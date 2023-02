WSBK Phillip Island: Bautista gewinnt SP-Rennen, Gardner torpediert Aegerter

Audio-Player laden

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) das Superpole-Rennen gewonnen. Bautista feierte einen dominanten Sieg. Der Spanier setzte sich zeitig ab und kam vor Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi ins Ziel. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Dritter. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) befand sich auf Kurs zu einem Top-5-Ergebnis, wurde aber von Teamkollege Remy Gardner zu Sturz gebracht.

Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Sprintrennen und teilte sich die erste Startreihe mit Alvaro Bautista und Dominique Aegerter. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand auf Startplatz fünf in der zweiten Startreihe.

Im Gegensatz zum ersten Rennen am Samstag war es trocken. Alle Fahrer verwendeten den SC0-Hinterreifen, die weichste zur Verfügung stehende Option.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Alvaro Bautista für sich, der das Feld vor Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea (Kawasaki) durch die ersten drei Kurven führte. In der Miller-Kurve gerieten Dominique Aegerter und Jonathan Rea aneinander. Rea verlor viele Positionen und war nach dem Manöver nur noch Neunter.

Deutlich besser lief die erste Runde für Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes, der sich auf die zweite Position schob. Dominique Aegerter fuhr im zweiten Umlauf die schnellste Runde und machte in der Spitzengruppe Druck auf Yamaha-Markenkollege Toprak Razgatlioglu.

Nach drei Runden konnte sich Alvaro Bautista klar absetzen und profitierte von den Positionswechseln hinter sich. Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi führte die Verfolgergruppe nach drei Runden an. Jonathan Rea fuhr weiterhin auf der neunten Position und tat sich schwer, Boden gutzumachen.

Remy Gardner schießt GRT-Teamkollege Dominique Aegerter ab

Fünf Runden vor Rennende kam es in der Miller-Kurve zu einer dramatischen Szene. Remy Gardner verschätzte sich in der Miller-Kurve und torpedierte GRT-Yamaha-Teamkollege Dominique Aegerter. Die beiden WSBK-Rookies kamen in aussichtsreicher Position zu Sturz.

Alvaro Bautista fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Und auch Michael Rinaldi fuhr sich etwas von seinen Verfolgern frei. Ducati feierte im Sprintrennen einen Doppelsieg. Toprak Razgatlioglu setzte sich gegen Alex Lowes und Andrea Locatelli (Yamaha) durch und wurde Dritter.

Dominique Aegerter erlebte in der Miller-Kurve zwei Zwischenfälle Foto: Yamaha

Philipp Öttl beendete das Sprintrennen auf der sechsten Position und war damit bester Kundenfahrer. Der Deutsche verlor in den zehn Runden lediglich 4,2 Sekunden und steht auch im finalen Rennen in der zweiten Startreihe.

Jonathan Rea kommt außerhalb der Top 6 ins Ziel

Enttäuschend verlief das Rennen für Jonathan Rea, der nach dem Vorfall in der ersten Runde keine Positionen gutmachen konnte und lediglich durch den Ausfall der GRT-Piloten nach vorn gespült wurde. Der Rekord-Champion kam als Siebter ins Ziel und steht im zweiten Hauptrennen nur in Startreihe drei. Diese teilt er sich mit Iker Lecuona (Honda) und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati).

Jonathan Rea erlebte ein enttäuschendes Sprintrennen Foto: Kawasaki

BMW konnte im Sprintrennen keine Punkte sammeln. Michael van der Mark war als Zehnter bester BMW-Pilot. Scott Redding enttäuschte und wurde als 14. gewertet. Damit war der ehemalige Vizechampion nur drittbester BMW-Pilot, denn Markenkollege Loris Baz kam als 13. ins Ziel. BMW-Neuzugang Garrett Gerloff beendete das Sprintrennen auf der 15. Position.

Danilo Petrucci ohne Punkte, Tom Sykes gibt erneut vorzeitig auf

WSBK-Rookie Danilo Petrucci (Barni-Ducati) ging im Sprintrennen ebenfalls leer aus. Der Italiener kam mit 13,5 Sekunden Rückstand ins Ziel und wurde als Elfter gewertet.

Noch ohne Punkte: Das WSBK-Comeback von Tom Sykes verläuft bisher enttäuschend Foto: Kawasaki

Ex-Weltmeister Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) kam wie im ersten Rennen nach wenigen Runden an die Box seines Teams. Nach einigen Minuten fuhr Sykes erneut auf die Strecke und wurde mit drei Runden Rückstand als Letzter gewertet. Das WSBK-Comeback von Sykes verläuft bisher absolut enttäuschend.

Das finale Rennen der Superbike-WM auf Phillip Island wird um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.