WSBK Most Superpole-Rennen: Toprak Razgatlioglu bezwingt Jonathan Rea

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM im tschechischen Most das Superpole-Rennen gewonnen. In einem spannenden Duell mit Jonathan Rea (Kawasaki) setzte sich Razgatlioglu durch und machte weitere Punkte auf WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) gut.

Nachdem das Warm-up am Sonntagmorgen auf nasser Strecke stattfand, trocknete der Kurs im Laufe des Vormittags wieder ab. Trockenreifen waren die richtige Wahl für das Sprintrennen über zehn Runden. Beim Start lag die Lufttemperatur bei 20°C. Der Asphalt hatte sich auf 25°C erwärmt.

Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Superpole-Rennen und teilte sich die erste Startreihe mit Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Remy Gardner (GRT-Yamaha). Alvaro Bautista stand nur auf Startplatz 14 in der fünften Reihe. Für Bautista war das Sprintrennen eine gute Chance, um sich für das zweite Hauptrennen eine bessere Ausgangslage zu schaffen.

Chaos in der ersten Rennrunde: Philipp Öttl zählt zu den Sturzopfern

Beim Start stürmte Axel Bassani mit seiner Motocorsa-Ducati an die Spitze. Danilo Petrucci verschätzte sich in der ersten Kurve und verlor viele Positionen.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati), Oliver König (Orelac-Kawasaki) und Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) kollidierten in der Schikane, nachdem Baldassarri gestürzt war. Andrea Locatelli (Yamaha) stürzte wenige Kurven später. Und auch für Honda-Werkspilot Xavi Vierge war das Rennen vorzeitig vorbei.

Toprak Razgatlioglu verlor beim Start etwas Boden und fuhr hinter Axel Bassani und Jonathan Rea auf der dritten Position. Alvaro Bautista nutzte das Chaos und schob sich nach der ersten Runde in die Top 5. Der Weltmeister fuhr hinter Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi. Zu Beginn von Runde drei bremste sich Bautista an Rinaldi vorbei.

Zu Beginn der vierten Runde bremste sich Razgatlioglu an Rea vorbei und hatte nur noch Bassani vor sich. In Kurve 15 übernahm Razgatlioglu die Führung. Auf der Bremse zog der Türke an Bassanis Ducati vorbei. In Runde fünf verlor Bassani beim Anbremsen der Schikane die zweite Position an Rea. Razgatlioglu und Rea setzten sich schnell von Bassani ab.

Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu duellieren sich um die Spitze

In Runde sechs übernahm Rea die Führung. Der Brite legte sich Razgatlioglu zurecht und zog in der vorletzten Kurve vorbei. Doch Razgatlioglu konterte wenige Kurven später und schob sich wieder an die Spitze. Durch das Duell um Platz eins kam Bassani wieder näher an die Spitze heran.

Razgatlioglu führte das Rennen an, doch Rea ließ sich nicht abschütteln. Bassani verlor in den finalen Runden wieder etwas den Anschluss. Bautista kam näher an Bassani heran und hatte Chancen auf ein Top-3-Ergebnis. In der letzten Runde setzte sich Bautista zwei Kurven vor Schluss gegen Bassani durch und kam als Dritter ins Ziel.

Von P14 auf P3: Starke Aufholjagd von Alvaro Bautista

Der Sieg ging an Razgatlioglu, der sich in den finalen Runden etwas von Rea absetzen konnte. Rea hatte bei der Zieldurchfahrt 1,2 Sekunden Rückstand. Bautista wurde mit 3,0 Sekunden Rückstand gewertet. Bassani kam als Vierter und somit bester Independent-Pilot ins Ziel. Ducati-Markenkollege Michael Rinaldi rundete die Top 5 ab.

Remy Gardner (GRT-Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Iker Lecuona (Honda) kamen auf den Positionen sechs bis zehn ins Ziel. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) ging als Elfter leer aus.

Beide Werks-BMW kommen außerhalb der Punkteränge ins Ziel

Aus BMW-Sicht verlief das Sprintrennen ernüchternd. Garrett Gerloff kassierte als Neunter den finalen Punkt. Bonovo-Teamkollege Loris Baz kam auf P12 ins Ziel. Die beiden Werkspiloten blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Scott Redding wurde auf P13 gewertet, Teamkollege Michael van der Mark kam auf P14 ins Ziel.

Philipp Öttl setzte das Rennen nach dem Zwischenfall in der Schikane fort, kam aber nur als 21. und Letzter ins Ziel.

Das finale Rennen der Superbike-WM in Most wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

