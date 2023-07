WSBK Most FT3: BMW-Duo vorn, Alvaro Bautista außerhalb der Top 10! Die BMW-Piloten Garrett Gerloff und Scott Redding behaupten sich im dritten Training der Superbike-WM in Most an der Spitze - Philipp Öttl bester Ducati-Pilot

Autor: Sebastian Fränzschky Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff hat sich bei der Superbike-WM im tschechischen Most die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Gerloff bestätigte mit der Bestzeit, dass die BMW M1000RR deutlich besser mit dem weichen Hinterreifen (SC0) harmoniert als mit dem Rennreifen (SC1). Auch BMW-Werkspilot Scott Redding war schnell. Der Brite scheiterte nur um 0,007 Sekunden an der Bestzeit. Weniger gut lief das FT3 für Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati), der nur auf P11 geführt wurde. Die Freitags-Bestzeit von Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu (1:32.367 Minuten) wurde im FT3 bereits nach wenigen Minuten unterboten. Bei 21°C Luft- und 26°C Asphalttemperatur fanden die 24 WSBK-Piloten optimale Bedingungen vor. Yamaha-Pilot Andrea Locatelli schob sich zu Beginn des FT3 mit einer 1:32.100er-Runde an die Spitze. Von Beginn an ebenfalls schnell unterwegs war BMW-Pilot Garrett Gerloff, der zur Halbzeit der Session nur 0,012 Sekunden zurücklag. Ducati-Pilot Danilo Petrucci übernahem 14 Minuten vor dem Ende des FT3 die Spitze. Der Italiener umrundete den Kurs in 1:32.065 Minuten. Die Top 3 lagen zu diesem Zeitpunkt innerhalb einer halben Zehntelsekunde. Starke Performance: Philipp Öttl zwischenzeitlich auf P2 Die finalen Minuten wurden genutzt, um die weiche SC0-Mischung für die Superpole zu testen. In der Schlussphase schob sich Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) zwischenzeitlich auf die zweite Position. Der Deutsche verpasste die Zeit von Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci nur um 0,002 Sekunden. Öttl sollte das FT3 als Fünfter und somit bester Ducati-Pilot beenden. Philipp Öttl verpasste die Bestzeit nur um 0,268 Sekunden Foto: Team Go Eleven Andrea Locatelli fuhr wenig später die erste 1:31er-Runde des Wochenendes. Die Uhr blieb bei 1:31.913 Minuten stehen. Locatelli wurde aber nach wenigen Sekunden von Garrett Gerloff an der Spitze verdrängt, der auf 1:31.810 Minuten kam. Toprak Razgatlioglu und Scott Redding schoben sich zwischenzeitlich an die Spitze, doch schlussendlich holte sich Garrett Gerloff die FT3-Bestzeit. BMW-Duo bei der Schlussoffensive vor Toprak Razgatlioglu Mit einer 1:31.689er-Zeit war Gerloff nur sieben Tausendstelsekunden schneller als BMW-Markenkollege Scott Redding, der das FT3 auf der zweiten Position beendete. Toprak Razgatlioglu wurde auf P3 gewertet und lag 0,073 Sekunden zurück. Andrea Locatelli folgte auf P4 vor Philipp Öttl. Bonovo-BMW-Pilot Loris Baz beendete das FT3 auf der sechsten Position. Somit lagen drei der vier BMWs in den Top 6. Danilo Petrucci wurde auf P7 gewertet. Honda-Pilot Iker Lecuona steigerte sich deutlich im Vergleich zum Freitag und wurde als Achter gewertet. Die Ducati-Piloten Axel Bassani und Michael Rinaldi komplettierten die Top 10. Alvaro Bautista und Jonathan Rea nicht in den Top 10 Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) zeigte eine unauffällige Session und wurde nur auf P11 gewertet. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) lag knapp dahinter auf P12 und setzte sich im Teamduell gegen Remy Gardner durch, der 13. wurde. WM-Leader Alvaro Bautista hat in Most zu kämpfen Foto: Ducati Die beiden Werks-Kawasakis beendeten das FT3 nur auf der 14. und 15. Position. Jonathan Rea lag 0,679 Sekunden zurück, Alex Lowes hatte bereits 1,157 Sekunden Rückstand. Die Superpole beginnt um 11:10 Uhr (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von BMW Motorrad Motorsport.