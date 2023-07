WSBK Most (Lauf 1): Rea feiert ersten Saisonsieg, Bautista verliert viele Punkte!

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat bei der Superbike-WM in Most das erste Rennen gewonnen. Rea setzte sich in einem chaotischen Rennen durch und feierte seinen ersten Saisonsieg. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) komplettierten das Podium. Die richtige Reifenwahl und Strategie waren im Samstags-Rennen der Schlüssel zum Erfolg.

Bereits im Rennen der Supersport-300-WM, in dem Lennox Lehmann seinen ersten WM-Sieg feierte (zum Bericht), setzte Regen ein und kreierte Chaos. Die Startreihenfolge für Lauf eins der Superbike-WM wurde eine halbe Stunde vor dem Start korrigiert. WM-Leader Alvaro Bautista ging nur von Startplatz 14 ins Rennen. WM-Herausforderer Toprak Razgatlioglu stand auf der Pole.

Der Kurs war beim Rennstart nicht komplett nass. Es gab einige trockene Stellen. Das erschwerte die Reifenwahl. Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea entschieden sich für Intermediates, Alvaro Bautista hingegen fuhr mit Regenreifen.

Axel Bassani führt das Rennen zu Beginn an

Beim Start übernahm Axel Bassani die Führung. Die Fahrer mit Regenreifen gingen deutlich aggressiver zu Werke als die Fahrer mit Intermediates. Bassani kam als Führender aus der ersten Runde. Remy Gardner (GRT-Yamaha) fuhr auf der zweiten Position. Alvaro Bautista schob sich von Startplatz 14 auf die dritte Position. Toprak Razgatlioglu kam nur auf P12 aus der ersten Runde.

An der Spitze fuhr Bassani mit Regenreifen 1:46er-Zeiten und setzte sich deutlich ab. Razgatlioglu kam nur auf 1:54er-Zeiten und fuhr auf der zwölften Position. Jonathan Rea war von den Fahrern mit Intermediates klar am schnellsten. Die Fahrer mit Regenreifen bekamen nach einigen Runden Probleme und mussten die Box zum Radwechsel ansteuern.

Der Kurs trocknet ab: Boxenstopps bringen die Reihenfolge durcheinander

Die Rundenzeiten wurden nach einem Drittel der Renndistanz deutlich schneller. Rea fuhr 1:40er-Zeiten und kam in großen Schritten näher an Bassani. Bautista kam an die Box zum Radwechsel und rutschte dadurch zwischenzeitlich aus den Top 15. Die Reihenfolge wurde nach einigen Runden stark durcheinander gewürfelt.

Razgatlioglu hatte beim Anbremsen von Kurve 13 eine Schrecksekunde und kam neben die Strecke. Dadurch verlor der Türke einige Positionen. Rea übernahm die Führung, nachdem auch Bassani zum Radwechsel an die Box kam.

Rea führte das Rennen nach den Boxenstopps souverän an und fuhr mit den Intermediates 1:36er-Zeiten. Dahinter kämpften Scott Redding (BMW), Danilo Petrucci und Toprak Razgatlioglu um die zweite Position. Zuerst drückte sich Petrucci an Redding vorbei und später nutzte Razgatlioglu einen Fehler von Petrucci in der Schikane, um die zweite Position zu übernehmen.

Alvaro Bautista fährt außerhalb der Top 10 die schnellsten Zeiten

Zur Halbzeit des Rennens waren Trockenreifen klar im Vorteil. Alvaro Bautista fuhr 1:33er-Zeiten und befand sich bereits wieder in den Punkterängen. Aber auch Toprak Razgatlioglu kam mit Intermediates auf starke Rundenzeiten und verringerte den Vorsprung von Jonathan Rea. Danilo Petrucci fuhr auf Position drei.

An der Spitze kontrollierte Rea das Tempo. Der Vorsprung auf Razgatlioglu wurde von Runde zu Runde kleiner, doch schlussendlich reichte der Puffer, den sich Rea mit seiner aggressiven Startphase herausgefahren hatte. Razgatlioglu kam auf Position zwei ins Ziel. Petrucci rettete als Dritter die Ducati-Ehre.

Scott Redding, Andrea Locatelli und Iker Lecuona kämpften in den finalen Runden um Platz vier. Redding setzte sich durch und bescherte BMW ein Top-4-Finish. Lecuona brachte Honda in die Top 5. Locatelli wurde als Sechster gewertet.

Axel Bassani beendete das Rennen auf Platz sieben. Dominique Aegerter wurde Achter. Alex Lowes (Kawasaki) und Loris Baz (Bonovo-BMW) komplettierten die Top 10. Alvaro Bautista kam hinter Remy Gardner nur auf P12 ins Ziel und verlor 16 Punkte auf Toprak Razgatlioglu. Der Vorsprung in der WM schrumpfte von 70 auf 54 Punkte.

Philipp Öttl (GoEleven) beendete das Rennen vorzeitig und ging leer aus.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen um 11:00 Uhr und das zweite Hauptrennen um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).