WSBK Most: Rea mit Rundenrekord auf Pole, Bautista nur in Reihe zwei

Audio-Player laden

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Most die Poleposition gesichert. In der Superpole stellte Rea einen neuen Rundenrekord auf und verwies Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati) auf die Positionen zwei und drei.

Nachdem die 25 WSBK-Piloten im FT3 am Samstagmorgen auf nasser Strecke fahren mussten, trocknete der Kurs am Vormittag ab. In den Superpole-Sessions der Supersport-300-WM und der Supersport-WM fuhren die Fahrer mit Trockenreifen. Doch das Wetter war unbeständig. Vor der Superpole der Superbike-WM wurden an einigen Stellen Regentropfen gemeldet.

Vor der Superpole war Toprak Razgatlioglus FT2-Bestzeit die schnellste Runde des Wochenendes. Am Freitagnachmittag umrundete Razgatlioglu das Autodrom Most in 1:31.506 Minuten. Die FT3-Bestzeit von Alvaro Bautista auf nasser Strecke war deutlich langsamer (1:46.090 Minuten).

Toprak Razgatlioglu nach dem ersten Versuch an der Spitze

Toprak Razgatlioglu stellte bereits beim ersten Versuch einen neuen Superpole-Rekord auf und führte die Wertung mit seiner 1:31.578er-Runde an. Damit war der Superbike-Weltmeister nur marginal langsamer als im FT2 am Freitagnachmittag.

Toprak Razgatlioglu bekam in der Superpole keine perfekte Runde zusammen Foto: Yamaha

Jonathan Rea fuhr ebenfalls eine 1:31er-Zeit und lag mit 0,242 Sekunden Rückstand auf der zweiten Position. Beim zweiten Versuch befand sich Jonathan Rea auf Bestzeit-Kurs, musste die Runde aber nach einem Fehler abbrechen.

Drei Minuten vor dem Ende der Superpole setzte sich Alvaro Bautista an die Spitze der Wertung. Der Ducati-Pilot umrundete den Kurs in 1:31.567 Minuten und war damit 0,011 Sekunden schneller als Toprak Razgatlioglu.

Jonathan Rea fährt die erste 1:30er-Runde im Autodrom Most

Wenig später pulverisierte Jonathan Rea die bisherige Bestzeit und fuhr die erste 1:30er-Runde des Wochenendes. Der Kawasaki-Pilot stellte in 1:30.947 Minuten einen neuen Rundenrekord auf. Auch Toprak Razgatlioglu konnte sich steigern und übernahm mit 0,330 Sekunden Rückstand die zweite Position. Michael Rinaldi konnte sich ebenfalls verbessern und verdrängte Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista aus der ersten Reihe.

In der finalen Minute gab es keine Änderungen an der Spitze. Jonathan Rea holte sich die Pole und steht zusammen mit Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi in der ersten Startreihe. Alvaro Bautista führt die zweite Startreihe an, die von Alex Lowes (Kawasaki) und Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) komplettiert wird.

BMW in der dritten Startreihe, Philipp Öttl nur auf P16

Scott Redding war als Siebter bester BMW-Pilot und steht zusammen mit Andrea Locatelli (Yamaha) und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) in Reihe drei. Iker Lecuona, der schnellste Honda-Pilot, steht auf Startplatz zwölf in Reihe vier.

Scott Redding war erneut bester BMW-Pilot Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) kam in der Superpole nicht über Startplatz 16 hinaus. Der Deutsche hatte 1,554 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit und steht in der sechsten Startreihe.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Most wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Kawasaki.