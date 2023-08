WSBK Most (Lauf 2): Bautista gewinnt nach kontroversem Razgatlioglu-Sturz

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Most das zweite Hauptrennen gewonnen. Bautista lieferte sich mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ein spannendes Duell, doch ein kontroverser Sturz von Razgatlioglu entschied das Rennen vorzeitig. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) setzte sich in der letzten Runde gegen Jonathan Rea (Kawasaki) durch und wurde Zweiter.

Nach dem Regenschauer im Supersport-Rennen war der Kurs beim Start des zweiten WSBK-Rennens wieder komplett abgetrocknet. Die Lufttemperatur lag bei 23°C, der Asphalt hatte sich auf 31°C erwärmt.

Durch den Sieg im Superpole-Rennen am Sonntagvormittag konnte Toprak Razgatlioglu von der Pole ins zweite Hauptrennen starten. Jonathan Rea und Alvaro Bautista komplettierten die erste Startreihe.

Beim Sprint zur Schikane setzten sich die Ducati-Piloten durch. Alvaro Bautista bog vor Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) als Führender in die erste Kurve. Für Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff war das Rennen nach der ersten Kurve vorzeitig beendet. Der US-Amerikaner stürzte in Kurve 1.

Axel Bassani ging in Runde eins sehr aggressiv zu Werke und attackierte Alvaro Bautista. Bautista konterte und auch Jonathan Rea mischte mit. Zu Beginn von Runde zwei verschätzte sich Bassani beim Anbremsen von Kurve 1 und musste durch den Kies fahren. Dadurch fiel der Italiener bis auf die zwölfte Position zurück.

Bautista führte das Rennen vor Rea und Razgatlioglu an. Zu Beginn der vierten Runde drückte sich Razgatlioglu an Rea vorbei. In Runde sechs hatte Bautista eine Schrecksekunde. Razgatlioglu lag in Schlagdistanz zur Ducati mit der Nummer 1.

Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista zeigen tollen Motorsport

In Runde sieben übernahm Razgatlioglu die Führung. Rea hatte bereits etwas den Anschluss verloren. Bautista setzte sich am Ende der siebten Runde neben Razgatlioglu, doch auf der Bremse behauptete Razgatlioglu die Führung. Dieses Schauspiel wiederholte sich in den folgenden Runden. Razgatlioglu kämpfte hart, um die Führung zu behaupten.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte war Bautista schneller als Razgatlioglu, fand aber keinen Weg vorbei. Razgatlioglu musste beim Anbremsen von Kurve 1 viel riskieren, um sich vor Bautista zu behaupten. Die Fans sahen Runde für Runde spektakuläre Manöver.

In Runde 15 machte Bautista einen kleinen Fehler und verlor etwas den Anschluss an Razgatlioglu. Auf der Zielgeraden konnte Bautista die Lücke schnell wieder schließen.

Seltsamer Sturz von Toprak Razgatlioglu: Reifenschaden der Grund?

Sechs Runden vor Rennende ging es dramatisch zu. Razgatlioglu stürzte am Ausgang der zweiten Kurve und war aus dem Rennen. Razgatlioglu hatte seine Yamaha bereits aufgerichtet, als plötzlich die Haftung abriss. War ein defekter Hinterreifen der Grund für den Sturz?

Bautista hatte das Rennen nach Razgatlioglus Sturz unter Kontrolle und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Dahinter drehte Rea auf Position zwei seine Runden. Danilo Petrucci hatte sich durch das Feld gekämpft und kam immer näher an Rea heran.

In der letzten Runde duellierte sich Petrucci mit Rea und entschied das Duell mit dem Rekord-Champion hauchdünn für sich. Axel Bassani wurde als Vierter gewertet, Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi komplettierte die Top 5.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) war nach dem Ausfall von Toprak Razgatlioglu bester Yamaha-Pilot. Der Australier kam auf P6 ins Ziel. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli wurde als Siebter gewertet.

Hinter den Erwartungen: BMW nur im Mittelfeld

Die BMW-Piloten konnten sich am Sonntag nicht besonders stark in Szene setzen. Scott Redding wurde als Achter gewertet. Markenkollege Loris Baz (Bonovo) kam auf P10 ins Ziel. Xavi Vierge schob sich zwischen die beiden BMWs und war als Neunter bester Honda-Pilot.

Scott Redding war als Achter bester BMW-Pilot Foto: WorldSBK.com

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) verpasste die Top 10 knapp. Der Schweizer kam auf der elften Position ins Ziel. Iker Lecuona (Honda) wurde Zwölfter. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) rundete ein enttäuschendes Wochenende mit P13 ab. Alex Lowes (Kawasaki) und Michael van der Mark (BMW) kassierten die finalen Punkte.

Die WSBK-Saison 2023 geht in die Sommerpause und wird Anfang September in Magny-Cours fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ducati.