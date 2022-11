WSBK Phillip Island FT1: Jonathan Rea holt die Bestzeit, Alvaro Bautista stürzt! Alvaro Bautista führt die Wertung beim Trainingsauftakt der Superbike-WM in Australien lange Zeit an, kommt aber zu Sturz - Philipp Öttl in den Top 7

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich beim Trainingsauftakt der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) die Bestzeit gesichert. Der Rekord-Champion schob sich in der Schlussphase des ersten Freien Trainings an die Spitze und war minimal schneller als Alvaro Bautista (Ducati), der nach einem Sturz nicht mehr eingreifen konnte. Im ersten Freien Training fanden die 22 WSBK-Piloten ideale Bedingungen vor. Bei Sonnenschein, 18°C Luft- und 36°C Streckentemperatur konnten viele Runden absolviert werden. Zu Beginn des FT1 gaben die Kawasaki-Piloten das Tempo vor. Aber auch Alvaro Bautista (Ducati) kam schnell in Schwung. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati), der vor dem FT1 als fit eingestuft wurde, konnte sich ebenfalls ordentlich in Szene setzen und lag nach einer Viertelstunde in den Top 6. Ducati-Pilot Alvaro Bautista führte die Wertung lange Zeit an Foto: Motorsport Images Toprak Razgatlioglu (Yamaha) verschätzte sich beim Anbremsen von Kurve 4 und musste über die Wiese in den Notausgang fahren. Es sollte nicht der einzige Zwischenfall in der härtesten Bremszone der Strecke bleiben. Nach der Hälfte der Trainingszeit führte Alvaro Bautista die Wertung mit einer 1:31.306er-Runde an. Jonathan Rea lag mit 0,195 Sekunden Rückstand auf Position zwei, Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes war mit 0,304 Sekunden Rückstand Dritter. Loris Baz und Alvaro Bautista stürzen in Kurve 4 Loris Baz (Bonovo-BMW) war das erste Sturzopfer des Renn-Wochenendes in Australien. Der Franzose war in Kurve 4 spät auf der Bremse. Die BMW M1000RR wurde unruhig, doch Baz wollte das Motorrad nicht aufrichten. Beim Einlenken klappte das Vorderrad ein. Baz blieb unverletzt, die BMW wurde nur leicht beschädigt. Alvaro Bautista war der nächste Fahrer, der zu Sturz kam. Kurz nachdem der Spanier an Toprak Razgatlioglu vorbeigegangen war, stürzte der neue Weltmeister in Kurve 4. Bautista war wie Baz etwas neben der Linie, wollte aber unbedingt noch einlenken. Dabei klappte das Vorderrad ein. Bautista konnte das Motorrad nicht wieder starten und kehrte zu Fuß zurück. Kawasaki vor Ducati und Yamaha In der Schlussphase konnte Bautista somit nicht mehr mitmischen. Bis kurz vor dem Ende des FT1 lag der Spanier in Führung. Rea befand sich auf Bestzeitkurs, hatte wenige Kurven vor dem Ende seiner Runde aber einen wilden Rutscher, der das Limit ankündigte. Eine Runde später übernahm Rea die Spitze. Die Uhr blieb bei 1:31.284 Minuten stehen. Somit war Rea 0,022 Sekunden schneller als Bautista und holte sich die Bestzeit. Toprak Razgatlioglu fand sich nach dem FT1 auf der dritten Position wieder. Der Türke hatte 0,320 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit und war damit minimal schneller als Alex Lowes, der 0,326 Sekunden zurücklag. Die Top 4 waren im FT1 deutlich schneller als der Rest des Feldes. Keine der vier BMWs in den Top 10 Andrea Locatelli (Yamaha) hatte als Fünfter bereits 1,180 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Auf der sechsten Position folgte Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), der 1,200 Sekunden zurücklag. Philipp Öttl behauptete sich im vorderen Drittel und belegte mit 1,382 Sekunden Rückstand die siebte Position. Michael van der Mark war als Elfter bester BMW-Pilot Foto: Motorsport Images Michael Rinaldi (Ducati), Tetsuta Nagashima (Honda) und Xavi Vierge (Honda) rundeten die Top 10 ab. Somit schaffte es keiner der vier BMW-Piloten unter die schnellsten zehn Fahrer. Michael van der Mark war als Elfter bester BMW-Pilot. Der Niederländer lag 1,846 Sekunden zurück und war 0,014 Sekunden schneller als Teamkollege Scott Redding auf der 13. Position. Das FT2 der Superbike-WM auf Phillip Island wird um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.