WSBK Most (Sprint): Razgatlioglu-Sieg, Bautista stürzt beim Duell mit Bulega!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Most (Tschechien) das Superpole-Rennen gewonnen. Mit dem Erfolg im Sprint am Sonntagvormittag stellte Razgatlioglu seinen neunten Sieg in Folge sicher. Es war Razgatlioglus 50. WSBK-Laufsieg. Hinter dem Türken ging es dramatisch zu. Das Duell der beiden Werks-Ducatis endete mit einem Sturz von Alvaro Bautista.

Toprak Razgatlioglu, Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) bildeten im Sprint die erste Startreihe. Weltmeister Alvaro Bautista stand auf Startplatz sieben in der dritten Reihe.

Alle Fahrer gingen mit der SC0-Hinterreifen-Mischung ins Rennen. Von den Spitzenfahrern verwendete lediglich Iannone den harten SC2-Vorderreifen. Der Rest fuhr mit der SC1-Mischung.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Razgatlioglu für sich. Iannone war der Verlierer des Starts. Der Italiener verlor viele Positionen. Die beiden Werks-Ducatis kamen deutlich besser weg. Bulega schob sich auf die zweite Position, Teamkollege Bautista stürmte auf die dritte Position.

Ducati-Duo überrascht Toprak Razgatlioglu in Runde eins

In Kurve 15 drückte sich Bulega an Razgatlioglu vorbei. Wenig später verlor Razgatlioglu eine weitere Position an Bautista und kam nur als Dritter aus der ersten Runde. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) stürzte in Kurve 10, konnte das Rennen aber fortsetzen. Er sollte als 18. ins Ziel fahren.

Zu Beginn von Runde drei schob sich Razgatlioglu in Kurve 1 an Bautista vorbei und attackierte in der gleichen Runde noch Bulega. In der vorletzten Kurve zog Razgatlioglu vorbei, doch Bulega konterte. In Kurve 1 setzte sich Razgatlioglu schlussendlich durch.

Schrecksekunde in Kurve 1: Sam Lowes und Scott Redding stürzen

In Kurve 1 kam es zu einer heiklen Szene. Am Ende der Zielgeraden verlor Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) die Kontrolle über seine Panigale V4R und flog in die Auslaufzone.

Heftiger Abflug in Kurve 1: Sam Lowes verpasste Scott Redding nur ganz knapp Foto: Motorsport Images

Dabei schoss er nur knapp an Scott Redding (Bonovo-BMW) vorbei, der ohne Kontakt zu Sturz kam. Lowes lag benommen im Kies und musste ins Medical Center eingeliefert werden. Laut den ersten Aussagen von Bruder Alex Lowes im Parc Ferme hat sich Sam Lowes das Schlüsselbein gebrochen.

In der Haarnadel machte Bautista kurz vor der Rennhalbzeit einen Fehler. Alex Lowes nutzte die Lücke und schob sich vorbei, doch Bautista konterte sehr entschlossen und behauptete die dritte Position. An der Spitze konnte sich Razgatlioglu leicht von Bulega frei fahren.

Duell der beiden Werks-Ducatis eskaliert in der letzten Runde

Drei Runden vor Rennende führte Razgatlioglu mit etwa einer Sekunde. Dahinter entwickelte sich ein Duell zwischen den beiden Werks-Ducatis. Ales Lowes fuhr einsam auf Position vier. Remy Gardner (GRT-Yamaha), Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) kämpften um die fünfte Position.

Zwei Runden vor Rennende lag Bautista in absoluter Schlagdistanz zu Bulega. Das Duell der beiden Werks-Ducatis endete dramatisch: Beide verschätzten sich zu Beginn der letzten Runde in Kurve 1. Bulega fuhr durch den Kies und Bautista stürzte.

Razgatlioglus Sieg wurde nicht gefährdet. Bulega rettete den zweiten Platz. Alex Lowes erbte den dritten Platz und bescherte Kawasaki ein weiteres Top-3-Ergebnis. Platz vier ging an Danilo Petrucci. Remy Gardner brachte Yamaha in die Top 5.

Andrea Locatelli (Yamaha) kam auf der sechsten Position ins Ziel. Andrea Iannone wurde als Siebter gewertet. Die finalen Punkte gingen an Jonathan Rea (Yamaha) und Michael van der Mark (BMW). Rea kam hinter Van der Mark ins Ziel, doch der BMW-Pilot überholte unter gelben Flaggen und musste eine Position nach hinten rücken.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Most wird um 14:00 Uhr gestartet.