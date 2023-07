WSBK Most Superpole: Razgatlioglu auf Pole, Bautista nur in Reihe drei!

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Most die Bestzeit in der Superpole-Session aufgestellt. Razgatlioglu stellte einen neuen Rundenrekord auf und wird das Samstags-Rennen und das Superpole-Rennen von der Pole in Angriff nehmen. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Michael Rinaldi (Ducati) komplettieren die erste Reihe. WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) hingegen erlebte keine gute Superpole und steht nur in Reihe drei.

Vor der Superpole war die FT3-Bestzeit von BMW-Pilot Garrett Gerloff (1:31.689 Minuten) die beste Rundenzeit des Wochenendes. Die Bedingungen in der Qualifying-Session waren nahezu perfekt mit 23°C Luft- und 32°C Asphalttemperatur.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) demonstrierte am Samstagvormittag mit P5 im FT3, dass er gut in Most zurechtkommt. Doch die Superpole begann mit einem Sturz in der ersten fliegenden Runde. Öttl kam in der vorletzten Kurve zu Sturz, konnte seine Ducati aber aus eigener Kraft an die Box zurückbringen.

Sturz in Kurve 2: Jonathan Rea sorgt für gelbe Flaggen

Beim ersten Versuch schob sich Toprak Razgatlioglu mit einer 1:31.097er-Runde an die Spitze. Damit war Razgatlioglu nah dran am Alltime-Rundenrekord von Jonathan Rea (1:30.947 Minuten) aus der WSBK-Saison 2022. WM-Leader Alvaro Bautista fand sich nach dem ersten Schlagabtausch nur auf P13 wieder. Der Spanier lag mehr als eine Sekunde zurück.

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea schob sich im zweiten Stint auf die zweite Position, war aber langsamer als im Vorjahr. Auf die Bestzeit von Razgatlioglu verlor Rea 0,361 Sekunden. Drei Minuten vor dem Ende der Session stürzte Rea in Kurve 2 und sorgte für gelbe Flaggen.

Toprak Razgatlioglu verbesserte die Bestzeit auf 1:30.801 Minuten und stellte damit einen neuen Rundenrekord auf. Wenig später übernahm Danilo Petrucci die zweite Position. Remy Gardner schob sich auf die dritte Position.

Zwei Stürze von Philipp Öttl und auch Dominique Aegerter fliegt ab

Philipp Öttl ging nach der Reparaturpause noch einmal auf die Strecke, stürzte aber erneut und konnte keine fliegende Runde fahren. Und auch Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) kam zu Sturz. Gelbe Flaggen wurden geschwenkt. Das Ergebnis wurde mehrfach korrigiert, viele Runden wurden gestrichen.

Schlussendlich wurde Toprak Razgatlioglu vor Danilo Petrucci und Michael Rinaldi gewertet. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), der die zweitschnellste Zeit fuhr, rutschte auf die fünfte Position ab. Der Italiener teilt sich die zweite Startreihe mit Remy Gardner (GRT-Yamaha) und Jonathan Rea.

Alvaro Bautista nur viertbester Ducati-Pilot

Alvaro Bautista führt die dritte Reihe an, in der auch Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Andrea Locatelli (Yamaha) stehen. Dominique Aegerter steht in der vierten Reihe auf Startplatz elf. Die beiden Werks-Hondas von Xavi Vierge und Iker Lecuona komplettieren die vierte Reihe.

Alvaro Bautista erlebt bisher kein gutes Wochenende Foto: Ducati

Enttäuschend verlief die Superpole für BMW-Werkspilot Scott Redding, der ein Opfer der gelben Flaggen wurde. Der Brite landete in der Superpole nur auf P15, direkt hinter Markenkollege Loris Baz (Bonovo-BMW). Michael van der Mark (BMW) kam beim Comeback nicht über P18 hinaus.

Philipp Öttl muss vom letzten Startplatz ins Rennen gehen. Der Deutsche konnte keine fliegende Runde fahren.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Most wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.