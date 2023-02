WSBK Phillip Island: Yamaha auf Pole, Dominique Aegerter in Reihe eins!

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM auf Phillip Island (Australien) die Poleposition gesichert. Der Ex-Champion setzte sich in der ersten Superpole der WSBK-Saison 2023 gegen Titelverteidiger Alvaro Bautista (Ducati) durch, der beim entscheidenden Versuch auf andere Fahrer auflief.

Die große Überraschung war jedoch Rookie Dominique Aegerter (GRT-Yamaha). Der Schweizer schob sich in die erste Startreihe. Und auch Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) zeigte eine sehr starke Leistung.

Im Vergleich zum Freitag war es deutlich kühler. Der Himmel hatte sich zugezogen. Dadurch waren schnellere Rundenzeiten als am Vortag möglich. Im FT3 am Samstagmorgen führte Honda-Werkspilot Iker Lecuona die Wertung an. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:29.764 Minuten - die bis dahin schnellste Zeit des Wochenendes.

Jonathan Rea befand sich nach dem ersten Versuch auf Pole-Kurs Foto: Kawasaki

Beim ersten Schlagabtausch in der Superpole setzte sich Jonathan Rea mit einer 1:29.715er-Runde an die Spitze. Bei den kühleren Bedingungen funktionierte die Kawasaki ZX-10RR deutlich besser als am Freitag. Neben Rea befanden sich auch die beiden Werks-Ducatis von Michael Rinaldi und Alvaro Bautista auf Kurs zur ersten Startreihe.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) fuhr beim ersten Versuch die siebtschnellste Zeit und lag 0,600 Sekunden zurück. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) folgte direkt dahinter auf der achten Position und hatte 0,724 Sekunden Rückstand.

Alvaro Bautista hatte beim entscheidenden Versuch viel Verkehr Foto: Ducati

Sechs Minuten vor dem Ablaufen der Zeit gingen die Spitzenfahrer erneut auf die Strecke und starteten ihren zweiten Versuch. Alvaro Bautista positionierte sich schlecht und lief auf eine große Gruppe an Fahrern auf.

Philipp Öttl auf Kurs zur ersten Startreihe

Philipp Öttl hatte mehr Glück und konnte eine freie Runde fahren. Der Deutsche befand sich auf Kurs zur ersten Startreihe. Noch schneller unterwegs war Dominique Aegerter, der bei seinem zweiten Versuch mit einer 1:29.635er-Runde die provisorische Pole übernahm.

Stark: Philipp Öttl beendete die Superpole auf Position fünf Foto: Team Go Eleven

Yamaha-Markenkollege Toprak Razgatlioglu schob sich wenig später auf die provisorische Pole und verdrängte Dominique Aegerter von der ersten Position. Und auch Alvaro Bautista konnte sich noch einmal steigern und zog an Aegerter vorbei. Jonathan Rea hingegen gelang keine weitere Steigerung. Der Rekord-Champion rutschte aus den Top 3.

Zwei Yamahas in der ersten Startreihe

Die Uhr lief ab. Razgatlioglu wurde nicht mehr an der Spitze verdrängt. Mit seiner 1:29.400er-Runde holte sich der Weltmeister der Saison 2021 die erste Pole der WSBK-Saison 2023. Nach einem enttäuschenden Freitag meldete sich Razgatlioglu eindrucksvoll zurück.

Toprak Razgatlioglu holte sich die erste Pole der WSBK 2023 Foto: Yamaha

Die große Überraschung war aber Dominique Aegerter, der bei seinem WSBK-Debüt aus der ersten Startreihe ins erste Rennen und ins Sprintrennen starten wird. Zwischen den beiden Yamahas steht Titelverteidiger Alvaro Bautista, der keine perfekte Superpole erlebte, sich mit Platz zwei aber sehr gute Voraussetzungen für die Rennen geschaffen hat.

Jonathan Rea, der die Wertung nach dem ersten Schlagabtausch anführte, rutschte aus den Top 3, weil er beim zweiten Versuch nicht nachlegen konnte. Philipp Öttl startet von der fünften Position. Komplettiert wird die zweite Startreihe von Michael Rinaldi (Ducati).

Gelungene Superpole: Rookie Remy Gardner steht auf Startplatz sieben Foto: Yamaha

Lokalmatador Remy Gardner (GRT-Yamaha) führt die dritte Startreihe an. Alex Lowes (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha) stehen neben Gardner und vervollständigen die dritte Startreihe.

BMW und Honda nicht in den Top 10

MotoGP-Laufsieger Danilo Petrucci beendete seine erste WSBK-Superpole auf der zehnten Position. Auf Position elf folgte Honda-Werkspilot Iker Lecuona, der seine FT3-Zeit deutlich verfehlte. Michael van der Mark war als Zwölfter bester BMW-Pilot.

Michael van der Mark war als Zwölfter bester BMW-Pilot Foto: Gold and Goose

Ex-Vizechampion Scott Redding (BMW) kam nicht über die 13. Position hinaus. Der Brite lag eine Sekunde zurück. Ebenfalls enttäuschend verlief die Superpole für Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), der 14. wurde. Rookie Lorenzo Baldassarri komplettiert als 15. die fünfte Startreihe.

BMW-Neuzugang Garrett Gerloff kam nicht über P16 hinaus Foto: Gold and Goose

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) führt als 16. die sechste Startreihe an. Der US-Amerikaner konnte das gute Ergebnis aus dem FT2 nicht bestätigen, war aber immerhin schneller als Bonovo-Teamkollege Loris Baz, der nur 18. wurde. Zwischen den beiden BMWs lag Honda-Werkspilot Xavi Vierge.

Enttäuschend: "Mister Superpole" nur auf Startplatz 19

Tom Sykes, Mister Superpole, kam beim WSBK-Comeback nicht über P19 hinaus. Der Puccetti-Kawasaki-Pilot verlor 1,5 Sekunden und ließ lediglich die beiden MIE-Hondas von Eric Granado und Hafizh Syahrin sowie Orelac-Kawasaki-Pilot Oliver König hinter sich.

Das erste Rennen der Superbike-WM-Saison 2023 wird um 6:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.