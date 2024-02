WSBK Phillip Island (Lauf 1): Wer beim Boxenstopp die meiste Zeit verlor

Der mit Spannung erwartete erste Lauf der Superbike-WM-Saison 2024 wurde durch ein zusätzlich Element noch aufregender: Am Donnerstag verkündeten die WSBK-Verantwortlichen, dass die Fahrer in den beiden Hauptrennen nach spätestens elf Runden einen Pflicht-Boxenstopp absolvieren müssen (warum der Boxenstopp alternativlos war).

Das Reglement schreibt in der Superbike-WM eine Mindestzeit für den Boxenstopp vor. Diese Regel wurde eingeführt, um den Teams genug Zeit zu geben, sichere Radwechsel durchzuführen (mehr Hintergründe zum Flag-to-Flag-Format in der WSBK). Denn anders als in der MotoGP gibt es in der Superbike-WM keine Ersatzmotorräder.

Die Mindestzeit für den Boxenstopp liegt im Fall von Phillip Island bei 63 Sekunden (von der Boxengassen-Einfahrt bis zum Verlassen der Boxengasse). Das Ziel der Fahrer und Teams besteht darin, möglichst nah an diese Marke heranzukommen, ohne sie zu unterschreiten.

Toprak Razgatlioglu und Scott Redding unterhalb der Mindestzeit

Denn beim Unterschreiten der Mindestzeit für den Boxenstopp erhalten die Fahrer eine drastische Strafe. Das Reglement schreibt vor, dass die Strafe der fünffachen Differenz zur Mindestzeit entspricht. Im Samstags-Rennen lagen zwei Fahrer unterhalt der vorgegebenen Zeit von 63 Sekunden.

Vize-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) verließ die Boxengassen-Ausfahrt nach 62,755 Sekunden und erhielt dafür eine Strafe von 1,225 Sekunden. Markenkollege Scott Redding (Bonovo-BMW) wurde mit 62,594 Sekunden gemessen und kassierte eine Strafe von 2,030 Sekunden.

Laufsieger Nicolo Bulega nur 0,068 Sekunden über dem Limit

Einen nahezu perfekten Stopp zeigte Laufsieger Nicolo Bulega (Ducati), der die Marke von 63 Sekunden um weniger als eine Zehntelsekunde überschritt. Ebenfalls nah dran war Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha).

Nicolo Bulega zeigte am Samstag den besten Stopp aller Fahrer Foto: Dominik Lack

Übersicht der Boxenstopps in Lauf 1:

Scott Redding (Bonovo-BMW) - 62,594 Sekunden (= 2,030 s Strafe)

Toprak Razgatlioglu (BMW) - 62,755 Sekunden (= 1,225 s Strafe)

Nicolo Bulega (Ducati) - 63,068 s

Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) - 63,181 s

Axel Bassani (Kawasaki) - 63,433 s

Michael van der Mark (BMW) - 63,542 s

Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) - 63,643 s

Alex Lowes (Kawasaki) - 63,684 s

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) - 63,719 s

Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) - 64,000 s

Xavi Vierge (Honda) - 64,066 s

Andrea Locatelli (Yamaha) - 64,094 s

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) - 64,100 s

Adam Norrodin (MIE-Honda) - 64,170 s

Alvaro Bautista (Ducati) - 64,255 s

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) - 64,476 s

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) - 64,696 s

Tarran Mackenzie (MIE-Honda) - 67,314 s

Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) - 68,410 s

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) - 68,938 s

Jonathan Rea (Yamaha) - 84,244 s

