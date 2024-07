WSBK Most (Lauf 2): Razgatlioglu-Sieg, Bautista und Petrucci crashen!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Most (Tschechien) das zweite Hauptrennen gewonnen und damit seinen zehnten Sieg in Folge sichergestellt. Mit einem langen Wheelie fuhr Razgatlioglu zum dritten Dreifach-Sieg in Folge. Bereits in Misano (Italien) und Donington (Großbritannien) gewann der BMW-Überflieger alle Rennen. Nicolo Bulega (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) komplettierten am Sonntagnachmittag das Podium.

Sprintsieger Toprak Razgatlioglu ging bei hochsommerlichen Bedingungen von der Pole ins Rennen. Nicolo Bulega und Alex Lowes (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe. Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) musste nach seinem Sturz am Sonntagvormittag (zum Rennbericht vom Sprint) von Position zehn ins zweite Hauptrennen starten.

Das Feld schrumpfte auf 22 Fahrer, denn Marc-VDS-Ducati-Pilot Sam Lowes wurde nach seinem Sturz im Sprint als nicht fit eingestuft. Der Brite brach sich bei seinem spektakulären Abflug in Kurve 1 das Schlüsselbein.

Alle Fahrer verwendeten im zweiten Hauptrennen den neuen SC1-Hinterreifen. Der Großteil fuhr mit der SC1-Vorderreifen-Mischung. Lediglich Nicolo Bulega, Andrea Iannone (GoEleven-Ducati), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Iker Lecuona (Honda) setzten auf die SC2-Mischung.

Crash in Kurve 1: Alvaro Bautista und Danilo Petrucci aus dem Rennen

Der Start verlief nicht so harmonisch wie in den beiden Rennen zuvor. Alex Lowes zuckte an der Linie, machte dadurch aber keine Zeit gut. Im Gegenteil: Er verlor Positionen. Doch die Stewards sprachen später eine doppelte Long-Lap-Penalty aus, weshalb der Kawasaki-Pilot weit zurückfiel. Er beendete das Rennen nur auf der neunten Position.

In Kurve 1 gerieten Alvaro Bautista, Danilo Petrucci und Andrea Iannone aneinander. Petrucci und Bautista stürzten. Die beiden Ducati-Piloten waren aus dem Rennen. Iannone fuhr durch den Notausgang, lag aber weit zurück. Die Aufholjagd von Iannone endete auf Position acht.

Nicolo Bulega führt zu Beginn vor BMW-Werksduo

Nicolo Bulega übernahm nach dem Start die Führung vor Toprak Razgatlioglu. Remy Gardner (GRT-Yamaha) kam als Dritter aus Runde eins. Michael van der Mark (BMW) schob sich mit einem mutigen Manöver in Kurve 1 von der fünften auf die dritte Position. Der Niederländer drückte sich sowohl an Alex Lowes als auch an Remy Gardner vorbei. Der hohe Topspeed der BMW war beim Sprint zur ersten Kurve eine große Hilfe.

Nach vier Runden hatte Razgatlioglu genug vom Hinterherfahren und überholte Bulega in Kurve 16. Der Seriensieger setzte sich sofort ab und fuhr dem Rest des Feldes davon. BMW-Teamkollege Van der Mark hielt einige Runden lang den Anschluss an Bulega, musste dann aber abreißen lassen. Dahinter duellierten sich die Yamaha-Piloten Remy Gardner und Andrea Locatelli um P4.

Dreikampf um den finalen Platz auf dem Podium

Zur Rennhalbzeit kontrollierte Razgatlioglu das Rennen mit einer Sekunde Vorsprung. Bulega hielt den Druck aufrecht. Van der Mark lag bereits mehr als drei Sekunden zurück und musste hart kämpfen, denn von hinten kamen die Yamahas von Locatelli und Gardner näher.

Neun Runden vor Rennende verlor Van der Mark die dritte Position an Locatelli. Frei fahren konnte sich Locatelli aber nicht. Und von hinten kam Gardner näher. Es bildete sich eine Dreiergruppe um den finalen Platz auf dem Podium.

An der Spitze fuhr Razgatlioglu seinem zehnten Sieg in Folge entgegen. Fünf Runden vor Rennende lag der Türke 2,4 Sekunden vor Bulega. Dahinter befand sich Locatelli auf Kurs zum dritten Platz, denn im finalen Rennviertel verlor Van der Mark den Anschluss.

Drei Runden vor Rennende verlor Van der Mark eine weitere Position. Gardner ging in der vorletzten Kurve vorbei und übernahm die vierte Position. In der Schlussphase gab es keine Überraschungen.

BMW seit dem WSBK-Event in Assen im April ungeschlagen

Razgatlioglu kam mit mehr als drei Sekunden ins Ziel und kassierte zum dritten Mal in Folge die Maximalpunktzahl. Bulega fuhr einem einsamen zweiten Platz entgegen und festigte damit seine zweite Position in der Fahrerwertung. Locatelli profitierte von den Ausfällen und bescherte Yamaha ein Podium. Markenkollege Gardner kam auf Position vier dahinter.

Van der Mark rundete das Wochenende mit einem Top-5-Finish ab und zeigte damit einen starken Aufwärtstrend. Platz sechs ging an Jonathan Rea (Yamaha), der sich in der Schlussphase gegen Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) durchsetzte. Andrea Iannone wurde Achter. Alex Lowes war als Neunter bester Kawasaki-Pilot. Iker Lecuona (Honda) rundete die Top 10 ab.

In der letzten Runde kam es zu einem Zwischenfall in Kurve 17, bei dem Axel Bassani (Kawasaki) im Kampf mit Xavi Vierge (Honda) zu Sturz kam. Vierge wurde Elfter. Die finalen Punkte gingen an Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Scott Redding (Bonovo-BMW), Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha).

Philipp Öttl erlebte ein schwieriges Wochenende Foto: Motorsport Images

Die WSBK-Saison 2024 wird Mitte August in Portimao (Portugal) fortgesetzt.