Das zweite Freie Training der Superbike-WM in Most wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.