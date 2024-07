WSBK Most (Superpole): Razgatlioglu vor Iannone und Lowes, Strafe für Bautista!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Most (Tschechien) die Superpole-Session klar dominiert. Der WM-Führende stellte einen neuen Rundenrekord auf und ließ seine Gegner deutlich hinter sich.

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) waren im Qualifying die ersten Verfolger. Für Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Rekord-Champion Jonathan Rea (Yamaha) verlief die Superpole nicht nach Plan.

Bereits am Samstagmorgen stellte Toprak Razgatlioglu einen neuen Rundenrekord auf. Im dritten Freien Training umrundete der BMW-Pilot das Autodrom Most in 1:30.719 Minuten. Diese Zeit sollte in der Superpole noch einmal klar unterboten werden.

Michael van der Mark (BMW) und Jonathan Rea (Yamaha) erlebten einen absoluten Fehlstart in die Superpole. Beide kamen in der ersten Runde zu Sturz, beschädigten ihre Motorräder, konnten sie aber an die Box zurückbringen.

Die Crews von Rea und Van der Mark arbeiteten hart, um die lädierten Superbikes wieder startklar zu machen. Auf Grund der Stürze wurden gelbe Flaggen geschwenkt, was zu einigen Runden-Streichungen führte.

Toprak Razgatlioglu mit spektakulärem Save in Kurve 1

Nach dem ersten Schlagabtausch führte Toprak Razgatlioglu die Wertung mit einer 1:30.340er-Zeit an. Dahinter folgten mit Nicolo Bulega, Andrea Iannone und Alvaro Bautista drei Ducatis. Kawasaki-Pilot Alex Lowes war Fünfter.

Toprak Razgatlioglu erlebte in Kurve 1 eine heftige Schrecksekunde. Die BMW rutschte über beide Räder und Razgatlioglu stützte sich mit Knie und Ellbogen ab, um einen Sturz zu vermeiden. Mit seiner rechten Ferse verbog der Türke den Auspuff seiner BMW.

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) beschwerte sich bei Markenkollege Alvaro Bautista. Die beiden Ducati-Piloten gerieten auf der Strecke aneinander. Bautista entschuldigte sich mit einer Geste bei Petrucci. Die Szene sollte für Bautista noch Folgen haben.

BMW, Ducati und Kawasaki in Reihe eins

Beim zweiten Versuch kratzte Toprak Razgatlioglu an der ersten 1:29er-Runde im Autodrom Most. Die Uhr blieb bei 1:30.064 Minuten stehen. Nach der Superpole erklärte Razgatlioglu, dass er enttäuscht ist, denn eine 1:29er-Zeit war das klare Ziel für die Superpole. Seine Gegner ließ er aber erneut klar hinter sich. Mehr als eine halbe Sekunde trennte den aktuellen WSBK-Überflieger vom Rest des Feldes.

Andrea Iannone fuhr direkt hinter der BMW mit der Nummer 54, nutzte Razgatlioglu als Orientierung und schob sich mit 0,665 Sekunden Rückstand auf die zweite Position. Alex Lowes war nur minimal langsamer als Iannone und übernahm die dritte Position.

Weltmeister Alvaro Bautista nur viertbester Ducati-Pilot

Alvaro Bautista erlebte keinen guten zweiten Versuch und verpasste die Chance auf einen Startplatz in der ersten Reihe. Der Weltmeister kam nicht über P7 hinaus und erhielt eine Strafe, weil er langsam auf der Linie fuhr. Somit steht der Champion nur auf Startplatz zehn. Eine Enttäuschung für Bautista, nachdem der Spanier am Freitag überglücklich war, endlich wieder ein gutes Gefühl für seine Ducati zu haben (zur Reaktion nach dem FT2).

Alvaro Bautista zeigte erneut keine gute Superpole Foto: Ducati

Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega stellte beim zweiten Versuch die vierte Startposition sicher. Zum ersten Mal in der laufenden Saison verpasste Bulega die erste Startreihe. Remy Gardner (GRT-Yamaha) war als Fünfter bester Yamaha-Pilot. Danilo Petrucci komplettiert die zweite Reihe.

In Reihe drei stehen Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) und Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati). Alvaro Bautista, Scott Redding (Bonovo-BMW) und Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) bilden die vierte Startreihe.

Schwierige Ausgangslage: Jonathan Rea nach Sturz nur auf P15

Die beiden Werks-Hondas von Iker Lecuona und Xavi Vierge stehen in Reihe fünf auf P13 und P14. Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Yamaha) konnte nach der Reparaturpause noch zwei gezeitete Runden fahren, kam aber nicht über P15 hinaus. Und auch Michael van der Mark (BMW) war nach seinem Sturz nicht schnell genug. Der Niederländer qualifizierte sich nur für P16 und war 1,429 Sekunden langsamer als sein Teamkollege.

Für die beiden deutschsprachigen Teilnehmer verlief die Superpole enttäuschend. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) qualifizierte sich nur für Startplatz 17. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) landete auf Startplatz 20.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Most wird um 14:00 Uhr gestartet.