WSBK Portimao FT1: Ducati beim Auftakt knapp vor Yamaha und Kawasaki

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi hat sich bei der Superbike-WM in Portimao die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Rinaldi war am Freitagvormittag der einzige Pilot, der eine 1:40er-Runde fahren konnte. In der Schlussphase setzte sich der Italiener gegen die Yamaha-Piloten Garrett Gerloff und Toprak Razgatlioglu durch, die das FT1 auf den Positionen zwei und drei beendeten.

Das erste Freie Training beim WSBK-Wochenende in Portimao fand bei nahezu idealen Bedingungen statt. Bei Sonnenschein und mehr als 20°C Lufttemperatur konnten die 26 Piloten wichtige Erfahrungen sammeln und sich für die Rennen vorbereiten.

Mit Marvin Fritz (YART-Yamaha) und Jake Gagne (Attack-Performance-Yamaha) wird das Feld beim finalen Europarennen der Saison um zwei Wildcard-Starter erweitert. Leon Haslam übernimmt erneut die Pedercini-Kawasaki.

Heftiger Rutscher von Weltmeister Toprak Razgatlioglu

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu war zu Beginn des FT1 der schnellste Fahrer. Der Yamaha-Pilot ging zeitig ans Limit und hatte in Kurve 15 eine große Schrecksekunde, als das Hinterrad seiner Yamaha R1 beim Beschleunigen die Haftung verlor. Razgatlioglu konnte einen Sturz verhindern und zog danach unbeeindruckt das Tempo weiter an.

Mit seiner 1:41.249er-Runde lag Razgatlioglu bis zur Schlussphase des Trainings vorn. Sechs Minuten vor dem Ende des FT1 übernahm Yamaha-Markenkollege Garrett Gerloff die Spitze. Der US-Amerikaner umrundete den Kurs in 1:41.082 Minuten.

Ducati-Pilot Michael Rinaldi fuhr beim finalen Versuch die erste 1:40er-Runde des Wochenendes. Der Italiener übernahm mit seiner 1:40.965er-Runde die Führung im FT1. Die Zeit von Rinaldi wurde nicht mehr gefährdet. Rekord-Champion Jonathan Rea hatte am Ende des FT1 noch eine Schrecksekunde, als seine Kawasaki sehr unruhig wurde.

Rinaldi holte sich die FT1-Bestzeit vor Gerloff. Razgatlioglu lag als Dritter 0,284 Sekunden zurück. Ebenfalls in Schlagdistanz befand sich Rea auf der vierten Position, der 0,391 Sekunden Rückstand auf Rinaldis Zeit hatte.

Der WM-Leader geht es am Freitagmorgen ruhig an

WM-Leader Alvaro Bautista beendete das erste Kräftemessen auf der fünften Position. Der Spanier lag 0,547 Sekunden zurück. Kawasaki-Pilot Alex Lowes hatte als Sechster bereits 0,721 Sekunden Rückstand. Andrea Locatelli (Yamaha), Scott Redding (BMW), Xavi Vierge (Honda) und Iker Lecuona (Honda) komplettierten die Top 10.

Alvaro Bautista beendete das FT1 auf der fünften Position Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) fand sich am Ende des FT1 auf der 13. Position wieder. Zur Bestzeit von Ducati-Markenkollege fehlten 1,330 Sekunden. Landsmann Marvin Fritz beendete das FT1 auf der 22. Position und lag 2,450 Sekunden zurück. Mit seiner Langstrecken-Yamaha verlor Fritz auf der Geraden viel Zeit, denn beim Topspeed fehlten knapp 20 km/h auf die schnellsten Bikes.

Wildcard-Starter Jake Gagne zeigte im FT1 eine solide Vorstellung. Der US-Champion beendete das FT1 auf Position 18. Zur Bestzeit fehlten Gagne 2,114 Sekunden. Die größte Umstellung im Vergleich zur MotoAmerica sind die Reifen. Während Gagne in den USA mit den vergleichsweise steifen Dunlop-Reifen fährt, muss er sich beim Gaststart an die weichen Pirelli-Reifen gewöhnen.

Das FT2 der Superbike-WM in Portimao wird um 16:00 Uhr (MESZ) gestartet.

Mit Bildmaterial von Ducati.