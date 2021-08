WSBK Most: "Kleines Problem mit der Kupplung" bremst Jonas Folger ein

Jonas Folger mischte am Freitagvormittag beim WSBK-Trainingsauftakt in Most in den Top 6 mit. Der Deutsche war zwischenzeitlich bester BMW-Pilot. In der Schlussphase des FT1 rutschte Folger in der Wertung ab, da der SCX-Reifen die Balance der M1000RR durcheinander brachte.

Für das FT2 hatte sich Folger einiges vorgenommen, doch das Wetter spielte nicht mit. Nach fünf Minuten zog ein Regenschauer über den Kurs. Verbesserungen waren danach nicht mehr möglich. Am Ende landete Folger auf der 15. Position und hatte 1,593 Sekunden Rückstand.

"Wir sind gut in FP1 gestartet", bilanziert Folger. "Die Strecke gefällt mir sehr gut. Wir hatten leider ein kleines Problem mit der Kupplung, was uns am Ende ein bisschen eingebremst hat. Zum Glück konnten wir es aber früh genug lösen."

"Das zweite Freie Training war nass. Zu Beginn waren nicht viele Fahrer draußen und wir haben später entschieden, auch rauszufahren, um ein Gefühl aufzubauen, falls es morgen oder übermorgen noch einmal regnen sollte. Das war eine gute Idee, denn jetzt haben wir eine Vorstellung davon, in welche Richtung wir mit der Elektronik gehen müssen, wenn es nass ist. Insgesamt war es ein guter erster Tag für uns", so Folger.

Mit Bildmaterial von Dominik Lack.