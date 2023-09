WSBK Portimao FT1: BMW-Bestzeit, Philipp Öttl in den Top 10 Garrett Gerloff fährt bei der Superbike-WM in Portimao die Bestzeit im ersten Freien Training - Philipp Öttl behauptet sich lange Zeit in den Top 6

Autor: Sebastian Fränzschky Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Gerloff verwendete für seinen finalen Versuch einen frischen Hinterreifen und war dadurch deutlich schneller als der Rest des Feldes. Die 25 WSBK-Piloten fanden beim Trainingsauftakt nahezu perfekte und sommerliche Bedingungen vor. Bereits am Vormittag lag die Lufttemperatur im Bereich von 30°C. Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu führte die Wertung beim ersten Stint an. Auch Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) erlebte einen vielversprechenden Start ins Wochenende und lag nach zehn Minuten Trainingszeit in den Top 4. Weltmeister Alvaro Bautista führt die Wertung lange Zeit an Ducati-Pilot Alvaro Bautista schob sich nach 15 Minuten Trainingszeit an die Spitze. Zu diesem Zeitpunkt lagen mit Alvaro Bautista, Danilo Petrucci, Michael Rinaldi und Philipp Öttl vier Ducati-Piloten in den Top 6. Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu und Kawasaki-Pilot Jonathan Rea waren die einzigen Nicht-Ducati-Piloten, die sich im vorderen Teil der Wertung behaupten konnten. GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner bekam kurz vor der Halbzeit der Session ein technisches Problem. Der Endschalldämpfer seiner Yamaha R1 hing nach unten und berührte in Schräglage den Asphalt. Offensichtlich hatte sich die Schraube gelöst, die den Auspuff mit der Halterung am Heck der Maschine verbindet. Gardner brachte seine Yamaha an die Box, wo der Schaden schnell behoben wurde. Garrett Gerloff ermöglicht BMW eine Trainings-Bestzeit BMW-Pilot Garrett Gerloff schob sich zehn Minuten vor dem Ende des FT1 in die Top 4. Erneut war der US-Amerikaner der stärkste BMW-Pilot. Beim finalen Versuch schob sich Gerloff mit einer 1:40.763er-Runde an die Spitze. Der BMW-Pilot nutzte für seine Bestzeit einen frischen Hinterreifen. WM-Leader Alvaro Bautista beendete das FT1 auf der zweiten Position und überzeugte mit vielen konstant schnellen Rundenzeiten. Auf eine finale Zeitenjagd mit einem frischen Reifen verzichtete Bautista. Das erklärt den großen Rückstand von 0,433 Sekunden auf die Bestzeit. Alvaro Bautista verzichtete auf einen frischen Reifen Foto: Motorsport Images Jonathan Rea beendete das FT1 auf der dritten Position und hatte 0,631 Sekunden Rückstand. Toprak Razgatlioglu landete knapp dahinter auf der vierten Position. Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi komplettierte die Top 5. Philipp Öttl in den Top 10, Dominique Aegerter mit Rückstand Auf der sechsten Position folgte mit Danilo Petrucci eine weitere Ducati. Iker Lecuona war als Siebter bester Honda-Pilot. Teamkollege Xavi Vierge beendete die Session auf P12. Philipp Öttl wurde im Laufe des FT1 bis auf die zehnte Position durchgereicht. Der Deutsche fuhr am Freitagvormittag 20 Runden und rüstete sich intensiv für die Rennen in Portimao. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) wurde nur auf P18 geführt. Der Schweizer lag mehr als 1,6 Sekunden zurück, war mit 21 Runden aber der fleißigste Fahrer. Das zweite Freie Training der Superbike-WM in Portimao wird um 16:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.