WSBK Portimao (FT1): Toprak Razgatlioglu vor Garrett Gerloff, Defekt bei Ducati!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Portimao (Portugal) die Bestzeit im ersten Freien Training (FT1) gesichert. Razgatlioglu setzte damit seine starke Form der zurückliegenden Events fort. BMW-Markenkollege Garrett Gerloff überraschte am Freitagnachmittag mit der zweitschnellsten Zeit (zum FT1-Ergebnis).

Bei hochsommerlichen Bedingungen nahmen die 23 Piloten pünktlich um 14:15 Uhr (MESZ) das Training auf. In diesem Jahr gastiert die Superbike-WM deutlich eher in Portimao. Am Nachmittag fanden die Piloten 34°C Lufttemperatur vor. Die Hauptrennen sind für 19:00 Uhr (MESZ) geplant.

Mit Wildcard-Starter Hafizh Syahrin (JDT Racing) gibt es an diesem Wochenende einen weiteren Ducati-Piloten im Feld. Ivo Lopes übernimmt in Portimao die Honda Fireblade von MIE-Stammpilot Tarran Mackenzie. Das Marc-VDS-Team hingegen fehlt in Portimao. Sam Lowes fällt nach seinem Sturz in Most verletzungsbedingt aus. Der Brite wird nicht ersetzt.

Technischer Defekt kostet Nicolo Bulega das komplette FT1

Für Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega begann das FT1 nicht nach Plan. Nach wenigen Minuten rollte der Italiener in Kurve 2 aus. Die Panigale V4R wurde an die Ducati-Box zurückgebracht. Im Laufe des FT1 gelang es den Ducati-Mechanikern nicht, das Motorrad wieder zu reparieren. Bulega fuhr lediglich eine gezeitete Runde.

Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci erlebte einen deutlich besseren Start in das erste Training. Der Italiener führte die Wertung zu Beginn mit einer 1:41.307er-Runde an. Ebenfalls gut ins FT1 starteten die BMW-Piloten Garrett Gerloff und Toprak Razgatlioglu, die nur wenige Tausendstelsekunden langsamer waren als Danilo Petrucci an der Spitze.

Nach einer Viertelstunde übernahm Weltmeister Alvaro Bautista mit einer 1:41.299er-Runde die Führung. Lange konnte sich Bautista aber nicht an der Spitze behaupten. Gerloff drückte die Bestzeit nach 17 Minuten auf 1:41.222 Minuten.

Stürze und ein weiterer Defekt im finalen Drittel des FT1

Nach gut einer halben Stunde Trainingszeit landete Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) im Kiesbett. Fünf Minuten später erwischte es Michael van der Mark (BMW), der in Kurve 14 über das Vorderrad ins Kiesbett rutschte.

Die Ducati von Gaststarter Hafizh Syahrin gab in den finalen Minuten Rauchzeichen. Der ehemalige MotoGP-Stammpilot stellte seine Panigale V4R ab und beendete das FT1 vorzeitig.

Toprak Razgatlioglu setzt sich klar an die Spitze der FT1-Wertung

Toprak Razgatlioglu hatte sich im Laufe des FT1 mit einer 1:40.777er-Runde an die Spitze geschoben und war damit erneut klar schneller als der Rest des Feldes. Kein anderer Fahrer fuhr unter 1:41 Minuten.

Wenn Razgatlioglu in Portimao das erste Rennen und das Sprintrennen gewinnt, dann löst er Jonathan Rea und Alvaro Bautista (beide elf Siege in Folge) als längste Seriensieger ab. In der Auslaufrunde qualmte die BMW M1000RR des Seriensiegers. Deshalb verzichtete der Türke auf die angekündigte Flugeinlage.

Garrett Gerloff behauptete sich auf der zweiten Position und erlebte damit einen sehr vielversprechenden Start ins Portimao-Wochenende. Vor dem siebten WSBK-Wochenende der Saison wurde Gerloffs Zukunft bestätigt. In der kommenden Saison pilotiert der US-Amerikaner für das Puccetti-Team eine Kawasaki ZX-10RR.

Beste Nicht-BMW: Alvaro Bautista schnellster Ducati-Pilot

Weltmeister Alvaro Bautista rundete beim Trainingsauftakt die Top 3 ab, lag aber bereits mehr als eine halbe Sekunde zurück. Im Vorjahr gewann Bautista in Portimao alle drei Rennen. Eine Wiederholung dieses Erfolgs dürfte schwierig werden.

Danilo Petrucci landete nur 0,008 Sekunden hinter Ducati-Markenkollege Alvaro Bautista auf der vierten Position. Honda-Werkspilot Iker Lecuona schob sich beim finalen Versuch mit frischen Reifen in die Top 5.

Keine Yamaha in den Top 5: Jonathan Rea liegt mehr als 0,6 Sekunden zurück

Jonathan Rea (Yamaha) war als Sechster bester Yamaha-Pilot. Der Rekord-Champion hatte 0,672 Sekunden Rückstand und behauptete sich drei Zehntelsekunden vor Teamkollege Andrea Locatelli, der sich auf P7 einreihte. Alex Lowes (Kawasaki), Michael van der Mark (BMW) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) komplettierten die Top 10.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das FT1 auf der zwölften Position. Der Schweizer hatte 1,097 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) reihte sich auf P19 ein und lag 2,275 Sekunden zurück.

Das FT2 der Superbike-WM in Portimao folgt um 19:00 Uhr (MESZ).