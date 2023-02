WSBK Phillip Island FT2: Ducati dominiert, Philipp Öttl in den Top 3! Alvaro Bautista fährt bei der Superbike-WM in Australien die FT2-Bestzeit - BMW in den Top 5 - Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea außerhalb der Top 12

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Das FT2 ging mit einer absoluten Ducati-Dominanz zu Ende. An der Spitze gaben vier Ducati-Piloten das Tempo vor. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) war einer dieser vier Fahrer und behauptete sich in den Top 3. Weniger gut lief das FT2 für die Ex-Champions Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki). Das FT2 wurde pünktlich um 16:00 Uhr Ortszeit gestartet. Wie im FT1 fanden die 22 WSBK-Piloten sommerliche Bedingungen vor. Am Vormittag war Alvaro Bautista der schnellste Fahrer (zum FT1-Bericht). Der Titelverteidiger umrundete den Kurs in 1:31.032 Minuten. Beim Test hatte Bautista bereits die Marke von 1:30.272 Minuten erreicht. Bereits zu Beginn des FT2 konnten sich einige Fahrer verbessern. Alvaro Bautista fuhr nach sechs Minuten die erste 1:30er-Runde des Wochenendes. Und auch Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi steigerte sich im Vergleich zum FT1 und lag auf Position zwei. Nicht nach Plan verlief der Auftakt des FT2 für BMW-Werkspilot Scott Redding. Der Vizechampion der Saison 2020 kam nach nur einer Runde an die Box. Offensichtlich gab es an der M1000RR ein Problem. Technisches Problem bei BMW: Scott Redding konnte nur wenige Runden drehen Foto: Gold and Goose BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers bestätigte, dass Flüssigkeit ausgetreten ist und dass das Team nach der Ursache sucht. Das Garagentor ging nach unten und Redding verlor wichtige Trainingszeit. Und auch in der Box des Kawasaki-Werksteams wurde eifrig gearbeitet. Jonathan Rea kam nach nur zwei Runden an die Box und ließ eine größere Änderung an seiner Kawasaki ZX-10RR umsetzen. An der Kawasaki mit der Nummer 65 wurde die Verkleidung entfernt und an der Front geschraubt. Rea sollte das FT2 nur auf der 14. Position beenden und hatte mehr als 1,5 Sekunden Rückstand. Philipp Öttl und Dominique Aegerter mischen in den Top 5 mit Nach einer Viertelstunde führte Weltmeister Alvaro Bautista die Wertung mit seiner 1:30.927er-Runde an. Dahinter folgten seine Ducati-Markenkollegen Michael Rinaldi und Philipp Öttl. Alex Lowes (Kawasaki) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) komplettierten die Top 5. Starke Leistung: Philipp Öttl behauptete sich im FT3 in den Top 3 Foto: Gold and Goose MIE-Honda-Pilot Eric Granado kam nach etwa 30 Minuten Trainingszeit zu Sturz. Damit war zweite Training für den Brasilianer vorzeitig beendet. Bereits beim Vorsaisontest war Granado gestürzt. Doch im Vergleich zum Teststurz in Kurve 12 war der Abflug im FT2 deutlich harmloser. Zu Beginn der Schlussphase gab es ein Problem an der Ducati von Michael Rinaldi. Der Italiener schob seine Panigale V4R rückwärts durch die Boxengasse. Zehn Minuten vor dem Ende des FT2 lagen die beiden Werks-Ducatis weiterhin an der Spitze der Wertung. Ducati-Dominanz: Die Gegner haben über eine Sekunde Rückstand Acht Minuten vor dem Ende des FT2 baute Alvaro Bautista seine Führung weiter aus. Der Ducati-Pilot umrundete den Kurs in 1:30.623 Minuten und war zu diesem Zeitpunkt mehr als sechs Zehntelsekunden schneller als der Rest des Feldes. In den finalen Minuten sah man viele Zeitenverbesserungen. Yamaha-Pilot Andrea Locatelli befand sich auf Kurs zur zweitschnellsten Zeit, kam fünf Minuten vor dem Ende des FT2 aber zu Sturz. Damit war die Session für den Italiener beendet. Ordentliche Steigerung: Danilo Petrucci schob sich in die Top 4 Foto: Barni Alvaro Bautista behauptete sich an der Spitze und beendete das FT2 mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung auf Teamkollege Michael Rinaldi. Philipp Öttl schob sich in der Schlussphase auf die dritte Position. WSBK-Rookie Danilo Petrucci (Barni-Ducati) rundete das aus Ducati-Sicht sehr erfolgreiche FT2 als Vierter ab. BMW dank Neuzugang Garrett Gerloff in den Top 5 Bester Nicht-Ducati-Pilot war überraschenderweise Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), der in die Top 5 fuhr. Der BMW-Neuzugang hatte aber bereits 1,091 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Garrett Gerloff ließ seine BMW-Markenkollegen hinter sich Foto: WorldSBK.com Auf Position sechs folgte Dominique Aegerter (GRT-Yamaha), der sich erneut gegen Teamkollege Remy Gardner durchsetzen konnte und bester Yamaha-Pilot war. Gardner beendete das FT2 auf der zehnten Position. Überhaupt nicht auf Zeiten kam Ex-Champion Toprak Razgatlioglu, der sich auf Position 13 einreihte und 1,492 Sekunden zurück lag. Jonathan Rea und Tom Sykes mit Rückstad Die beste Kawasaki lag auf der achten Position. Alex Lowes war im FT2 deutlich schneller als Jonathan Rea, der sich bei der Abstimmung seiner Kawasaki offensichtlich etwas verzettelt hat. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) war als 19. weit von der Spitze entfernt. Schnellster Honda-Pilot war erneut Iker Lecuona, der das FT2 auf der neunten Position beendete. Teamkollege Xavi Vierge fand sich nur auf P15 wieder. WSBK-Rückkehrer Tom Sykes sucht weiter nach dem Anschluss Foto: Kawasaki Abgesehen von Garrett Gerloffs Top-5-Ergebnis verlief das FT2 aus BMW-Sicht ernüchternd. Michael van der Mark landete auf der zwölften Position und Scott Redding kam auf Grund der langen Standzeit nicht über P18 hinaus. Loris Baz beendete das FT2 auf der 17. Position. Das FT3 der Superbike-WM auf Phillip Island wird am Samstag um 0:50 Uhr (MEZ) gestartet. Die Superpole beginnt um 3:10 Uhr (MEZ) und Lauf eins wird um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von Gold and Goose.