WSBK Phillip Island FT2: Rea knapp vor Bautista, Öttl in den Top 7!

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Der Brite umrundete den Kurs in 1:31.127 Minuten und war damit 0,105 Sekunden schneller als Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati).

Bereits im ersten Training (zum Trainingsbericht) war Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea der schnellste Fahrer. Der Rekord-Champion umrundete den Kurs in 1:31.284 Minuten und war minimal schneller als Weltmeister Alvaro Bautista, der das FT1 lange Zeit anführte und nach einem Sturz nicht mehr eingreifen konnte.

Das australische Wildlife sorgt für rote Flaggen

Bereits nach vier Minuten musste die zweite Session unterbrochen werden. Der Grund dafür war typisch für Phillip Island: Zwei Gänse hatten sich auf die Strecke verirrt beobachten das Geschehen in der letzten Kurve. Die Gänse zeigten sich unbeeindruckt von den Superbikes. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das FT2 fortgesetzt werden.

Zur Halbzeit des Trainings fuhr Alvaro Bautista einen starken Longrun, indem er konstant mittlere 1:31er-Zeiten fuhr. Mit seiner 1:31.359er-Runde führte er die Wertung vor den beiden Werks-Kawasakis von Jonathan Rea und Alex Lowes an.

Schlagabtausch von Alvaro Bautista und Jonathan Rea

Bautista kam für einen Reifenwechsel an die Box und fuhr beim finalen Stint eine neue Bestzeit. Die Uhr blieb bei 1:31.232 Minuten stehen. In den finalen fünf Minuten befanden sich alle Fahrer auf Zeitenjagd. Eine Minute vor dem Ende des FT2 schob sich Jonathan Rea mit einer 1:31.127er-Runde an die Spitze. Diese Zeit sollte nicht mehr unterboten werden.

Alvaro Bautista fuhr einen beeindruckenden Longrun Foto: Motorsport Images

Rea war im FT2 gut eine Zehntelsekunde schneller als Bautista. Auf Position drei folgte Alex Lowes, der die starke Form des FT1 bestätigte. Beim letzten Besuch der WSBK in Australien holte Lowes seinen bisher letzten Laufsieg in der Superbike-WM. Sollte es trocken bleiben, dann ist Lowes ein Kandidat für das Podium.

Toprak Razgatlioglu kann sich als einziger Fahrer nicht verbessern

Toprak Razgatlioglu verzichtete auf eine finale Zeitenjagd und beendete das FT2 auf der vierten Position. Der entthronte Champion war der einzige Fahrer, der seine FT1-Zeit nicht verbessern konnte. Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli rundete die Top 5 ab.

Für eine positive Überraschung sorgte Honda-Ersatzpilot Tetsuta Nagashima, der sich in die Top 6 schob. Der Japaner war 0,742 Sekunden langsamer als Jonathan Rea und nahm Honda-Stammpilot Xavi Vierge fast eine komplette Sekunde ab.

Philipp Öttl fährt erneut in die Top 7

Ebenfalls sehr positiv verlief das FT2 für Philipp Öttl (GoEleven-Ducati). Bereits im FT1 lag der Deutsche in den Top 7 und bestätigte dieses Ergebnis im FT2. Öttl kam bis auf 0,869 Sekunden an die Bestzeit heran und verwies GRT-Yamaha-Pilot Garrett Gerloff auf die achte Position.

Philipp Öttl bestand die medizinischen Untersuchungen und zeigte eine starke Leistung Foto: Team Go Eleven

Scott Redding schaffte mit seiner BMW M1000RR den Sprung in die Top 10 und beendete das FT2 auf der neunten Position. Teamkollege Michael van der Mark landete auf der zwölften Position. Die Bonovo-BMW-Piloten Loris Baz und Eugene Laverty beendeten das FT2 auf den Positionen 16 und 18.

Das FT3 der Superbike-WM auf Phillip Island wird am Samstag um 0:50 Uhr (MEZ) gestartet. Die Superpole beginnt um 3:10 Uhr (MEZ) und Lauf eins wird um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht). Die Wetterprognose sagt für die beiden Renntage Regen voraus.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.