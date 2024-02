WSBK Phillip Island (Superpole-Rennen): Kawasaki-Sieg durch Alex Lowes

Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes hat bei der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) das Superpole-Rennen gewonnen. Lowes setzte sich in der Schlussphase leicht ab und feierte seinen ersten WSBK-Laufsieg seit 2020. Platz zwei ging wie im ersten Hauptrennen an Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli. Komplettiert wurden die Top 3 durch BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu.

Nicolo Bulega (Ducati) ging von der Pole ins Superpole-Rennen. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Alex Lowes. Wie im ersten Rennen (zum Rennbericht von Lauf 1) übernahm Andrea Iannone beim Start die Führung und bog vor Alex Lowes in die erste Kurve. Polesetter Nicolo Bulega, der im Warm-up in Kurve 3 einen Sturz hatte, reihte sich auf der dritten Postion ein.

Alex Lowes übernahm zu Beginn der zweiten Runde die Führung. In der zehn Fahrer großen Spitzengruppe wurde hart gekämpft. Nicolo Bulega verlor weitere Positionen an Toprak Razgatlioglu und Remy Gardner (GRT-Yamaha) und lag nach drei Runden nur noch auf der fünften Position. Direkt dahinter fuhr Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati), der von Startplatz neun ins Rennen ging.

Problem an der Ducati: Andrea Iannone wird durchgereicht

Alvaro Bautista schob sich zu Beginn der vierten Runde vorbei, Nicolo Bulega war somit nur noch Sechster. Ducati-Markenkollege Andrea Iannone übernahm kurz vor der Halbzeit des Rennens erneut die Führung. Doch dann gab es an der gelben Ducati mit der Nummer 29 ein Problem.

Andrea Iannone verlor in der sechsten Runde viele Positionen und wurde durchgereicht. Alex Lowes nutzte die Chance und übernahm vor Toprak Razgatlioglu und Remy Gardner die Führung. Dahinter fuhr Andrea Locatelli, der mit dem harten Vorderreifen immer besser ins Rennen fand und die schnellste Rennrunde fuhr.

Alex Lowes konnte sich drei Runden vor Rennende klar absetzen und lag eine Sekunde vorn. Hinter der Kawasaki mit der Nummer 22 wurde wild gekämpft. Andrea Locatelli schob sich an der BMW von Ex-Teamkollege Toprak Razgatlioglu vorbei und übernahm die Führung in der Verfolgergruppe.

Erster Laufsieg seit 2020: Alex Lowes mit emotionaler Reaktion

Der Sieg von Alex Lowes wurde in der Schlussphase nicht mehr gefährdet. Der Brite stellte seinen zweiten Laufsieg mit Kawasaki sicher. Seit 2020 war Lowes ohne Sieg in der Superbike-WM. Nach zehn Runden lag der WSBK-Routinier 1,157 Sekunden vorn.

"Der letzte Sieg ist ziemlich lange her", erinnert sich Lowes an seinen Sieg vor vier Jahren. "Ich war in der Auslaufrunde sehr emotional und habe geheult. Es gibt heute noch ein Rennen. Die Jungs arbeiten richtig hart. Deshalb will ich mich noch nicht zu sehr über dieses Ergebnis freuen und auf das lange Rennen vorbereiten. Aber ich bin wirklich richtig happy."

Erneut stark: Andrea Locatelli fuhr mit seiner Yamaha R1 auf P2 ins Ziel Foto: Dominik Lack

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli stellte wie im ersten Hauptrennen den zweiten Platz sicher. "Es fühlt sich für mich wie ein weiterer Sieg an", kommentiert der Italiener. "Leider konnten wir nicht gewinnen, doch ich überholte sehr viele Fahrer. Die Startphase war erneut schwierig. Gut ist, dass wir im zweiten Hauptrennen von P2 starten können. Mal sehen, was damit am Nachmittag möglich ist."

Toprak Razgatlioglu stellt erstes Top-3-Ergebnis mit BMW sicher

In der letzten Runde setzte sich Toprak Razgatlioglu gegen Weltmeister Alvaro Bautista durch und stellte für BMW das erste Top-3-Ergebnis der Saison sicher. "Ich freue mich sehr, wieder hier zu stehen, denn das hat mir gefehlt", bemerkt der Türke im Parc Ferme.

Toprak Razgatlioglu setzte sich gegen Weltmeister Alvaro Bautista durch Foto: BMW Motorrad

"Wir haben das Motorrad für heute deutlich verbessert. Das konnte ich spüren. Doch in den finalen zwei Runden war es erneut schwierig, weil mein Hinterreifen am Ende war", schildert Razgatlioglu. "Wichtig ist, dass wir jetzt hier stehen. Ich hoffe, dass wir auch im zweiten Hauptrennen um ein Podium kämpfen können."

Alvaro Bautista vor Samstags-Sieger Nicolo Bulega

Alvaro Bautista musste sich knapp geschlagen geben und kam 0,074 Sekunden hinter Toprak Razgatlioglu ins Ziel. Platz fünf ging an Nicolo Bulega, der sich im Sprintrennen nicht so stark in Szene setzen konnte wie im ersten Hauptrennen am Samstag.

Alvaro Bautista kämpfte im Sprintrennen um ein Podium Foto: WorldSBK.com

Lokalmatador Remy Gardner (GRT-Yamaha) beendete das Superpole-Rennen auf der sechsten Position. Teamkollege Dominique Aegerter kam 0,198 Sekunden hinter Remy Gardner ins Ziel und wurde als Siebter gewertet.

Erneut gut unterwegs: Dominique Aegerter kam auf Position sieben ins Ziel Foto: GRT Yamaha

WSBK-Rookie Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) kassierte als Achter zwei Punkte und war bester Independent-Pilot. Der finale Punkt ging an Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati). Jonathan Rea (Yamaha) ging als Zehnter leer aus.

Andrea Iannone wurde bis auf die 14. Position durchgereicht. Bei der Zieldurchfahrt lag der Italiener knapp acht Sekunden zurück. Iannone verliert seinen Startplatz in Reihe eins und muss aus der vierten Reihe ins zweite Hauptrennen starten.

Nur einer der vier BMW-Piloten landet in den Punkterängen

Toprak Razgatlioglu war im Sprintrennen der einzige der vier BMW-Piloten, die es in die Punkteränge schafften. Teamkollege Michael van der Mark konnte nicht so viel Boden gutmachen wie am Samstag und wurde als 16. gewertet. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) wurde auf P13 gewertet, Scott Redding kam nicht über P17 hinaus.

Scott Redding konnte sich auch im Sprintrennen nicht in Szene setzen Foto: Dominik Lack

Enttäuschend verlief das Rennen auch für Philipp Öttl (GMT94-Yamaha). Der Deutsche beendete den Sprint auf der 18. Position. Öttl hatte 13,2 Sekunden Rückstand.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM auf Phillip Island wird um 6:00 Uhr (MEZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Dominik Lack.