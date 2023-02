WSBK Phillip Island Lauf 1: Bautista setzt sich im Regen gegen Rea durch

Audio-Player laden

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat beim Saisonauftakt der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) das erste Rennen gewonnen. Bei schwierigen Bedingungen setzte sich der Titelverteidiger gegen seine WM-Herausforderer Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) durch.

Das erste Rennen der neuen WSBK-Saison wurde nach dem Chaos im ersten Lauf der Supersport-WM (wie es für Marcel Schrötter lief) mit einer Verspätung von 15 Minuten gestartet.

Im Vergleich zum Test und den Trainings am Freitag hatte sich das Wetter verschlechtert. Beim Start war der Kurs komplett nass. Für die Herausforderer von Alvaro Bautista war das eine gute Nachricht, denn im Trockenen war der Spanier klar überlegen.

Toprak Razgatlioglu stand auf der Pole und teilte sich die erste Startreihe mit Weltmeister Alvaro Bautista und Rookie Dominique Aegerter (GRT-Yamaha). Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand auf Startplatz fünf. Alle Fahrer gingen mit Regenreifen an den Start.

Alvaro Bautista erwischte den besten Start und schob sich beim Sprint zu Kurve 1 an die Spitze. Jonathan Rea stürmte aus der zweiten Reihe auf die zweite Position. Toprak Razgatlioglu rutschte auf die dritte Position ab. Und auch Dominique Aegerter und Philipp Öttl verloren Positionen.

Noch in der ersten Runde übernahm Jonathan Rea die Führung. Alvaro Bautista kam als Zweiter aus der ersten Runde. Alex Lowes (Kawasaki) fuhr auf der dritten Position. Dominique Aegerter beendete die erste Runde auf der sechsten Position, Philipp Öttl war Zehnter.

BMW-Pilot Michael van der Mark kam in Runde zwei zu Sturz und war damit aus dem Rennen. Van der Mark hatte sich bereits in die Top 10 vorgekämpft und war vor seinem Sturz bester BMW-Pilot. WSBK-Rückkehrer Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) gab das Rennen nach wenigen Runden vorzeitig auf.

Jonathan Rea und Alvaro Bautista duellieren sich um die Spitze

Jonathan Rea kontrollierte das Rennen in den ersten Runden und fuhr eine Sekunde vor Alvaro Bautista. Dahinter formierte sich eine Gruppe aus Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes und Andrea Locatelli (Yamaha), die um Platz drei kämpften.

Nach einem Drittel der Renndistanz kam Bautista näher an Rea heran und verringerte den Rückstand von 1,0 auf 0,5 Sekunden. Zu Beginn der zehnten Runde lag Bautista in Schlagdistanz zu Rea. In der Stoner-Kurve zog der Weltmeister mit einem beherzten Manöver vorbei und übernahm die Führung.

Die Rundenzeiten von Rea wurden langsamer. Razgatlioglu hatte sich auf Position drei von seinen Verfolgern freigefahren und lag nur noch 1,6 Sekunden hinter Rea. Bautista vergrößerte Schritt für Schritt seinen Vorsprung.

Alex Lowes nach Sturz im Medical Center

In Kurve 8 erlebte Bautista eine Schrecksekunde. Dadurch konnte Rea den Anschluss wieder herstellen und setzte den Weltmeister unter Druck. Doch Bautista ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr mit der schnellsten Rennrunde erneut einen Vorsprung heraus. Rea verlor zu Beginn des finalen Renndrittels den Anschluss.

Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes kam acht Runden vor Rennende zu Sturz. Der Brite humpelte von der Unfallstelle und wurde ins Medical Center eingeliefert. Vor dem Sturz fuhr Lowes auf Position vier. Und auch für Regenspezialist Loris Baz (Bonovo-BMW) lief das Rennen nicht nach Plan. Der Franzose rutschte nach einem Abstecher in die Boxengasse aus den Top 15.

An der Spitze kontrollierte Bautista das Rennen und fuhr seinem ersten Saisonsieg entgegen. Rea drehte einsam auf Position zwei seine Runden. Und auch Razgatlioglu hatte nach vorne und nach hinten Luft.

Die Top 3 von 2022 bilden das Podium beim Saisonauftakt

In den finalen Runden gab es auf den vorderen Positionen keine Änderungen. Bautista holte sich den Sieg im ersten Rennen der neuen Saison und übernahm damit auch die Führung in der Fahrerwertung.

Rea kam mit über drei Sekunden Rückstand ins Ziel. Razgatlioglu komplettierte das Podium und hatte über sechs Sekunden Rückstand. Somit standen erneut die drei Spitzenfahrer der vergangenen Saison auf dem Podium.

Danilo Petrucci und Xavi Vierge geraten in der letzten Runde aneinander

Platz vier ging an Andrea Locatelli. Auf Platz fünf folgte Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), der bester Nicht-Werksfahrer war. Iker Lecuona (Honda) beendete das Rennen auf Platz sechs. In der letzten Runde kollidierten Rookie Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Xavi Vierge (Honda). Petrucci kam vor Vierge ins Ziel, erhielt aber eine Strafe und wurde hinter Vierge als Achter gewertet.

Scott Redding war als Neunter bester der vier BMW-Piloten. Markenkollege Garrett Gerloff komplettierte die Top 10. Loris Baz ging leer aus.

Philipp Öttl und Dominique Aegerter außerhalb der Top 10

Die deutschsprachigen Piloten konnten das starke Qualifying-Ergebnis nicht in ein gutes Ergebnis umsetzen. Philipp Öttl beendete das Rennen auf der elften Position. Dominique Aegerter kam hinter GRT-Yamaha-Teamkollege Remy Gardner auf Position 13 ins Ziel.

Absolut enttäuschend verlief Lauf eins für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi. Als 14. verlor der Italiener mehr als 55 Sekunden auf Teamkollege Alvaro Bautista. Der finale Punkt ging an MIE-Honda-Pilot Hafizh Syahrin.

Am Sonntag folgen das Superpole-Rennen (3:00 Uhr MEZ) und das zweite Hauptrennen (6:00 Uhr MEZ) (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.