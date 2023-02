WSBK Phillip Island FT1: Ducati, Yamaha und Honda innerhalb einer Zehntel

Audio-Player laden

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich beim Saisonauftakt der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Bautista fuhr konstant starke Rundenzeiten und behauptete sich am Freitagmorgen vor Yamaha-Pilot Andrea Locatelli und Honda-Pilot Iker Lecuona.

Das erste Training der WSBK-Saison wurde pünktlich um 11:30 Uhr Ortszeit (1:30 Uhr MEZ) gestartet. Die 22 Piloten fanden sommerliche Bedingungen vor. Die fleißigsten Fahrer kamen im FT1 auf 22 Runden.

Im Lager von Puccetti-Kawasaki gab es ein technisches Problem. Deshalb verpasste Ex-Champion Tom Sykes zu Beginn wertvolle Trainingszeit und notierte erst nach knapp 20 Minuten Trainingszeit seine erste gezeitete Runde. Sykes konnte nur zehn Runden fahren und beendete das FT1 auf der 20. Position.

Zu diesem Zeitpunkt lag Titelverteidiger Alvaro Bautista vorn und kratzte mit seiner 1:31.032er-Runde an der ersten 1:30er-Zeit. Zum Vergleich: Beim finalen Vorsaisontest am Dienstag stellte Bautista in 1:30.272 Minuten die Bestzeit auf.

Nach der Hälfte der Trainingszeit führte Alvaro Bautista die Wertung an. Landsmann Iker Lecuona (Honda) lag auf der zweiten Position. Dahinter folgten Jonathan Rea (Kawasaki), Andrea Locatelli (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki).

Zu Beginn der finalen 15 Minuten des FT1 notierten Alvaro Bautista, Jonathan Rea und Andrea Locatelli Sektor-Bestzeiten. Nach wie vor war aber Bautistas 1:31.032er-Runde die schnellste Zeit der Session.

Iker Lecuona und Michael van der Mark stürzen im FT1

Zwei Minuten vor dem Ende des FT1 stürzte Honda-Werkspilot Iker Lecuona in Kurve 10. Vor seinem Sturz kratzte Lecuona mit absoluten Sektor-Bestzeiten an der absoluten Bestzeit und war bis auf 0,097 Sekunden an Bautistas Zeit herangekommen.

Lecuona war aber nicht der erste Fahrer, der in der neuen Saison zu Sturz kam. Bereits 17 vor dem Ende des FT1 erwischte es BMW-Werkspilot Michael van der Mark.

Der Niederländer kam in Kurve 6 zu Sturz. Im Kiesbett konnte Van der Mark seine Werks-BMW wieder aufrichten und an die Box zurückbringen. Beim Sturz wurde die Verkleidung beschädigt.

Vier verschiedene Hersteller in den Top 4

In den finalen Minuten gab es keine Änderungen an der Spitze. Alvaro Bautista behauptete sich auf der ersten Position und war 0,037 Sekunden schneller als Yamaha-Pilot Andrea Locatelli. Iker Lecuona komplettierte die Top 3 und lag innerhalb einer Zehntelsekunde zur Bestzeit.

Deutlich stärker als beim Test: Iker Lecuona brachte Honda in die Top 3 Foto: Gold and Goose

Jonathan Rea beendete das FT1 auf der vierten Position und lag 0,272 Sekunden zurück. Michael Rinaldi war 0,369 Sekunden langsamer als Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista und vervollständigte die Top 5.

Jonathan Rea beendete das FT1 auf der vierten Position Foto: Kawasaki

Michael van der Mark brachte BMW beim finalen Versuch in die Top 6. Der Niederländer kam nach seinem Sturz bis auf 0,378 Sekunden an die Bestzeit heran. Auf Position sieben folgte Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes. Ex-Champion Toprak Razgatlioglu (Yamaha) blieb als Achter hinter den Erwartungen zurück und hatte mehr als eine halbe Sekunde Rückstand.

Philipp Öttl und Dominique Aegerter mit positivem Auftakt

Für die deutschsprachigen Fahrer lief das FT1 gut. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) schaffte als Neunter den Einzug in die Top 10 und hatte 0,551 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

Philipp Öttl ließ seine Markenkollegen Danilo Petrucci und Axel Bassani hinter sich Foto: Team Go Eleven

Rookie Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) folgte direkt hinter Teamkollege Remy Gardner auf der elften Position. Aegerter verpasste die Bestzeit um 0,823 Sekunden.

Licht und Schatten bei BMW

Michael van der Mark konnte BMW beim finalen Versuch in die Top 6 bringen, doch seine drei Markenkollegen scheiterten an den Top 10. Scott Redding war als Zwölfter zweitbester BMW-Pilot und hatte fast eine Sekunde Rückstand.

Michael van der Mark stürmte in der Schlussphase in die Top 6 Foto: BMW Motorrad

Das Bonovo-BMW-Duo erlebte keinen besonders erfreulichen Start in die WSBK-Saison 2023. Loris Baz fand sich mit 1,386 Sekunden Rückstand nur auf der 17. Position wieder. Teamkollege Garrett Gerloff hatte als 18. bereits 1,625 Sekunden Rückstand.

MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci (Barni-Ducati) konnte sich im FT1 noch nicht besonders stark in Szene setzen. Der Italiener reihte sich auf der 16. Position ein und lag über eine Sekunde zurück.

Das FT2 der Superbike-WM auf Phillip Island wird um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.