WSBK Most Sprintrennen: Razgatlioglu gewinnt, Rea muss durchs Kiesbett!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Most den Sieg im Superpole-Rennen gesichert. Der Titelverteidiger setzte sich in einem sehr harten Duell gegen Kawasaki-Pilot Jonathan Rea durch, der in der letzten Runde durch die Auslaufzone fahren musste. Alvaro Bautista (Ducati) komplettierte das Podium.

Jonathan Rea startete von der Pole ins Sprintrennen. Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi (Ducati) komplettierten die erste Startreihe. Beim Start übernahm erneut Toprak Razgatlioglu die Führung. Alvaro Bautista zog an Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi vorbei und schob sich auf die dritte Position.

BMW-Pilot Scott Redding erwischte einen schlechten Start und verlor sechs Positionen. Er kam nur auf der 14. Position aus der ersten Runde. Redding sollte sich im Laufe des zehn Runden langen Sprintrennens noch bis auf Platz acht vorarbeiten.

Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea mit weiterem epischen Duell

Toprak Razgatlioglu setzte sich in den ersten Runden von seinen Verfolgern ab und fuhr eine neue schnellste Rennrunde. Jonathan Rea lag zur Renn-Halbzeit bereits eine Sekunde zurück. Dahinter folgten die beiden Werks-Ducatis. Rinaldi auf Position vier setzte Bautista stark unter Druck.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte schrumpfte Razgatlioglus Vorsprung. Rea kam Runde für Runde näher und lag drei Runden vor Rennende in Schlagdistanz zur Yamaha mit der Startnummer 1. Die beiden Werks-Ducatis lagen bereits drei Sekunden zurück.

In Kurve 15 bremste sich Rea in Führung. Razgatlioglu konnte erst eine halbe Runde später kontern. In Kurve 1 riskierte Razgatlioglu viel und übernahm erneut die Führung. Zu Beginn der letzten Runde bremste sich Rea in Kurve 1 an Razgatlioglu vorbei, doch der Titelverteidiger konterte in Kurve 4.

Beinahe-Crash in Kurve 15: Jonathan Rea muss ins Kiesbett

In Kurve 15 verschätzte sich Rea und musste durch die Auslaufzone fahren. Der Kawasaki-Pilot konnte sich aber erneut auf der zweiten Position einreihen. Razgatlioglu gewann das Sprintrennen mit 2,3 Sekunden Vorsprung auf Rea. Bautista wurde mit 3,4 Sekunden Rückstand als Dritter gewertet.

Razgatlioglu machte durch den Sieg einige Punkte gut. "Ich bin sehr happy, denn wir konnten erneut gewinnen. Es war ein starker Kampf mit Jonathan. In der letzten Runde streckte ich mein Bein heraus. Das werde ich nicht nochmal machen, weil ich verängstigt bin", scherzt der Sieger.

Jonathan Rea mit ungewollter Motocross-Einlage in der letzten Runde

"Die letzte Runde war hart", kommentiert Jonathan Rea. "Ich positionierte mich gut für die erste Kurve, doch er konterte sofort in die schnelle Linkskurve. Es gab eine Stelle, an der ich überholen konnte: Kurve 15. Dort funktioniert mein Motorrad das gesamte Wochenende schon über sehr gut."

"Doch er verteidigte sich mit allen Mitteln und streckte sein Bein weit heraus. Ich wollte nicht gegen sein Bein fahren und passte meine Linie deshalb an. Ich musste weit gehen und auf meine Motocross-Fähigkeiten zurückgreifen", scherzt Rea.

Alvaro Bautista verzichtet auf unnötiges Risiko

Bautista verzichtete im Sprintrennen auf unnötiges Risiko. "Es war wichtig, das Rennen in den Top 3 zu beenden. So kann ich am Nachmittag aus der ersten Reihe starten", berichtet der WM-Führende, der mit dem SCX-Reifen nicht gut zurechtkam.

"Wir haben heute den weichen Reifen verwendet. Das ganze Wochenende über arbeiteten wir ausschließlich mit dem harten Reifen. Ich spürte mit dem weichen Reifen, dass die Front stark belastet wird. Ich fühlte mich nicht richtig wohl", gesteht der Ducati-Pilot.

Alvaro Bautista steht in Lauf 2 in der ersten Startreihe Foto: Motorsport Images

Teamkollege Michael Rinaldi scheiterte im Sprintrennen knapp am Podium und wurde vor Ducati-Markenkollege Axel Bassani Vierter. Bassani wurde als bester Nicht-Werksfahrer gewertet. Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW) und Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) belegten die finalen Punkteränge.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) ging als 13. leer aus. Der Deutsche musste nach dem Start durch den Notausgang fahren, machte dadurch aber Positionen gut. Die Rennleitung forderte Öttl auf, Positionen herzugeben.

Das zweite Hauptrennen bei der Superbike-WM in Most wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

