WSBK Portimao FT2: Ducati-Duo vorn, Toprak Razgatlioglu mit Rückstand

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM die Bestzeit im zweiten Freien Training geholt. Damit war der Weltmeister Tagesschnellster, 22 der 25 Piloten fuhren im FT2 ihre persönliche Bestzeit.

WM-Herausforderer Toprak Razgatlioglu (Yamaha) landete im FT2 nur auf der achten Position, ließ sich seine Laune dadurch aber nicht verderben. In der Auslaufrunde sorgte der Ex-Champion für spektakuläre Bilder, als er mit seiner Yamaha R1 über die Kuppe sprang.

Im FT1 am Freitagmorgen (zum Trainingsbericht) überraschte BMW-Pilot Garrett Gerloff mit der Bestzeit. Für seine 1:40.763er-Runde ließ Gerloff einen frischen Hinterreifen montieren, während die restlichen Spitzenfahrer auf diesen Vorteil verzichteten.

Das FT2 begann für Gerloff mit einer Schrecksekunde. Der US-Amerikaner lief auf Markenkollege Gabriele Ruiu auf, hatte einen Rutscher und geriet daraufhin mit Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha) zusammen.

Glücklicherweise kam keiner der Beteiligten zu Sturz. Gerloff sollte im FT2 einer von drei Fahrern sein, die langsamer fuhren als am Vormittag.

Deutlich schneller als der Rest: Alvaro Bautista dominiert das Geschehen

Bereits nach zehn Minuten war die Hälfte des Felds bereits schneller als am Vormittag. Alvaro Bautista lag wie am Vormittag lange Zeit an der Spitze. Der Spanier fuhr konstant schnelle Rundenzeiten und wirkte gut vorbereitet für den Rest des Wochenendes.

Fünf Minuten vor dem Ende der Session lief Bautista auf der Strecke auf WM-Herausforderer Toprak Razgatlioglu auf und konnte dem Türken mühelos folgen. Nachdem er auf der Geraden an Razgatlioglu vorbeizog, fuhr Bautista neben die Linie und brach seine Runde ab.

Ducati-Duo nimmt dem restlichen Feld mehr als eine halbe Sekunde ab

Mit seiner 1:40.476er-Runde holte sich Bautista die Tages-Bestzeit. Erster Verfolger war Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi, der bis auf 0,351 Sekunden herankam. Kawasaki-Pilot Jonathan Rea auf Position drei lag bereits mehr als eine halbe Sekunde zurück.

Remy Gardner war bester Yamaha-Pilot. Der Australier behauptete sich mit 0,546 Sekunden Rückstand auf der vierten Position. Michael van der Mark war am Nachmittag bester BMW-Pilot und rundete die Top 5 ab.

Auf der sechsten Position folgte Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci. Die beiden Werks-Yamahas von Andrea Locatelli und Toprak Razgatlioglu folgten auf den Positionen sieben und acht. Garrett Gerloff wurde auf P9 gewertet. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) machte im Vergleich zum Vormittag einen großen Schritt und landete auf P10. Iker Lecuona war als Elfter bester Honda-Pilot.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) konnte das gute Ergebnis vom FT1 nicht bestätigen und rutschte aus den Top 10. Der Deutsche lag als Zwölfter 0,910 Sekunden zurück. Enttäuschend verlief das FT2 für Scott Redding. Der BMW-Pilot beendete das Training nur auf der 17. Position.

Am Samstag geht es mit dem FT3 um 10:00 Uhr (MESZ) weiter (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.